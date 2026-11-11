Opinión

El Consejo de Seguridad de la ONU debate la inteligencia artificial como amenaza a la paz mundial

Naciones Unidas retoma negociaciones sobre los riesgos de los algoritmos militares autónomos mientras Estados Unidos, China, Francia y Rusia mantienen posturas enfrentadas que impiden alcanzar un acuerdo vinculante

Manos sobre los controles de una consola informática con pantalla que muestra un globo terráqueo digital frente a bastidores de servidores.
El desafío es diseñar normas universales que eviten los riesgos hacia una Guerra Fría algorítmica (Imagen ilustrativa Infobae)
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El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial se está mudando a la mesa de la diplomacia global. Bajo la presidencia de Letonia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) ha reanudado negociaciones sobre cómo abordar las consecuencias de la IA como una variable disruptiva capaz de alterar el equilibrio de la paz y la seguridad internacional. Lo que está en debate en Nueva York no es la velocidad del software ni la IA en el progreso económico y científico, sino si la comunidad internacional es capaz de diseñar normas universales que eviten los riesgos hacia una Guerra Fría algorítmica, donde la competencia por la supremacía tecnológica desplace a la seguridad colectiva.

En ese contexto, se intenta establecer un marco regulatorio internacional que prohíba o por lo menos limite el uso de algoritmos con capacidad para decidir de manera autónoma acciones específicas en los conflictos armados. El dilema también se extiende hacia el terreno de la seguridad digital y la integridad de las infraestructuras críticas. Los informes presentados ante el CSNU el 15 de septiembre pasado por un panel científico liderado por OpenAl, Anthropic, Hugging Face advierte, entre otras consecuencias, que una falla de códigos informáticos puede arrastrar a conflictos armados por puros errores de cálculo digital.

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Los informes plantean asimismo los efectos de desinformación masiva y contenidos manipulados, conocidos como deepfakes. Las discusiones en el CSNU ponen de relieve la preocupación de cómo estas herramientas son utilizadas de forma maliciosa para incitar a la violencia étnica, desestabilizar gobiernos y justificar agresiones armadas. Desde esta perspectiva, el secretario general de Naciones Unidas ha señalado que esta realidad incrementa el nivel de exposición que enfrentan las misiones de paz de la ONU desplegadas en zonas de conflicto y afecta esfuerzos de mediación diplomática.

Pese a que el CSNU reconoce la urgencia y gravedad de estos diagnósticos, se encuentra atrapado en un complejo bloqueo geopolítico que impide, por el momento, acordar un borrador de resolución. Mientras países como Francia y el Reino Unido promueven una supervisión estatal mediante un sistema global de licencias internacionales inspirado en el control nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Estados Unidos se resiste a cualquier injerencia o centralización que pueda afectar la aplicación de la IA en la innovación corporativa.

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China parece intentar capitalizar el debate para oponerse a lo que denomina la hegemonía digital de Occidente y sostiene una posición que subordine la IA al control centralizado del Estado, rechazando de paso los bloqueos unilaterales a su cadena de suministro de microchips. Rusia, por su parte, se encuentra adoptando una posición pragmática alineándose en algunos puntos con China, pero marcando su propia agenda basada en la desconfianza hacia Europa y la preservación de su poder militar.

Ante la parálisis en el CSNU, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y los comités subsidiarios están encarando el tratamiento del mismo tema fuera del alcance del veto. Resoluciones recientes como la 79/325 de julio 2026 han puesto en marcha el Dialogo Global sobre Gobernanza de la IA y el primer informe de Alerta Científica presentado por el Panel respectivo en septiembre de 2026 (liderado por Yoshua Bengio y la Nobel María Ressa) aborda las distintas implicancias de la aplicación de la IA en conflictos. La primera comisión de AGNU se encuentra actualmente debatiendo un texto de resolución para iniciar negociaciones de un tratado contra los killer robots.

La Conferencia de Desarme en Ginebra, bajo el título “Avances de la ciencia y la tecnología relacionados con el desarme y la seguridad internacional, incluida la inteligencia artificial en el ámbito militar”, intenta negociar un tratado vinculante, aunque sigue paralizado por la regla del consenso. También el Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU sobre Armas Autónomas Letales (CGE ON LAWS) tiene un Rolling Text que es centro de disputa diplomática.

Estos antecedentes, entre otros, ponen de relieve que administrar la IA antes de que esa herramienta redefina la naturaleza de la guerra y la paz mundial es un desafío urgente del multilateralismo del siglo XXI. Es de esperar que la comunidad internacional sea capaz de anteponer la seguridad colectiva a la competencia geopolítica y logre encarar un marco jurídico vinculante que evite delegar el destino de la paz global a un conjunto de códigos informáticos desprovistos de empatía, leyes internacionales y humanidad.

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