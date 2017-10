En esta edición de Para Ti, Florencia Raggi, la mujer de Nicolás Repetto, habla del desafío diario de estar en pareja y dice: "No tengo especial miedo a la muerte", "No soy muy celosa" y "Hasta los 30 años no hice nada por mi físico". Seven Skin Method (Siete Pieles), el nuevo método para hidratar la piel de la cara que llega de Corea y logra un efecto luminoso. El topísimo chef Germán Martitegui nos da tips y recetas de cocina. Carla Quevedo volvió a la Argentina para protagonizar El maestro y aclara: "Para mí charlar diez minutos con Di Caprio vale mucho más que una foto con él".