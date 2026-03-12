Hipotecas y consumo sostienen la expansión del financiamiento en Panamá

En 2025 se registraron 907,606 nuevos créditos, un aumento de 8.4% frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema crediticio de Panamá cerró 2025 con un crecimiento moderado y señales de estabilidad, de acuerdo con el Informe de Comportamiento del Crédito 2025 elaborado con datos de la plataforma APC Experian, que analiza el desempeño del financiamiento en la economía panameña.

El saldo total de la cartera crediticia alcanzó $41,406 millones, lo que representó un crecimiento anual de 2.14% frente a diciembre de 2024. Este comportamiento reflejó una recuperación gradual del crédito, en línea con el desempeño de la economía, cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se estima cercano al 4% durante el mismo periodo.

El análisis del sistema muestra que los bancos continúan dominando el mercado crediticio panameño, concentrando alrededor del 90% del saldo total de préstamos, con más de $36,963 millones dentro del sistema financiero.

Las cooperativas y financieras mantienen una presencia menor pero estable, cada una con cerca del 4% del total del mercado, mientras que otros actores completan el ecosistema financiero. Este comportamiento confirma el rol central de la banca como principal fuente de financiamiento para hogares y empresas dentro del país.

Dentro de la estructura del crédito, la cartera hipotecaria se mantiene como el principal motor del sistema, al representar más de la mitad del saldo total de financiamiento.

El informe destaca que esta cartera creció alrededor de 2% durante 2025, consolidando su papel como el pilar del financiamiento de largo plazo en Panamá. Las hipotecas continúan concentrando los montos más altos, mientras que otros productos financieros tienen mayor número de operaciones pero con valores individuales más pequeños.

Las hipotecas representan más de la mitad del saldo total del crédito en el país. Infobae

En contraste con el peso financiero de las hipotecas, los productos de consumo concentran la mayor cantidad de operaciones activas dentro del sistema.

Las tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de autos muestran un comportamiento más dinámico, reflejando una mayor actividad del consumo y una recuperación gradual del crédito minorista.

Este contraste revela que mientras las hipotecas dominan en monto, los productos de consumo tienen un mayor alcance dentro de los hogares panameños.

Uno de los indicadores más relevantes del informe es el incremento en el otorgamiento de nuevos créditos durante 2025, que mostró un mayor dinamismo en comparación con el año anterior.

Entre enero y noviembre se registraron 907,606 nuevos créditos, frente a 837,524 en el mismo periodo de 2024, lo que representó un aumento de 8.4% en el número de operaciones.

La banca lideró este crecimiento, con 435,878 nuevos créditos, equivalente al 48% del total, seguida por las financieras con 201,641 operaciones y las cooperativas con 50,729 préstamos otorgados.édito

El puntaje promedio de crédito de los consumidores subió de 595 a cerca de 600 puntos durante el año. Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

El informe también destaca que los meses entre abril y julio registraron los mayores niveles de actividad crediticia, cuando la cantidad de nuevos préstamos superó consistentemente los niveles observados en 2024.

Este comportamiento fue interpretado como una señal de mayor dinamismo económico, impulsado por una recuperación gradual del consumo y una mayor demanda de financiamiento en distintos sectores.

Créditos más solicitados

En el análisis por tipo de crédito, los préstamos personales registraron un crecimiento moderado durante el año, alcanzando un saldo total de $11,329 millones al cierre de diciembre de 2025, superior a los $10,928 millones registrados un año antes.

Este aumento refleja un crecimiento interanual moderado, aunque el número de referencias activas mostró una ligera reducción frente a 2024, lo que sugiere ajustes en las políticas de originación o consolidación de deudas dentro del sistema.

Morosidad

Otro dato relevante del informe es la mejora en los indicadores de morosidad del sistema crediticio, que se mantuvieron dentro de rangos considerados aceptables durante 2025.

La mora superior a 61 días mostró señales de estabilidad, lo que refleja un mejor comportamiento de pago por parte de los consumidores, así como una mayor eficiencia en los procesos de evaluación crediticia y gestión de riesgo por parte de las entidades financieras.

El informe también destaca una mejora gradual en el perfil de riesgo de los nuevos clientes, reflejada en el puntaje promedio de crédito, que pasó de 595 a cerca de 600 puntos durante el año.

El saldo total del crédito en Panamá alcanzó $41,406 millones al cierre de 2025. EFE/ Carlos Lemos

Este cambio sugiere criterios de aprobación más prudentes, en un entorno donde las instituciones financieras han reforzado sus modelos de análisis y originación de crédito.

En el caso del crédito hipotecario, la mayor parte de los préstamos aprobados durante 2025 se concentró en viviendas de menos de $80,000, seguidas por propiedades con precios entre $80,001 y $150,000.

Las cooperativas destacaron especialmente en estos segmentos, mientras que las financieras mantuvieron una participación más limitada en hipotecas de mayor valor, reflejando diferencias en las estrategias de cada tipo de institución financiera.

La gerente general de APC Experian en Panamá, Giovanna Cardellicchio, sostuvo que el sistema crediticio panameño cerró 2025 con un desempeño estable y un crecimiento ordenado, marcado por un mejor comportamiento de pago del consumidor y por el fortalecimiento de las carteras de consumo, autos y productos de fácil acceso.

La morosidad hipotecaria mayor a 61 días bajó de 5.25% en 2024 a 4.88% en 2025, reflejando una mejora en el comportamiento de pago de los clientes. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

La ejecutiva destacó además que la banca reafirmó su posición como pilar del financiamiento, mientras que cooperativas y financieras continuaron expandiéndose en segmentos específicos, apoyadas en estrategias de nicho y un mayor conocimiento de sus mercados.

Cardellicchio también planteó que de cara a 2026 Panamá enfrenta un escenario favorable para la evolución del crédito, sustentado en portafolios más sanos, una mayor demanda de productos financieros y una expansión del crédito digital.

Aun así, advirtió que el desempleo por encima del 10% y la proliferación del empleo informal siguen siendo alertas dentro del ecosistema económico nacional.

Según el informe, los megaproyectos impulsados por el gobierno y la construcción podrían ayudar a dinamizar la economía, en un contexto donde el mercado financiero se mantiene conservador, pero con capacidad de responder con solidez y tecnología a la demanda.

Las conclusiones del informe señalan que el sistema crediticio panameño cerró 2025 con portafolios más equilibrados y una mejora en la calidad de los créditos, resultado de políticas más prudentes en la aprobación de préstamos y un mayor uso de herramientas de análisis de datos.

El comportamiento general del mercado refleja un entorno de estabilidad, donde el crédito crece de forma ordenada y en concordancia con la actividad económica.

De cara a 2026, el informe proyecta un escenario favorable para la evolución del crédito, apoyado por carteras más sanas, mejores indicadores de pago y una demanda sostenida de financiamiento.

Las perspectivas apuntan a una expansión moderada del crédito, impulsada principalmente por los segmentos de consumo y vivienda, en un contexto donde las instituciones financieras continuarán fortaleciendo sus mecanismos de evaluación de riesgo.