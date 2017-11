CAMBIO DE RUMBO. "Con Gastón nos conocimos en una fiesta", cuenta Clara. Chaqueño radicado en Buenos Aires, para él fue amor a primera vista, pero después vinieron meses de mucho trabajo y conquista. "Me gustó mucho la manera en que él me encaró. Me había invitado un par de veces y yo siempre le decía que no, hasta que un día me dijo 'bueno, vamos a hacer así: yo te dejo mi número y cuando estés para salir, me llamás…