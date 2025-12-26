El éxito del RIGI

Piletas de evaporación usadas para extraer litio en Salta (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) está vigente hace más de un año y busca atraer inversiones de gran escala, otorgando beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de garantizar seguridad jurídica y estabilidad del marco acordado. Fue parte de la “Ley Bases”, aprobada a mediados del 2024.

Los beneficios impositivos son variados, pero se destaca una alícuota para el impuesto a las Ganancias del 25% versus 35% el régimen general. A ello se suma la posibilidad de aplicar un régimen de amortización acelerada.

En relación con el IVA, el régimen permite cancelar deudas mediante la utilización de Certificados de Crédito Fiscal, así como transferir saldos técnicos remanentes de créditos fiscales.

Tampoco tributan ingresos brutos en las provincias que se adhieren al RIGI, ni aplican las percepciones por IVA y Ganancias, además que el pago del impuesto a los créditos y débitos son a cuenta del impuesto a las ganancias.

En el plano aduanero, las exportaciones de los proyectos adheridos quedarán exentas de retenciones al tercer año, en tanto que las importaciones no tributan ni aranceles ni tasa estadística. El marco jurídico y tributario del esquema se mantendrá durante un plazo de 30 años.

Las empresas pueden adherir al régimen siempre que los proyectos contemplen una inversión mínima de USD 200 millones.

Los sectores habilitados para ingresar al RIGI incluyen forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. El plazo para solicitar la adhesión es de dos años desde la implementación del régimen, por lo que las empresas podrán inscribirse hasta julio de 2026.

En cuanto a los plazos de ejecución, el régimen establece un requisito de desembolso inicial: al menos el 40% del monto mínimo exigido debe ejecutarse dentro de los primeros dos años.

En el primer año del RIGI, ya se aprobaron 9 proyectos con inversiones por US$25.000 millones, en tanto que otros 19 proyectos con inversiones que suman USD37.600 millones ya se presentaron para su evaluación.

Proyectos aprobados

A la fecha de hoy se han aprobado 9 proyectos que en conjunto suman 25 mil millones de dólares, equivalente a 3,5% del PBI.

Las provincias más beneficiadas hasta ahora son Río Negro, Salta y San Juan

Los proyectos aprobados abarcan distintos sectores productivos, diversas provincias y una variedad de empresas tanto nacionales como internacionales.

Dentro del monto aprobado, el 73% corresponde a inversiones en el sector energético —incluyendo generación eléctrica, infraestructura midstream y otros segmentos— mientras los proyectos mineros concentran aproximadamente el 23% del total aprobado.

Las provincias más beneficiadas hasta ahora son Río Negro, Salta y San Juan, que concentran los proyectos de mayor envergadura y los montos de inversión más significativos.

"La infraestructura permitiría que la Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años."

Entre los proyectos aprobados, cuatro iniciativas se destacan por su escala y su potencial impacto macroeconómico:

Proyectos en evaluación

Los proyectos que aún se encuentran en evaluación representan un monto total que estimamos en USD 37.600 millones. Es decir que, de aprobar las iniciativas, la inversión total a través del RIGI superaría los USD 62.000millones.

El FMI estimó que las exportaciones de petróleo y gas de Argentina pueden llegar a USD 18.000 millones para 2030

La minería concentra la amplia mayoría de estas potenciales inversiones, con el 89% del total, mientras que los proyectos vinculados al sector energético explican el 10%.

Las provincias más beneficiadas en caso de aprobarse estos proyectos serían San Juan y Catamarca.

Glencore presentó dos de los proyectos más grandes destinados a la extracción de cobre en El Pachón (San Juan) y Agua Rica–MARA (Catamarca). En conjunto, representan una inversión total de más de 18.000 millones de dólares.

Hasta el momento, solo el proyecto de la empresa china Ganfeng Lithium fue rechazado. Proponía una inversión de US$273 millones para la extracción de litio en la provincia de Salta. El proyecto ya había comenzado antes de solicitar el ingreso al RIGI y el régimen solo considera nuevas inversiones.

Inversiones que auguran un salto exportador

Entre los proyectos aprobados (USD25.000 millones) y los que aplicaron para su aprobación (USD37.600 millones), implica un salto en la inversión de USD62.600 millones, equivalente a 9% del PBI.

El impacto comenzará a reflejarse en un notable incremento en la inversión extranjera directa en la economía en general y en el mercado de cambios en particular, algo que no sucede desde mediados de la década de los noventa, último periodo de fuerte inversión privada y extranjera en Argentina.

Más aún, dado que la mayoría de los proyectos se concentran en minería y energía, se espera un impacto significativo y sostenido sobre las exportaciones, con efectos positivos sobre la generación de divisas y el balance externo. Es de destacar que el flujo de inversiones luego empalma con un mayor flujo de exportaciones, generando un cambio estructural en la economía argentina.

El FMI estimó que las exportaciones de petróleo y gas de Argentina pueden llegar a USD 18.000 millones para 2030, e incluso sostiene que si el actual ritmo de inversión se mantiene, las exportaciones llegarán a USD 30.000 millones. Las expectativas del Organismo sobre las exportaciones en minería también son notablemente optimistas.

El FMI estimó que Argentina alcanzará un superávit energético de USD 18.000 millones para 2030

En definitiva, el RIGI se consolida como una herramienta clave para atraer inversiones de gran escala y ampliar la capacidad productiva del país. El régimen impulsa sobre todo a las economías provinciales, con beneficios concentrados hasta ahora en San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.

En la mayoría de los casos, se trata de proyectos que no se hubieran concretado sin un marco de estabilidad y previsibilidad como el que ofrece el RIGI. El reciente anuncio de la aplicación al régimen del proyecto Vicuña, joint venture 50/50 entre BHP y Lundin Mining, refuerza esta señal. Con una inversión superior a los USD 10.000 millones, el proyecto podría convertirse en la mayor inversión extranjera minera de la historia argentina.

El autor es economista de la consultora Econométrica