El papa León XIV, ayer, en la última audiencia del año

El 1° de enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz. No es una fecha decorativa: abre el año recordándonos qué clase de mundo queremos construir y con qué herramientas. Para la edición 2026, León XIV eligió un título que ya es un programa: “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”. No es un juego de palabras; es una toma de posición en un tiempo donde la seguridad vuelve a pensarse —casi automáticamente— en clave de fuerza, de superioridad, de “estar preparados” para lo peor.

El Papa vuelve al Evangelio con una escena íntima, de esas que sostienen la fe cuando el ruido sube. Poco antes de ser arrestado, Jesús dice: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo”. Y agrega: “No se inquieten ni teman”. Sabemos que se acerca la violencia. Pero el texto sugiere algo más profundo: lo que desconcierta a los discípulos no es solo el peligro, sino el camino no violento que Jesús elige. A Pedro —que se enciende como tantos de nosotros— le corta el impulso con una frase contundente: “Envaina tu espada”. La paz de Jesús resucitado es desarmada porque desarmada fue su lucha.

Esto, dicho así, incomoda. Porque la tentación de la época —y no solo de la época— es defender el bien con los métodos del mal: responder golpe por golpe, elevar la voz porque el otro grita, humillar porque nos humillaron. Y entonces la paz se vuelve un ideal lejano, un discurso lindo para ceremonias, pero impracticable en el barro de todos los días. León XIV advierte ese cansancio: hay mucha gente con corazón dispuesto, pero invadida por un sentimiento de impotencia frente a un mundo incierto. San Agustín lo dijo con ironía: “es más fácil alabar la paz que poseerla”. Tal vez porque alabarla exige lucidez, palabras sopesadas, valentía interior. Y poseerla, en cambio, se vuelve arduo cuando el aire está cargado de miedo, sospecha y agresividad.

El problema aparece cuando dejamos de escandalizarnos por la ausencia de paz. Cuando la tratamos como un ideal tan remoto que cualquier cosa se justifica en su nombre, incluso la guerra. Allí se filtra una lógica peligrosa: la idea de que vivir en paz es vivir en tensión, en alerta, como si la agresividad fuese una especie de realismo inevitable. Y eso no se queda en los conflictos internacionales: se mete en lo doméstico, en el trato cotidiano, en el modo de hablarle al otro. También se mete en la política, cuando el adversario deja de ser alguien con quien discutir y pasa a ser alguien a quien destruir.

El mensaje ofrece un dato duro que ordena el diagnóstico: en 2024 el gasto militar mundial alcanzó un récord de 2.718 billones de dólares, con un aumento del 9,4 % respecto de 2023; es el 2,5 % del PBI global. Esa cifra no es solo contabilidad: habla de una cultura. Porque el rearme no se instala únicamente con presupuestos; también con relatos, campañas, programas educativos y climas sociales donde se difunde la percepción permanente de amenaza. Es una pedagogía del miedo: si el mundo es una trampa, la única salida es endurecerse.

En ese contexto, León XIV suma una preocupación que ya no es ciencia ficción: la aplicación militar de la inteligencia artificial. El riesgo no es solo técnico; es moral. Cuando se delegan decisiones sobre la vida y la muerte, crece una desresponsabilización silenciosa. La violencia se vuelve “procedimiento”, la conciencia se anestesia, y el dolor del otro se convierte en un dato más de un tablero. El Papa denuncia además las concentraciones de intereses económicos que empujan a los Estados hacia esa espiral. Pero no se queda en la denuncia: insiste en que sin despertar de conciencias y pensamiento crítico no habrá camino nuevo.

Y entonces aparece el corazón del mensaje: la paz no se reduce a un equilibrio de fuerzas; la paz necesita un desarme integral. Juan XXIII lo decía con claridad en Pacem in terris: el desarme general no será posible si no llega “hasta las conciencias”, si no se trabaja para eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra. Es decir: la paz no se sostiene solo con tratados; se sostiene con hombres y mujeres capaces de confiar, capaces de escuchar, capaces de no vivir atrapados por el reflejo del enemigo.

Aquí el Papa se vuelve profundamente pastoral. Dice que la bondad es desarmante y sugiere una razón que toca fibras: quizá por eso Dios se hizo niño. La Encarnación no es una idea: es un Dios sin defensas, que se deja cuidar. Y cualquiera que haya sostenido un bebé en brazos sabe que un hijo cambia la manera de mirar el mundo: nos vuelve más humanos, más atentos, más vulnerables. La fragilidad —que la época intenta esconder o apartar— tiene el poder de cuestionar el rumbo que tomamos como individuos y como comunidad. En una Argentina donde muchos viven con el corazón apretado, donde la incertidumbre desgasta y la bronca se vuelve una moneda corriente, esta clave no es menor: la fragilidad no es un estorbo; es una escuela.

Por eso León XIV advierte también sobre otro tipo de armamento: el de las palabras. “Transformar incluso los pensamientos y las palabras en armas” es una tentación contemporánea. Bendecir nacionalismos, justificar violencias, arrastrar la fe al combate político, usar el nombre de Dios para legitimar agresiones: todo eso, dice, es una blasfemia que opaca el Santo Nombre. Y acá, sin necesidad de señalar a nadie, podemos mirarnos por dentro: ¿cómo hablamos del que piensa distinto? ¿Qué hacemos con el que nos irrita? ¿Qué dejamos crecer en nuestro corazón cuando nadie nos ve?

La propuesta, entonces, es concreta y cotidiana. Cultivar oración y vida interior, para que no nos gobierne el miedo. Trabajar el diálogo ecuménico e interreligioso, porque la paz también se aprende en el encuentro. Hacer de cada comunidad una “casa de paz”, donde se desactive la hostilidad con justicia y perdón. Y, a la vez, no abandonar la dimensión política: sostener la diplomacia, la mediación, el derecho internacional, reforzar instituciones que hoy son desmentidas por tantas violaciones de acuerdos. No es ingenuidad: es realismo evangélico. El realismo de quien sabe que destruir puentes es fácil, pero reconstruirlos lleva generaciones.

El mensaje cierra con una imagen bíblica que, cada vez que la escuchamos, vuelve a abrir horizonte: “Con sus espadas forjarán arados… no se adiestrarán más para la guerra”. No es poesía para una pared: es un llamado a empezar por casa. A desarmar el corazón, la mente, la vida. A elegir, cada día, el camino difícil de la paz: el de la escucha, la mansedumbre firme, la justicia que repara, el perdón que no niega el mal pero se niega a multiplicarlo.

Que este comienzo de año no nos encuentre resignados. Que nos encuentre trabajando —cada uno en su lugar— por una paz desarmada y desarmante: en la familia, en la calle, en el trabajo, en la conversación pública, en la Iglesia. Y que Dios nos regale lo que solos no podemos fabricar: esa paz que no depende de que el mundo se ordene, sino de que el corazón se vuelva más libre.

Les deseo a todos un muy feliz 2026: en paz con uno mismo, en paz con los demás, y en paz con lo que nos rodea.