-Siempre. Me ha pasado que me devuelvan una botella que estaba en perfecto estado sólo para aparentar saber más. Y hasta he tenido clientes que avisaban antes "La primera te la voy a devolver, vos cobrame las dos botellas, no me importa" para mandarse la parte. Saber de vinos hoy es cool. De igual manera que saber de café, de whisky, de chocolates o de aceite de oliva, productos que un sommelier debe conocer y hacer conocer. Hay modas y el público joven es el que más se atreve a probar cosas. Pasa con el whisky o con la coctelería, buscan la diversidad.