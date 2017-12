Ya cuando comienzan a manejarse un poco solos, dado que no pueden generarse sus ingresos, una opción para que aprendan a manejar dinero es dándoles un semanal o una mensualidad para los gastos diarios. La asesora sugiere: "Esta asignación se la pueden dar ya en 2º o 3º grado. Sirve para enseñarles la división de forma práctica, o ver cómo reparten ese dinero para comprar algo en el kiosco del colegio. Ojo: esto se cumple a rajatabla. Si el niño gasta todo el primer día, no sirve que los padres le den más dinero. Llevará lo que su mamá le dé de su casa pero no será ese alfajor que le gusta. Si no se puede cumplir esto, no sirve de nada. El semanal le da responsabilidad al niño y eso significa que él se hace cargo de los resultados de sus acciones; incluso, si es moderado, puede ir generando un ahorro".