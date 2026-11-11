El turismo deportivo crece a contramano de los viajes al exterior

En 2026, el Mundial, la presencia de Messi en Estados Unidos y Colapinto en la Fórmula 1, contribuyeron a consolidar el sports-tripping (Foto: EFE)

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Mientras las salidas de argentinos al exterior caen en 2026, los viajes para seguir fenómenos como la selección argentina de fútbol, Lionel Messi o Franco Colapinto marcan récords y abren nuevas oportunidades para el negocio turístico. El deporte mueve multitudes, pero también activa una cadena de negocios que va mucho más allá de las entradas a una competencia: vuelos, alojamiento, traslados, asistencia y experiencias en destino forman parte de una modalidad de viaje que gana protagonismo entre los argentinos. Es lo que se conoce como el sports-tripping, o turismo motivado por eventos deportivos.

En 2026, la Copa Mundial de la FIFA y la presencia de Messi en Estados Unidos, junto con el crecimiento de la expectativa por Colapinto en la Fórmula 1, contribuyeron a consolidar este segmento. Para las agencias y los operadores turísticos, el desafío consiste en transformar esa pasión en experiencias integrales, con planificación, servicios coordinados y previsibilidad para los viajeros.

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Uno de los ejemplos más recientes es el Gran Premio de Brasil, que se disputó el último fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace, Brasil. Esta carrera en Interlagos se convirtió en una de las citas más atractivas del calendario para los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

La cercanía con Brasil, la posibilidad de combinar deporte y turismo y el crecimiento de la popularidad de Colapinto explican parte de ese interés.

De acuerdo con datos de demanda recopilados por plataformas turísticas, las búsquedas de viajes desde Argentina hacia San Pablo para ver a Colapinto se multiplicaron por siete, un incremento estimado de entre el 600% y el 700%. La cifra debe leerse como un indicador de interés por el destino y las fechas, y no necesariamente como un aumento equivalente en las reservas efectivamente concretadas.

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Las estimaciones de operadores turísticos situaban entre 15.000 y 18.000 la cantidad de argentinos que podrían haber asistido al circuito durante el fin de semana.

Cuando un acontecimiento deportivo se convierte en el motivo principal de un viaje, la expectativa del pasajero va mucho más allá de llegar a destino. Busca vivir una experiencia completa, compartir la pasión con otros argentinos y tener la tranquilidad de que cada detalle está organizado. Para las agencias, eso requiere planificación, capacidad operativa y un acompañamiento que empieza mucho antes de subir al avión.

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El boom del sports-tripping entre los argentinos

Los viajes para seguir fenómenos como la selección de fútbol, Messi o Colapinto marcaron récords durante 2026 y explican el boom del sports-tripping entre los aficionados argentinos.

Es una tendencia que ya venía en alza desde años anteriores.

Mundial 2026: el turismo deportivo alcanzó una escala inédita para los argentinos

La Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, fue uno de los grandes hitos del año para el turismo motivado por eventos deportivos.

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Para los argentinos, el Mundial significó un importante despliegue de viajes internacionales, con desplazamientos entre ciudades y estadios, noches de alojamiento, transporte interno y entradas a los partidos.

Estimaciones de operadores turísticos ubicaron en torno a 50.000 la cantidad de hinchas que viajaron desde Argentina hacia Norteamérica para acompañar a la Selección. Para dimensionar el impacto económico del fenómeno, estimaciones privadas atribuidas a la consultora Qualy calcularon un desembolso superior a los US$ 500 millones, con un gasto promedio cercano a los US$ 10.000 por viajero argentino. Estos valores contemplan conceptos como pasajes, alojamiento, traslados internos y entradas.

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La magnitud del acontecimiento dejó en evidencia que el turismo deportivo puede generar oportunidades comerciales en múltiples etapas: desde la planificación anticipada y la venta de paquetes hasta la organización de traslados entre sedes y la extensión de la estadía para sumar actividades turísticas. Para las agencias, además, estos viajes requieren un trabajo distinto del turismo vacacional tradicional. La disponibilidad de entradas, los cambios en el calendario, las distancias entre ciudades y la concentración de la demanda obligan a diseñar propuestas con mayor anticipación y capacidad de respuesta.

El hincha argentino viaja con el corazón, pero también con mucho esfuerzo detrás. El objetivo es que se preocupe solamente por alentar. Mover a más de mil personas para un mismo evento implica mucho más que contratar vuelos y alojamiento. Hay que coordinar horarios, servicios, traslados, información y asistencia para que el pasajero pueda concentrarse solo en disfrutar.

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Messi en Miami: el fútbol como motor de una nueva unidad de negocio

El fenómeno Messi en el Inter Miami amplió el atractivo de la ciudad estadounidense para los viajeros argentinos. A la combinación habitual de playas, compras y entretenimiento se sumó la posibilidad de ver jugar al ex capitán de la Selección en un evento deportivo internacional.

Entre las cifras difundidas sobre el mercado se encuentran estimaciones de más de 200.000 visitantes argentinos a Miami, un crecimiento interanual del 14%, y un gasto de US$ 52 millones durante el primer trimestre de 2026. También se han señalado incrementos de más del 300% en las búsquedas de vuelos durante determinados períodos de alta demanda (según cifras aportadas por Greater Miami Convention & Visitors Bureau -GMCVB-).

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Al igual que con Colapinto, el caso de Messi muestra cómo la figura de un deportista puede sostener el interés turístico por un destino durante toda una temporada, y no solamente durante un campeonato.

El turismo deportivo permite construir propuestas alrededor de una pasión concreta. En algunos casos, el viaje se organiza para una carrera o una final; en otros, el atractivo se mantiene durante toda una temporada detrás de un ídolo deportivo como Messi o Colapinto. Esa continuidad abre oportunidades para que las agencias desarrollen productos especializados y a medida para cada público.

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Viajar detrás de un ídolo o de una pasión se presenta como una oportunidad de negocio para las agencias de viajes. Este segmento del turismo motivado por eventos deportivos crece a contramano de los viajes al exterior. Es clave estar a la altura de esta nueva demanda de nuestro mercado, respondiendo con experiencia, eficiencia y brindando seguridad a cada pasajero.

Esto no termina en Interlagos con Colapinto, ya nos estamos preparando para el calendario del próximo año, al cual se suman Los Pumas en el Mundial de rugby de Australia 2027.