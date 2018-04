–A mí me completó como ser humano, no como mujer, era lo único que me faltaba para terminar de ser yo, me faltaba saber cómo era Juana mamá para saber quién era como persona. Estoy estudiando cosas que no sabía que me iban a interesar, me metí en la carrera de puericultora, ahora empiezo un curso de los nuevos paradigmas de crianza, estoy con todo eso. Me completó en el sentido de que me faltaba esa parte, que llegó con la maternidad. Hay mujeres que están completas antes, no tengo idea, es lo que me pasó a mí.