Una ocasión especial para los corazones jóvenes

La visita de León XIV a la Argentina representa una oportunidad para los jóvenes (Foto: Reuters/Vincenzo Livieri)

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Argentina recibe al papa León XIV. La investidura papal, su llegada o su presencia, más allá de incomodar y desconcertar a unos o a otros, es, ante todo, una potente presencia simbólica, muy valiosa para el pueblo argentino en general, y para los jóvenes en particular.

Hace años que los tiempos resultan hostiles para las nuevas generaciones, y de un modo bastante perverso: por abundancia de posibilidades vacuas, por invasión de estímulos sin sentido, por acumulación de experiencias intensas e inconexas y, a la postre, por una desorientación identitaria y vocacional que redunda en más energías destinadas al vértigo de no saber el por qué o el para qué.

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Bajo la promesa de una soñada construcción individual, detrás de la banderola de la realización personal, muchos jóvenes terminan saboreando tristemente el fruto amargo de la antigua, mística y certera paradoja evangélica: “El que quiera salvar su vida, la perderá”. (Cfr, Mt 16, 25).

En medio de la crisis del sentido, la visita papal abre una oportunidad de volver sobre nosotros, para hallar más internamente de lo que pensamos aquello que hemos perdido y que nos señala el verdadero camino.

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León XIV, en su breve tiempo como obispo de Roma, ha insistido reiteradas veces en volver a orientar el rumbo hacia aquello que hoy se ha diluido en el “puro presente”: la trascendencia.

En el discurso frente a los reyes de España, invitaba a atravesar la noche oscura de la humanidad en profunda intimidad con Dios, a imitación y consejo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila: “[...] se necesitan [...] hombres y mujeres que intuyan, en la oscuridad, la luz. [...] El irrumpir de una verdad como luz que aún ciega, pero que —si confiamos y encontramos paz— nos llevará delicadamente hacia sí misma. [...] No se trata de una huida intimista, sino de una apertura radical al totus Alius et semper Novus, que se realiza cuando volvemos a nosotros mismos”. (Diario ABC, 2026).

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Tan esencial como primero, y frente a la pura expansión del yo que se propone como ideología del mundo, el sumo pontífice invita al recogimiento, y en ese recogimiento, al discernimiento. Claro, para hacer frente a esa luz más íntima a nosotros que nosotros mismos, que viene de las profundidades de Quien más nos conoce y más nos ama, hacen falta valentía y humildad, despojo. Son, justamente, las virtudes que desenmascaran y desnudan los falsos cantos de sirena que nos aprisionan contra las rocas.

Pensar en la trascendencia es también ser coherentes con aquello que nos reclama desde lo que somos: la identidad. Lo complejo es que presenta una dinámica en tensión porque, así como la intuimos urgente, necesaria o al menos importante, la identidad también es una realidad que, de manera casi imperceptible, con pequeños gestos o grandes preocupaciones, se diluye, y se escurre. Estas últimas son características que no dejan a nadie indiferente. Nos sucede reiteradas veces o en episodios aislados, pero todos podemos decir que alguna vez lo hemos experimentado.

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Por lo mismo, también hemos experimentado que recuperar esa palabra interna que nos señala desde dentro, para más adentro y para más afuera, es recuperar nuestro centro gravitacional, nuestra forma de ver y habitar el mundo.

En su Didáctica de la Patria, Leopoldo Marechal inmortalizaba la esencia de nuestro pueblo en sus versos: “El nombre de tu Patria viene de argentum. ¡Mira/ que al recibir un nombre se recibe un destino!/ En su metal simbólico la plata/ es el noble reflejo del oro principal./ Hazte de plata y espejea el oro/ que se da en las alturas, y verdaderamente serás un argentino” (Marechal, 2014).

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En lugar de espejar el oro de las alturas, a los jóvenes se nos ha propuesto espejar el opaco y deslucido cobre del dinero, siempre por debajo del vuelo que el alma busca como ideal, queriendo encenderse de amor y entregarse de manera eterna.

Es por eso que el simbólico blanco de las vestiduras papales de León XIV se convierte en el recuerdo de ese espejo de plata que llevamos encarnado, brújula de nuestro destino. En ese blanco podemos anhelar encontrarnos a través del diálogo, de la escucha de la Palabra, de la fracción del pan, como el camino que retorna a la casa del Padre.

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Con sus palabras, a través de su voz sutil y precisa, el Papa nos recuerda que “[...] cuando aceptamos esta posibilidad de trascendernos a nosotros mismos con la gracia de Dios [...], como explicaba el papa Francisco, ‘llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero’” (León XIV, 2026). Y esto, decíamos, cobra mayor relevancia entre los jóvenes, quienes aún aguardamos en el corazón, rescoldo interior, el llamado de nuestro Señor, para entregarnos como héroes y santos a imagen de Cristo.

Incluso, y aunque con un enfoque más personal, Jorge Luis Borges escribía en su Biografía de Tadeo Isidoro Cruz ese famoso episodio en el que un hombre descubre su identidad en otro, precisamente en el hombre al que perseguía: “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es [...] Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre” (Borges, 2012).

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Es interesante notar que es la identidad lo que marca un destino, lo que nos da o nos devuelve, si lo hemos perdido, la plenitud de la existencia. Por eso Borges dice que un destino consta de un solo momento, no por limitación temporal, sino por la intensidad de aquello que se vive: “Aquí se encuentra la diferencia radical respecto a los sueños prometeicos: lo que salva lo humano no es la autosuficiencia potenciada, sino una relación que libera, una comunión que transforma” (León XIV, 2026).

La fraternidad, el diálogo y el reconocimiento de la dignidad desde una mirada misericordiosa son los puentes desde los que el Papa nos invita a construir una paz verdadera y duradera. No hubiera sido posible para Cruz reconocer su destino sin encontrarse con la bravura de Fierro. Y no hubiera sido posible que Fierro retorne con la madurez de su historia, en plena consciencia de su identidad, sin haber conocido al honesto Cruz.

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En el régimen de la polarización y la abolición de la cultura como cultivo del alma, el Papa se presenta como un rayo que, con una luz prestada, nos invita a levantar la mirada. La juventud, sedienta e incómoda, aguarda agazapada su oportunidad de ser escuchada, interpelada y convocada para no perder de vista su identidad. Si al recibir un nombre recibimos un destino, la presencia de León es la oportunidad simbólica de volver a escuchar nuestro nombre, de volver a mirar el Oro de las alturas y dar la vida por reflejar todo su esplendor en el amor a nuestro prójimo.