Diez panameños presos en Cuba están en “condiciones apropiadas”, dice canciller de Panamá

Según la información oficial, los diez arrestados residen en Panamá y fueron señalados de haber sido contactados en ese país para realizar las pintadas en Cuba. REUTERS/Norlys Perez

Las autoridades panameñas han iniciado gestiones diplomáticas tras la detención de diez ciudadanos panameños en Cuba, acusados de realizar pintadas contrarias al Gobierno y al sistema político de la isla.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, aseguró recientemente que los detenidos “se encuentran en condiciones apropiadas” y ratificó la intención de viajar a La Habana para abordar personalmente el caso con las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que los panameños, arrestados el 2 de marzo, enfrentan cargos ligados a la confección de mensajes de contenido subversivo en la capital cubana.

Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa tanto al sistema político cubano como a figuras estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer.

Acusaciones y proceso legal

Según la información oficial, los diez arrestados residen en Panamá y fueron señalados de haber sido contactados en ese país para realizar las pintadas en Cuba.

La acusación indica que, al regresar, recibirían pagos que oscilarían entre USD 1,000 y USD 1,500 por persona.

Los cargos presentados ante los tribunales cubanos contemplan penas de hasta ocho años de prisión. Las autoridades cubanas consideran que las acciones de los panameños constituyen una violación al orden constitucional, al promover consignas consideradas subversivas.

Acciones del gobierno panameño

El embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ha visitado a los detenidos y confirmado que reciben asistencia consular y legal en el marco de lo dispuesto por las leyes internacionales.

El canciller Martínez-Acha expresó que mantiene la intención de trasladarse a La Habana, aunque aún debe coordinar los detalles de la visita.

En declaraciones a la prensa, Martínez-Acha afirmó que su propósito es “mostrar apoyo personalmente” a los ciudadanos panameños y dialogar con las autoridades cubanas para buscar una solución dentro del respeto a la legislación local.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que los panameños, arrestados el 2 de marzo, enfrentan cargos ligados a la confección de mensajes de contenido subversivo en la capital cubana.

El gobierno panameño se ha mostrado dispuesto a colaborar para que la situación de sus nacionales pueda resolverse lo más pronto posible.

La detención de los panameños en Cuba ha generado inquietud entre sus allegados y en la sociedad panameña, donde se sigue de cerca la evolución del caso. Por el momento, los arrestados permanecen bajo custodia y a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha reiterado su compromiso de velar por los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y de mantener la comunicación con las autoridades cubanas con el fin de garantizar el debido proceso.

Las relaciones entre Cuba y Panamá han transitado por ciclos de distanciamiento y reconciliación en las últimas décadas, con episodios de crisis y un notable esfuerzo por restablecer y fortalecer la cooperación bilateral.

La reciente acreditación del embajador panameño Edwin Pitty Madrid ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en noviembre de 2024 marca el compromiso renovado de ambos gobiernos para profundizar la relación diplomática, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en su portal oficial mire.gob.pa.

La ruptura más severa en la historia reciente de los vínculos entre La Habana y Ciudad de Panamá se produjo en agosto de 2004, tras la decisión de la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso de indultar a cuatro anticastristas acusados de planear un atentado contra Fidel Castro en el año 2000.

El canciller Martínez-Acha expresó que mantiene la intención de trasladarse a La Habana, aunque aún debe coordinar los detalles de la visita. Madrid.EFE/J.P. Gandul

Esto provocó que Cuba suspendiera relaciones diplomáticas con Panamá, generando una crisis que congeló los canales de cooperación bilateral durante un año, como reseñó prensa.com.

La recomposición llegó en agosto de 2005, con la llegada al poder de Martín Torrijos. Durante su visita oficial a La Habana, Torrijos y las autoridades cubanas firmaron acuerdos para relanzar la cooperación en distintas áreas, formalizando así la reanudación plena de las relaciones diplomáticas.

Desde entonces, ambos gobiernos han sostenido una dinámica de acercamiento que ha permitido superar las tensiones anteriores e impulsar proyectos de beneficio mutuo, según el mismo medio panameño.