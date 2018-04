Me di cuenta de que me estaba paseando. Lo guié hasta casa. Llegué empapado y con bronca. Algo tengo que hacer con esto, me dije. Y escribí por placer, no para un trabajo práctico de Biología. Escribí, relaté lo que sentía, lo que había pasado. Y me sentí libre. Escribí que había adelgazado sin hacer dieta. Que había hecho medicina sin ser médico.