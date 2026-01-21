Panamá

Panamá enfrenta radiación solar extrema y riesgo elevado de incendios forestales

La combinación de baja nubosidad y ambiente seco elevará los índices UV-B por encima del nivel 11 en amplias zonas del país, incrementando riesgos sanitarios y ambientales

Los especialistas recomiendan evitar la
Los especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol. Archivo

Panamá enfrenta días con un aumento significativo de la radiación solar, con índices UV-B que alcanzarán niveles “muy altos” y “extremos” en gran parte del territorio nacional, según un aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico oficial, hasta el 24 de enero de 2026 se prevén condiciones atmosféricas estables, con baja nubosidad y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el país, elevando el riesgo de afectaciones a la salud por exposición prolongada al sol.

Los índices UV-B proyectados oscilan entre moderados y extremos, con valores que superan el nivel 11 en varias regiones.

En la vertiente del Caribe, provincias como Bocas del Toro, Colón y la comarca de Guna Yala, así como Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé, enfrentarán niveles que van de moderados a extremos.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones serán más severas en Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan, donde el riesgo se ubicará entre “muy alto” y “extremo”.

Los niveles altos de radiación
Los niveles altos de radiación solar estarán presenten en todo el territorio. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

Especialistas en salud advierten que la exposición prolongada a radiación ultravioleta en estos niveles puede provocar efectos inmediatos como enrojecimiento de la piel, ardor, irritación ocular y quemaduras solares, así como daños acumulativos a largo plazo.

Entre estos últimos se incluyen envejecimiento prematuro de la piel, manchas, debilitamiento del sistema inmunológico y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. También se incrementa la probabilidad de afectaciones oculares como queratitis y cataratas cuando no se utilizan gafas con protección UV.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., utilizar bloqueador solar con factor de protección alto, reaplicarlo cada dos horas, vestir ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y gafas oscuras certificadas.

También se aconseja mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que son más vulnerables a los efectos del calor y la radiación solar intensa.

Peligro de incendios

Paralelamente al aumento de la radiación, el Imhpa emitió un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios forestales, debido a la combinación de altas temperaturas, ausencia de lluvias, baja humedad relativa y condiciones ventosas en el sector Pacífico del país.

El monitoreo satelital de la NASA, a través del sistema FIRMS, ha detectado puntos de calor activos asociados a incendios en varias áreas, lo que eleva el nivel de riesgo durante este mismo periodo.

La combinación de altas temperaturas,
La combinación de altas temperaturas, ausencia de lluvias, baja humedad relativa y vientos en el Pacífico del país favorece la propagación de incendios. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las provincias bajo aviso por mayor probabilidad de propagación de fuego incluyen Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé (sector sur), Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

Según el pronóstico, estas zonas presentan un nivel de riesgo que va de moderado a alto, lo que significa que cualquier quema agrícola, fogata mal apagada o actividad humana que genere chispas podría derivar rápidamente en incendios de mayor escala.

Panamá atraviesa por su temporada
Panamá atraviesa por su temporada seca, aunque en los últimos días se han registrado lluvias aisladas en algunos sectores del país. Archivo

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a extremar precauciones, evitar quemas al aire libre, no arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de seguridad.

La combinación de radiación solar extrema y condiciones propicias para incendios configura un escenario de riesgo ambiental y sanitario que exige medidas preventivas tanto a nivel individual como comunitario, para reducir daños a la salud, pérdidas materiales y afectaciones a los ecosistemas.

