Mocktails

Seguramente esta palabra no te suena. Su nombre combina dos términos: "mock" –del inglés falso– con cocktail, de allí mocktail. Significa un "no trago", ya que se trata de un cocktail sin alcohol. Sofisticado y refrescante, es más que un "juguito". Suelen combinar distintos sabores, ideal para los que quieren algo distinto. Así que ahora ya sabés, si no te gusta el alcohol pero querés tomar algo más que una gaseosa, pedí un mocktail.