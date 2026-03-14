Panamá

Diez panameños presos en Cuba están en “condiciones apropiadas”, dice canciller de Panamá

La máxima autoridad de la diplomacia panameña ha expresado su decisión de trasladarse a la capital cubana para analizar con funcionarios locales la situación judicial de los detenidos y procurar protección legal a los involucrados

Guardar
Según la información oficial,
Según la información oficial, los diez arrestados residen en Panamá y fueron señalados de haber sido contactados en ese país para realizar las pintadas en Cuba. REUTERS/Norlys Perez

Las autoridades panameñas han iniciado gestiones diplomáticas tras la detención de diez ciudadanos panameños en Cuba, acusados de realizar pintadas contrarias al Gobierno y al sistema político de la isla.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, aseguró recientemente que los detenidos “se encuentran en condiciones apropiadas” y ratificó la intención de viajar a La Habana para abordar personalmente el caso con las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que los panameños, arrestados el 2 de marzo, enfrentan cargos ligados a la confección de mensajes de contenido subversivo en la capital cubana.

Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa tanto al sistema político cubano como a figuras estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer.

Acusaciones y proceso legal

Según la información oficial, los diez arrestados residen en Panamá y fueron señalados de haber sido contactados en ese país para realizar las pintadas en Cuba.

La acusación indica que, al regresar, recibirían pagos que oscilarían entre USD 1,000 y USD 1,500 por persona.

Los cargos presentados ante los tribunales cubanos contemplan penas de hasta ocho años de prisión. Las autoridades cubanas consideran que las acciones de los panameños constituyen una violación al orden constitucional, al promover consignas consideradas subversivas.

Acciones del gobierno panameño

El embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ha visitado a los detenidos y confirmado que reciben asistencia consular y legal en el marco de lo dispuesto por las leyes internacionales.

El canciller Martínez-Acha expresó que mantiene la intención de trasladarse a La Habana, aunque aún debe coordinar los detalles de la visita.

En declaraciones a la prensa, Martínez-Acha afirmó que su propósito es “mostrar apoyo personalmente” a los ciudadanos panameños y dialogar con las autoridades cubanas para buscar una solución dentro del respeto a la legislación local.

El Ministerio del Interior de
El Ministerio del Interior de Cuba informó que los panameños, arrestados el 2 de marzo, enfrentan cargos ligados a la confección de mensajes de contenido subversivo en la capital cubana.

El gobierno panameño se ha mostrado dispuesto a colaborar para que la situación de sus nacionales pueda resolverse lo más pronto posible.

La detención de los panameños en Cuba ha generado inquietud entre sus allegados y en la sociedad panameña, donde se sigue de cerca la evolución del caso. Por el momento, los arrestados permanecen bajo custodia y a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha reiterado su compromiso de velar por los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y de mantener la comunicación con las autoridades cubanas con el fin de garantizar el debido proceso.

Las relaciones entre Cuba y Panamá han transitado por ciclos de distanciamiento y reconciliación en las últimas décadas, con episodios de crisis y un notable esfuerzo por restablecer y fortalecer la cooperación bilateral.

La reciente acreditación del embajador panameño Edwin Pitty Madrid ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en noviembre de 2024 marca el compromiso renovado de ambos gobiernos para profundizar la relación diplomática, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en su portal oficial mire.gob.pa.

La ruptura más severa en la historia reciente de los vínculos entre La Habana y Ciudad de Panamá se produjo en agosto de 2004, tras la decisión de la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso de indultar a cuatro anticastristas acusados de planear un atentado contra Fidel Castro en el año 2000.

El canciller Martínez-Acha expresó que
El canciller Martínez-Acha expresó que mantiene la intención de trasladarse a La Habana, aunque aún debe coordinar los detalles de la visita. Madrid.EFE/J.P. Gandul

Esto provocó que Cuba suspendiera relaciones diplomáticas con Panamá, generando una crisis que congeló los canales de cooperación bilateral durante un año, como reseñó prensa.com.

La recomposición llegó en agosto de 2005, con la llegada al poder de Martín Torrijos. Durante su visita oficial a La Habana, Torrijos y las autoridades cubanas firmaron acuerdos para relanzar la cooperación en distintas áreas, formalizando así la reanudación plena de las relaciones diplomáticas.

Desde entonces, ambos gobiernos han sostenido una dinámica de acercamiento que ha permitido superar las tensiones anteriores e impulsar proyectos de beneficio mutuo, según el mismo medio panameño.

Temas Relacionados

Detención Ciudadanos PanameñosCubaLibertad de ExpresiónRelaciones DiplomáticasPanamá

Últimas Noticias

El gobierno de Nicaragua otorga nuevas concesiones mineras a empresas chinas

Las recientes autorizaciones abren paso a la explotación de más de un millón de hectáreas, incluyendo territorios protegidos y zonas habitadas por comunidades originarias, bajo regulaciones ajustadas para evitar sanciones extranjeras

El gobierno de Nicaragua otorga

Honduras registra tercer masacre en menos de una semana, cinco nuevas victimas mortales

La masacre registrada este viernes en Sulaco, un municipio enclavado en el departamento de Yoro, al norte de Honduras, dejó al menos cinco muertos y evidencia el creciente clima de violencia entre bandas criminales que ha llevado a las autoridades hondureñas a reforzar la seguridad en la zona.

Honduras registra tercer masacre en

Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

Los gobiernos firmaron una hoja de ruta para el periodo 2026-2029 y un memorando de cooperación académica durante la visita del canciller Andrii Sybiha a la capital panameña.

Ucrania inaugura su embajada en

De odontólogo a músico: Marito Rivera cuenta su historia tras 55 años de carrera en El Salvador

El líder de Grupo Bravo repasa su historia familiar, el impacto de la disciplina en su formación artística y los desafíos para consolidar una empresa musical en El Salvador.

De odontólogo a músico: Marito

Gobierno panameño admite sorpresa por salida de la naviera COSCO del puerto de Balboa

La decisión se produce semanas después de que el Estado panameño asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras la anulación de la concesión portuaria.

Gobierno panameño admite sorpresa por

TECNO

Un agente de IA hackeó

Un agente de IA hackeó en dos horas la base de datos central de McKinsey y expuso secretos globales: cómo lo hizo

Gobierno de EE. UU. investiga 7 juegos de Steam por posible malware oculto

¿Debo preocuparme si el cargador de mi teléfono está caliente? Esta es la respuesta

WhatsApp en modo mapache: cómo se activa de la forma más fácil

Alerta con Magis TV y Xuper TV para ver Las guerreras K-pop en estas plataformas

ENTRETENIMIENTO

La carrera por los Oscar

La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

MUNDO

Canadá construye un nuevo rompehielos

Canadá construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

Pakistán denunció un ataque con drones contra Islamabad en el marco de la escalada fronteriza con Afganistán

Suecia detuvo al capitán ruso del barco petrolero Sea Owl I por falsificación de documentos y violaciones al código marítimo

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

Cuba liberó a ocho presos políticos en medio de presiones internacionales y críticas por falta de transparencia