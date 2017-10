En Para Ti … la epigenética, descubrieron la proteína que frena el envejecimiento. Tecnología… un especial con lo más nuevo para tener y saber. Luciana Aymar, la mejor jugadora de la historia del hockey del mundo cuenta que "cuando dejé de jugar me di cuenta de que vivía en una burbuja". Paloma Herrera, radicada en la Argentina y directora del ballet estable del Teatro Colón, confiesa: "No me tienta la maternidad". Andrea Carballo -la que interpretó a María Teresa en el video más viral de 2013- se prepara para debutar en la serie Las Chicas del cable, de Netflix: "Mi serie de cabecera es Breaking Bad". En moda, el protagonismo de las mangas; en gourmet, entrevistamos a Pía León, la mujer chef del cocinero estrella de la cocina peruana Virgilio Martínez, y en deco, lo mejor de Casa Foa.