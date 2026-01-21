Panamá

Navieras, bancos y empresas de energía exploran proyectos en Panamá

Las conversaciones ocurren en medio de una mayor competencia regional por atraer fondos internacionales.

Los proyectos relacionados con el Canal de Panamá han despertado interés de grandes capitales. (Foto: Shutterstock)

En un momento en que Panamá busca recuperar terreno en la captación de inversión extranjera directa (IED), el presidente José Raúl Mulino sostuvo en Davos una serie de reuniones con grandes corporaciones globales que manifestaron interés en ampliar o iniciar operaciones en el país.

Los encuentros se dieron en el marco del Foro Económico Mundial, en un contexto regional en el que Costa Rica y República Dominicana han logrado posicionarse como los principales destinos de capital extranjero en los últimos años, desplazando a Panamá de un liderazgo que mantuvo antes de la pandemia.

Durante la cita en Suiza, Mulino se reunió con ejecutivos de DP World, Citi, Maersk y AES Corporation, compañías con fuerte presencia global en los sectores marítimo, logístico, energético y financiero.

Las conversaciones giraron en torno a nuevas oportunidades de inversión, financiamiento de megaproyectos y el papel estratégico de Panamá como plataforma regional de comercio, energía y servicios.

Uno de los encuentros clave fue con Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo. El directivo expresó el interés del grupo en establecer operaciones en Panamá, destacando la posición geográfica del país y el rol del Canal en el comercio marítimo internacional.

El presidente José Raúl Mulino se reunió en Davos con Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, para explorar oportunidades de inversión en Panamá. Cortesía

Según lo planteado, la compañía evalúa oportunidades para operar en ambos extremos de la vía interoceánica, con especial atención en la Zona Libre de Colón y otras áreas logísticas de alto valor.

El presidente Mulino señaló a los representantes de DP World que el Gobierno está abierto a respaldar inversiones de este tipo y mencionó zonas adicionales de interés, como Panamá-Pacífico, así como proyectos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos la construcción de dos nuevos megapuertos.

Estas iniciativas buscan ampliar la capacidad logística del país en un momento en que la competencia regional por atraer operadores globales se ha intensificado.

En paralelo, Mulino sostuvo reuniones con altos ejecutivos del banco estadounidense Citi, con quienes exploró oportunidades de financiamiento para proyectos estratégicos del Gobierno, como el Tren Panamá-David y la interconexión eléctrica con Colombia.

Los representantes de la entidad financiera analizaron el panorama económico global, las condiciones del mercado de deuda y el impacto de la nueva geopolítica sobre América Latina, reiterando el interés del banco en fortalecer su relación histórica con Panamá mediante esquemas de financiamiento de largo plazo.

Ejecutivos de Citi se reunieron con el presidente José Raúl Mulino en Davos para explorar opciones de financiamiento del proyecto del Tren Panamá-David. Cortesía

El mandatario también se reunió con directivos de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo. En ese encuentro se abordaron proyectos de nueva infraestructura portuaria presentados por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a aumentar la capacidad, eficiencia y competitividad del sistema portuario.

Maersk destacó la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global y el potencial de estas inversiones para consolidar al país como un “hub” logístico de alcance regional.

Otro de los encuentros fue con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, quien presentó los avances de la expansión de su planta de generación eléctrica a base de gas y manifestó interés en invertir en el proyecto del lago Bayano.

AES, una multinacional incluida en la lista Fortune 500, también analizó junto al presidente panameño el impacto del entorno geopolítico y económico global en los mercados energéticos.

Estas reuniones se producen en un escenario desafiante para Panamá en materia de inversión extranjera. Aunque el país mantiene ventajas estructurales como el Canal, la conectividad aérea y un sistema financiero desarrollado, en los últimos años ha perdido protagonismo frente a economías como Costa Rica y República Dominicana, que han liderado la captación de IED en Centroamérica y el Caribe.

Antes de la pandemia, Panamá figuraba de forma recurrente como uno de los destinos preferidos para los inversionistas internacionales, una posición que hoy busca recuperar.

Maersk expresó su interés en los nuevos proyectos de terminales portuarias del Canal de Panamá durante un encuentro en Davos. REUTERS/Enea Lebrun/Fotografía de archivo

Analistas señalan que, además del entorno global más restrictivo, Panamá enfrenta retos internos relacionados con la seguridad jurídica, la velocidad de los trámites y la necesidad de actualizar su propuesta de valor frente a nuevos modelos de inversión.

Legislación especial

En este contexto, el Gobierno ha apostado por reforzar los regímenes especiales como herramientas clave para atraer capitales.

Entre estos mecanismos destaca el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM), que permite a corporaciones internacionales establecer en Panamá centros administrativos, logísticos, financieros o de coordinación regional.

Las empresas acogidas a este régimen acceden a incentivos fiscales, migratorios y laborales, incluyendo exenciones de impuestos sobre la renta generada fuera del país, facilidades para la contratación de personal extranjero y procesos migratorios simplificados.

Actualmente, más de un centenar de multinacionales operan bajo este esquema, utilizando a Panamá como plataforma para sus operaciones regionales.

Otro instrumento relevante es el régimen EMMA (Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura), diseñado para atraer actividades de mayor valor agregado vinculadas a la producción, ensamblaje, mantenimiento, reparación y logística avanzada.

EMMA busca posicionar al país no solo como un centro de servicios, sino también como un nodo industrial especializado, ofreciendo incentivos fiscales y aduaneros, así como flexibilidad operativa para empresas orientadas a mercados internacionales.

Los regímenes SEM y EMMA ofrecen incentivos fiscales, migratorios y operativos para captar inversión extranjera directa en Panamá. Archivo. Cortesía

Desde el Ejecutivo, Mulino ha insistido en que Panamá debe capitalizar su condición de centro logístico y energético, pero también adaptarse a las nuevas exigencias de los inversionistas, que valoran cada vez más la estabilidad regulatoria, la sostenibilidad y la integración regional.

Durante su participación en un panel del Foro Económico Mundial, el mandatario destacó proyectos como la interconexión eléctrica con Colombia, el impulso a los biocombustibles y la estrategia del Canal de Panamá para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

El presidente también subrayó que el Canal de Panamá sigue siendo la columna vertebral del sistema logístico del país, al facilitar el tránsito del 5% del comercio mundial y generar un ahorro estimado de 16 millones de toneladas de CO2 al año.

Iniciativas como el “Net Zero Slot” y la incorporación de remolcadores híbridos forman parte del esfuerzo por alinear la competitividad logística con las nuevas demandas ambientales.

La agenda de reuniones en Davos refleja el intento del Gobierno panameño de reposicionar al país en el radar de los grandes capitales internacionales.

Sin embargo, expertos advierten que convertir el interés manifestado en inversiones concretas dependerá de la capacidad del país para ejecutar proyectos, agilizar procesos y ofrecer un entorno predecible en un mercado regional cada vez más disputado.

Temas Relacionados

PanamáDavosInversionesInversión Extranjera DirectaJosé Raúl Mulino

