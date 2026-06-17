¿Por qué Panamá creó una escuela de inteligencia y contrainteligencia?

Las autoridades buscan fortalecer la preparación del personal frente a amenazas digitales y nuevas modalidades delictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá creó una Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia dentro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), una decisión que apunta a formar personal especializado para enfrentar amenazas que ya no se limitan al terreno físico, sino que también operan en el mundo digital, informativo y tecnológico.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Pública publicada en Gaceta Oficial y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades del Estado en materia de inteligencia, análisis de información y prevención de riesgos vinculados a la seguridad nacional.

De acuerdo con el documento, la escuela surge tras un proceso de evaluación institucional iniciado en 2021, cuando distintas dependencias del sistema de seguridad identificaron la necesidad de contar con un centro especializado para la formación continua de funcionarios dedicados a labores de inteligencia y contrainteligencia.

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La resolución señala que los escenarios actuales de seguridad son cada vez más complejos y están marcados por amenazas emergentes como el cibercrimen, el terrorismo híbrido, las campañas de desinformación y otras formas de criminalidad que utilizan plataformas digitales para operar, influir o afectar la estabilidad institucional.

La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, las autoridades consideran necesario contar con personal mejor preparado para recopilar, procesar, analizar y transformar información en productos de inteligencia que permitan anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La nueva escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan y tendrá como principal misión capacitar, actualizar y especializar a los miembros de las Direcciones Nacionales de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución.

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Su creación no implica la conformación de una nueva fuerza de seguridad ni otorga facultades investigativas adicionales a las ya contempladas en la legislación vigente. Tampoco reemplaza las funciones de otros organismos de seguridad o inteligencia del Estado.

Según el texto oficial, el objetivo es desarrollar competencias técnicas y profesionales en áreas relacionadas con la búsqueda, procesamiento, análisis e interpretación de información, así como fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas que evolucionan constantemente y requieren personal altamente especializado.

El Gobierno sostiene que las amenazas actuales requieren personal preparado para operar en escenarios cada vez más complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los temas que abordará la formación se incluyen metodologías de inteligencia estratégica, análisis de riesgos, seguridad de la información, uso de nuevas tecnologías, contrainteligencia, técnicas de investigación, protección de activos críticos y mecanismos para detectar actividades que puedan representar amenazas para la seguridad nacional.

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La resolución destaca que fenómenos como los ataques cibernéticos, las redes criminales transnacionales, la manipulación de información en entornos digitales y las campañas coordinadas de desinformación han modificado la forma en que los Estados enfrentan los desafíos de seguridad.

Por esa razón, el Gobierno considera que la capacitación permanente es una herramienta indispensable para mantener actualizados los procedimientos, fortalecer la coordinación institucional y garantizar que los funcionarios dispongan de conocimientos acordes con las nuevas realidades operativas.

La estructura organizativa de la escuela estará compuesta por una jefatura, una sección administrativa, un consejo académico y una sección académica, además de otras unidades que puedan ser creadas de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo del centro.

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El consejo académico tendrá entre sus responsabilidades la evaluación de los programas de formación, la definición de contenidos y la supervisión de los estándares de calidad de los procesos de enseñanza.

El centro estará enfocado en la capacitación de personal que trabaja en áreas sensibles de inteligencia y contrainteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que aclara la resolución es que la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia no tendrá carácter universitario. En consecuencia, no podrá otorgar títulos académicos reconocidos por el Ministerio de Educación ni por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

No obstante, sí podrá emitir certificaciones institucionales que acrediten la participación y aprobación de cursos, programas de especialización y actividades de capacitación desarrolladas dentro de la institución.

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La normativa también establece que la escuela contará con una identidad propia, incluyendo logotipo, misión institucional, normas internas de conducta y un régimen disciplinario aplicable a estudiantes, instructores y personal administrativo.

En materia financiera, el Ministerio de Seguridad precisó que la creación de la escuela no supone automáticamente un incremento presupuestario. Su funcionamiento se desarrollará inicialmente con los recursos asignados a las dependencias involucradas, salvo futuras autorizaciones que permitan ampliar capacidades o infraestructura.

La decisión se fundamenta en diversas normas que regulan el sistema de seguridad pública panameño, entre ellas la Ley 15 de 2010, que creó el Ministerio de Seguridad Pública; la Ley 93 de 2013, que reorganizó el Servicio Nacional Aeronaval; y el Decreto Ejecutivo 219 de 2014, que establece la estructura y funcionamiento de la entidad.

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Para las autoridades, el nuevo centro representa una apuesta por la profesionalización de áreas consideradas estratégicas para el Estado. En un escenario donde las amenazas pueden surgir tanto en el territorio físico como en redes informáticas o plataformas digitales, la formación especializada se convierte en un elemento clave para fortalecer las capacidades institucionales de prevención, análisis y respuesta.