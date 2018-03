Modelo: Marzena Stachnik (We Love Models Argentina). Producción: Marité Rizzo. Foto: Juan Jauregui. Diseño gráfico: Paola Torino. Retoque digital: Ezequiel Gonella. Maquillaje: Estefanía Orio para de la Vega make up con productos Revlon. Peinado: Edu Rodríguez para Cerini con productos L'Oreal Professionnel. Ropa: pañuelo de seda (Cher) y polera tejida (Allô Martínez).