Panamá

¿Por qué Panamá creó una escuela de inteligencia y contrainteligencia?

El Gobierno considera que los riesgos actuales también se desarrollan en redes informáticas, plataformas digitales y operaciones de influencia.

Guardar
Google icon
Vista lateral de una persona escribiendo en una laptop, con la pantalla llena de código y múltiples alertas rojas y amarillas. Fondo con luces azules y naranjas.
Las autoridades buscan fortalecer la preparación del personal frente a amenazas digitales y nuevas modalidades delictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá creó una Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia dentro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), una decisión que apunta a formar personal especializado para enfrentar amenazas que ya no se limitan al terreno físico, sino que también operan en el mundo digital, informativo y tecnológico.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Pública publicada en Gaceta Oficial y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades del Estado en materia de inteligencia, análisis de información y prevención de riesgos vinculados a la seguridad nacional.

De acuerdo con el documento, la escuela surge tras un proceso de evaluación institucional iniciado en 2021, cuando distintas dependencias del sistema de seguridad identificaron la necesidad de contar con un centro especializado para la formación continua de funcionarios dedicados a labores de inteligencia y contrainteligencia.

PUBLICIDAD

La resolución señala que los escenarios actuales de seguridad son cada vez más complejos y están marcados por amenazas emergentes como el cibercrimen, el terrorismo híbrido, las campañas de desinformación y otras formas de criminalidad que utilizan plataformas digitales para operar, influir o afectar la estabilidad institucional.

Ilustración conceptual de una silueta humana de espaldas frente a una red 3D de hilos luminosos con nodos, fragmentos de código y triángulos de advertencia en un fondo oscuro.
La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, las autoridades consideran necesario contar con personal mejor preparado para recopilar, procesar, analizar y transformar información en productos de inteligencia que permitan anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La nueva escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan y tendrá como principal misión capacitar, actualizar y especializar a los miembros de las Direcciones Nacionales de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución.

PUBLICIDAD

Su creación no implica la conformación de una nueva fuerza de seguridad ni otorga facultades investigativas adicionales a las ya contempladas en la legislación vigente. Tampoco reemplaza las funciones de otros organismos de seguridad o inteligencia del Estado.

Según el texto oficial, el objetivo es desarrollar competencias técnicas y profesionales en áreas relacionadas con la búsqueda, procesamiento, análisis e interpretación de información, así como fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas que evolucionan constantemente y requieren personal altamente especializado.

Detective con camisa oscura se sienta frente a tres monitores con datos digitales brillantes. Un teclado, ratón y taza en el escritorio. Oficina con iluminación azul tenue.
El Gobierno sostiene que las amenazas actuales requieren personal preparado para operar en escenarios cada vez más complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los temas que abordará la formación se incluyen metodologías de inteligencia estratégica, análisis de riesgos, seguridad de la información, uso de nuevas tecnologías, contrainteligencia, técnicas de investigación, protección de activos críticos y mecanismos para detectar actividades que puedan representar amenazas para la seguridad nacional.

La resolución destaca que fenómenos como los ataques cibernéticos, las redes criminales transnacionales, la manipulación de información en entornos digitales y las campañas coordinadas de desinformación han modificado la forma en que los Estados enfrentan los desafíos de seguridad.

Por esa razón, el Gobierno considera que la capacitación permanente es una herramienta indispensable para mantener actualizados los procedimientos, fortalecer la coordinación institucional y garantizar que los funcionarios dispongan de conocimientos acordes con las nuevas realidades operativas.

La estructura organizativa de la escuela estará compuesta por una jefatura, una sección administrativa, un consejo académico y una sección académica, además de otras unidades que puedan ser creadas de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo del centro.

El consejo académico tendrá entre sus responsabilidades la evaluación de los programas de formación, la definición de contenidos y la supervisión de los estándares de calidad de los procesos de enseñanza.

Manos sobre un teclado de laptop con pantalla que muestra un candado abierto y un triángulo de alerta amarillo. Un smartphone con notificaciones y el logo de SBS están en el escritorio.
El centro estará enfocado en la capacitación de personal que trabaja en áreas sensibles de inteligencia y contrainteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que aclara la resolución es que la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia no tendrá carácter universitario. En consecuencia, no podrá otorgar títulos académicos reconocidos por el Ministerio de Educación ni por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

No obstante, sí podrá emitir certificaciones institucionales que acrediten la participación y aprobación de cursos, programas de especialización y actividades de capacitación desarrolladas dentro de la institución.

La normativa también establece que la escuela contará con una identidad propia, incluyendo logotipo, misión institucional, normas internas de conducta y un régimen disciplinario aplicable a estudiantes, instructores y personal administrativo.

En materia financiera, el Ministerio de Seguridad precisó que la creación de la escuela no supone automáticamente un incremento presupuestario. Su funcionamiento se desarrollará inicialmente con los recursos asignados a las dependencias involucradas, salvo futuras autorizaciones que permitan ampliar capacidades o infraestructura.

La decisión se fundamenta en diversas normas que regulan el sistema de seguridad pública panameño, entre ellas la Ley 15 de 2010, que creó el Ministerio de Seguridad Pública; la Ley 93 de 2013, que reorganizó el Servicio Nacional Aeronaval; y el Decreto Ejecutivo 219 de 2014, que establece la estructura y funcionamiento de la entidad.

Para las autoridades, el nuevo centro representa una apuesta por la profesionalización de áreas consideradas estratégicas para el Estado. En un escenario donde las amenazas pueden surgir tanto en el territorio físico como en redes informáticas o plataformas digitales, la formación especializada se convierte en un elemento clave para fortalecer las capacidades institucionales de prevención, análisis y respuesta.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeOficina de inteligencia y contrainteligenciaSeguridadTerrorismoRedes Sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

El envío podría ser mensual e incluir operaciones con crédito y débito realizadas dentro y fuera del país, con datos sobre montos, comercios, servicios, ubicaciones y plataformas digitales usadas por los clientes

Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

El encuentro para América Latina y el Caribe se celebrará el 20 y 21 de noviembre en Cap Cana y prevé reunir a cerca de 400 asistentes, entre autoridades, organismos internacionales y líderes empresariales

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

El Congreso Nacional dio luz verde en primer debate a un paquete de reformas al subsector eléctrico que plantea una reestructuración profunda

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Mientras la marea roja cuenta los minutos para el crucial debut de Panamá frente a Ghana, un video desde el continente africano ha paralizado las plataformas digitales

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Muere niña de 11 años tras intoxicación por consumo de hongos silvestres en Honduras

Una menor perdió la vida luego de ingerir hongos silvestres venenosos, en un caso que se suma a otros intoxicados reportados en la misma zona en los últimos días

Muere niña de 11 años tras intoxicación por consumo de hongos silvestres en Honduras

TECNO

La inesperada razón por la que la inteligencia artificial podría estar haciéndote trabajar más y no menos

La inesperada razón por la que la inteligencia artificial podría estar haciéndote trabajar más y no menos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja con más seguidores del Mundial 2026

Cómo calibrar la batería de tu Android para que dure más tiempo

El punto azul que aparecerá en tu celular y te avisará si te están persiguiendo

Así puedes conseguir GTA V gratis en PS5 y Xbox Series gracias a una nueva decisión de Rockstar

ENTRETENIMIENTO

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

La novia de Oliver Tree pide respeto tras la tragedia: “No necesito ver chismes sobre otras mujeres”

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

MUNDO

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El corazón de París suma una librería flotante a los pies de Notre Dame, con noches de música y libros sin costo

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”