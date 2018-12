"Todo bien con el jugo de naranja, pero es un embole -dice la reconocida bartender Mona Gallosi (40)– Tenía prejuicios, pero empecé a cambiar mi forma de pensar cuando me di cuenta de que había gente que quedaba excluida. Yo antes creía que ser bartender significaba mezclar insumos si había alcohol, pero después me di cuenta que el mocktail también es un desafío porque sorprender con un cocktail que no tenga alcohol y convencerlo de que puede tener onda, estilo y expresión en boca me pareció un gran desafío".