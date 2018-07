–Sí, obvio, a veces hasta te corrés demasiado… Hace poco íbamos a ir a tocar a Uruguay, viajábamos con ella y teníamos que tomar el ferry a las 6 de la mañana. Yo tenía lo de ella todo listo, no faltaba nada. Llegamos, nos piden los documentos y yo no tenía el mío. Tenía todo lo de ella: su documento, la partida de nacimiento, todo lo que te piden, pero nunca había chequeado si tenía mi documento. ¡Te olvidás de vos misma! Es que quedás como en segundo plano. También cambiaron mis necesidades, mi forma de ver la vida en general. Si tenemos que hacer algo, me f jo en cuánto la afecta.