Modelo: Lucía Pedraza (Multitalent Agency) y Boris. Producción: Paola Reyes Andaur. Foto: Marcello Molinari. Diseño gráfico: Marcela Rodríguez. Retoque digital: Ezequiel Gonella. Maquillaje: Clara Gonzalez para de la Vega make up. Peinado: Edu Rodríguez para Cerini con productos L'Oréal Professionnel. Ropa: camisa rayada y entero con botones (AY Not Dead) y sombrero (Mishka).