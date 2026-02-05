Panamá

Así serán los vuelos especiales de Panamá al Mundial en Norteamérica

La compañía aérea ofrecerá rutas pensadas para los seguidores que buscan acompañar a la selección en sus duelos clave en EE.UU. y Canadá desde este jueves

El acceso de los aficionados panameños al Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos contará con un operativo especial diseñado por Copa Airlines, que anunció la disponibilidad de 30 vuelos especiales hacia Toronto y Nueva York, con el objetivo de facilitar el traslado de hinchas para acompañar a la selección nacional en sus compromisos internacionales. La medida responde a la alta demanda prevista y a la expectativa de una significativa presencia panameña en las gradas, según informó la compañía aérea a través de un comunicado citado por la agencia EFE.

La tarifa establecida para estos vuelos, que incluye ida y vuelta en clase económica, ascenderá a USD 679 e integrará una maleta registrada, preselección de asiento, posibilidades de cambio de fecha sin cargo hasta siete días antes de la salida, así como todos los impuestos aplicables. Copa Airlines aclaró que esta tarifa estará vigente hasta el 5 de marzo de 2026, o hasta agotar la capacidad de asientos en los vuelos especiales, conforme al mismo comunicado.

En cuanto a la logística, la empresa precisó que estos vuelos, con itinerarios adaptados a las fechas de los partidos, saldrán a la venta el próximo jueves 5 de febrero, priorizando una experiencia alineada con las necesidades de los seguidores de la selección panameña.

Copa Airlines indicó que, conforme se complete la ocupación de las primeras tandas, abrirá la venta de vuelos adicionales hasta completar los 30 autorizados en el acuerdo bilateral entre Canadá y Panamá.

Un balón oficial de la
Un balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026 se exhibe en el campo, rodeado de iconos de redes sociales como TikTok y Twitter, reflejando el impacto digital y la interacción online en el mayor torneo de fútbol del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este operativo, Copa Airlines busca “acercar a la afición panameña con la ‘Sele’ en el sueño mundialista de toda una nación”, como expresó la empresa en el comunicado recogido por EFE.

Para la cita mundialista, Panamá, que debutó en Rusia 2018, competirá en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Los encuentros frente a ghaneses y croatas se celebrarán el 17 y 23 de junio, respectivamente, en el Estadio Toronto. El encuentro ante Inglaterra tendrá lugar el 27 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, manifestó el 16 de diciembre a EFE la solicitud de más de 60 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto, estimando que 8,400 hinchas podrían viajar a la ciudad canadiense para los partidos, cifra equivalente al 10 % de la capacidad del estadio, “dado que Panamá recibiría esa cantidad de boletos para esos dos partidos”, según sus declaraciones al medio.

Historia de Panamá en Mundiales

La selección de Panamá alcanzó su segunda clasificación a un Mundial de fútbol, marcando un nuevo capítulo en la historia deportiva del país. La competencia feroz frente a rivales como México y Estados Unidos ha sido un obstáculo persistente para el conjunto panameño, dificultando su acceso a la máxima cita futbolística. Sin embargo, la reciente concreción de un nuevo pase al torneo global proyecta un presente diferente para el equipo y su afición.

El repaso a la trayectoria panameña en Mundiales revela que el país debutó en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En aquella edición, Panamá obtuvo el tercer lugar en la ronda final de las Eliminatorias de la CONCACAF, dejando fuera, entre otras selecciones, a Estados Unidos. Pese a esa hazaña, el resultado en el certamen fue adverso: el equipo cayó derrotado en sus tres encuentros.

