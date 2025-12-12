Una de las tribunas de Boca en el partido frente a Racing (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

El estudio intentó comprender cómo se informan los hinchas de Boca (mayoritariamente los que van a La Bombonera) sobre las novedades del equipo de fútbol en octubre de 2025.

Se relevó, a través de una encuesta a 1.052 fanáticos, la forma en que obtienen información del equipo, ya sea en medios tradicionales, digitales, redes sociales y/o contactos personales. El promedio de edad de la muestra fue de 39,2 años.

La hipótesis de la investigación buscó verificar si las audiencias han reducido su atención hacia los medios tradicionales y se han desplazado progresivamente hacia los medios digitales y las redes sociales.

Se sustentó en que en octubre de 2025 dos de cada tres personas en el mundo utilizan redes sociales, Argentina tiene más smartphones que habitantes y es el cuarto consumidor a nivel mundial de redes sociales. (We are Social, 2025).

Se infirió que en el consumo se van a combinar los medios tradicionales (TV, radios y diarios impresos), digitales (Google y portales de internet), redes sociales (Youtube, X, Instagram, Facebook, WhatsApp y Tik Tok) y contactos personales.

La elección del objeto de estudio se fundamentó en la necesidad de analizar los comportamientos informativos de un grupo específico de simpatizantes, considerado representativo del universo total de hinchas. A partir de este recorte, se buscó identificar y describir sus hábitos y consumos vinculados a la información deportiva. Para la selección de la muestra y la delimitación del análisis, se establecieron tres criterios principales que justifican la elección de Boca Juniors:

1) Es el que más seguidores tiene en redes sociales oficiales en Argentina en octubre de 2025.

2) Suma más de cuarenta cuentas de redes sociales partidarias o de jugadores que superan los 100 mil seguidores.

3) Lidera el ranking del libro ¿Quién es más grande? (Ocaña, 2023).

Se utilizaron las técnicas cuantitativa y cualitativa para relevar la muestra de datos.

El universo o cosmos de la encuesta, incluyó a todos los hinchas de Boca, sean o no socios del club, aunque se priorizaron a los que concurren a La Bombonera (aproximadamente 50 mil por partido). Específicamente, el 85% de la muestra asiste al estadio. Esto se hizo para acotar la búsqueda y que las conclusiones puedan ser más certeras.

La encuesta fue realizada de manera cuantitativa con la técnica de recolección CAWI (Computer Asisted Web Interview). Se desarrolló con un cuestionario estructurado enviado principalmente por WhatsApp y divulgado en las cercanías del estadio mediante un código QR, durante octubre de 2025.

Se utilizó un sistema de respuestas múltiples, mediante el cual cada pregunta permitió varias opciones de respuesta por participante. Los porcentajes fueron calculados en función de la cantidad total de menciones obtenidas, con el propósito de garantizar una representación más precisa y fidedigna de las tendencias observadas en los datos.

Para mensurar el tamaño de la muestra, puede imaginarse un cuadro que incluye 1.052 filas (encuestados) y 189 columnas (respuestas múltiples).

Características de los encuestados. El 69% son socios del club, el 85% concurre a La Bombonera, de los cuáles, el 60% va a la popular. El 38% trabajan como empleados, el 82% son hombres, el 33% vive en zona Sur y el 22% en CABA. El 30% tiene estudios secundarios completos y el 23% carrera universitaria culminada. El 17% pertenece a la franja etárea de 36 a 40 años.

También se implementó la técnica cualitativa con tres entrevistas. Leandro Tato Aguilera, periodista deportivo especialista en información de Boca, que suma 2,7 millones de seguidores en redes sociales. Agustín Espada, investigador del Conicet y docente y director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, y Alejandro Rost, docente de periodismo digital de la Universidad Nacional del Comahue.

Específicamente como redes sociales se limitó a Facebook, YouTube, X, Instagram, WhatsApp y Tik Tok ¿Por qué? Son las que utiliza Boca y los clubes de fútbol con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial.

A nivel mundial, más de 2 de cada 3 personas usan las redes sociales, una supermayoría, según Simón Kemp en el reciente informe de 700 páginas de We Are Social. Hay 5.66 mil millones de “identidades de usuario de redes sociales”, lo que equivale al 68,7% de la población mundial. Argentina es el cuarto país a nivel mundial (atrás de Nigeria, Kenia y Serbia) en el consumo de redes sociales, con 5,28 días o 24 horas 6 minutos por semana de promedio. (We Are Social).

En Argentina, las plataformas más utilizadas son WhatsApp (93,9%), Instagram (87,9%), Facebook (81,1%), YouTube (65,5%), TikTok (58,4%) y X (44%). Instagram —la preferida por las personas de entre 16 y 34 años— reúne 31.050.000 usuarios (+2,6%), ubicando al país en el décimo lugar a nivel mundial. TikTok, por su parte, alcanza los 29.223.000 usuarios (+5,1%), posicionando a la Argentina en el puesto 19 a escala global. En promedio, cada persona usa 6,77 plataformas y el 26,6% sigue a influencers. (We Are Social).

Siguiendo con Argentina, el estudio indica que hay más smartphones que habitantes (145%) y el acceso a internet se hace en smartphones (96,8%) y computadoras (68,4%). El consumo de medios online está especificado en 47h 23m semanales. (We Are Social).

A principios de 2025, en nuestro país los medios digitales más consumidos semanalmente son Infobae (34%), y el sitio web y las aplicaciones del canal de noticias por cable TN (31%). (Mitchelstein y Boczkowski, 2025)

En el mundo, el 24,8% observa deportes o comentarios, el 26,4% consume clips deportes (mientras más baja es la edad, más se consumen) y el 23,2% mira influencers. Los videos cortos se miran cada 4,75 días durante 8hs 04min y los videos largos se observan cada 3,20 días durante 4hs 56min semanales. (We Are Social, 2025)

En el rubro deportivo, los seguidores de @FifaWorldCup utilizan las siguientes redes sociales: Facebook (69,5%), Instagram (68,3%), Tik Tok (60,6%) y X (41,7%) (We Are Social, 2025).

Ranking mundial

En la tabla de seguidores de redes sociales oficiales, Boca es el primero en Argentina, el tercero en Sudamérica y el 13ro a nivel mundial. En octubre de 2025 tiene 33,3 millones de seguidores. Otro dato es que tiene más seguidores en redes sociales que el actual presidente argentino Javier Milei y los ex presidentes Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Ecosistema azul y oro

Boca posee más de cuarenta cuentas de redes sociales partidarias o de jugadores que superan los 100 mil seguidores. Esto cuantificó el nivel de interacción que representa en redes sociales, especialmente en X.

Balance total

Las redes sociales dominan el espectro informativo de los hinchas Xeneizes con el 49,6%. Luego se ubican los medios tradicionales (22,5%), medios digitales (14,6%), contactos personales (11,9%), otro (1,1%) y no se informan (0,3%).

Se indagó en 26 ítems, que fueron problematizados y relacionados entre sí.

Universo Boca

Haciendo un análisis pormenorizado, con un 18%, Instagram consiguió el primer lugar en las preferencias de los 1.052 encuestados.

Segunda, con un 13%, le sigue la TV por cable.

El tercer lugar, con un 10%, lo comparten X y los portales de internet.

Quintos, con un 9%, los amigos.

Sexto, con un 8%, WhatsApp.

Séptimo, con un 6%, Youtube.

Octavos, 5%, radio y Google.

Décimos, 4%, TV Aire y Facebook.

Duodécimo, 3%, Tik Tok.

Décimotercero, 2%, el estadio

Décimocuartos, con 1%, “otra” y los diarios (papel) y cierra décimosexto, con 0%,“No me informo”.

Instagram (18%)

La cuenta más consumida por los usuarios es Boca oficial con un 20%.

Luego, le siguen las partidarias La12Tuittera y PlanetaBoca (14%), Tato Aguilera (13%), Davoo Xeneize (10%), Cuentas de periodistas (9%), Cuentas de Medios (7%), Cuentas de Jugadores (5%), diario Olé (5%) y Otro (3%).

TV por cable (13%)

El 43% tiene a TyC Sports como canal favorito. Lo suceden ESPN (31%), Fox Sports (13%), TNT Sports (11%) y Otro (3%).

El 66% consume cable y el 55% paga el pack fútbol premium.

El 36% mira los partidos de visitante en vivo por TV paga y el 16% lo hace por páginas “truchas”. Aunque el 21% se informa por redes sociales y el 11% por medios digitales. Sólo el 9% escucha el partido por radio y el 6% lo sigue por Google.

El 37% utiliza Smart TV y el 30% Smartphone. El 45% prefiere observar sólo una pantalla.

X (10%)

Con el 20% de las preferencias, la cuenta partidaria La 12 Tuittera es la que domina. La suceden Boca oficial (19%), Tato Aguilera, Planeta Boca y cuentas de periodistas (los tres con 13%), Davoo Xeneize y Cuentas de Medios (ambos 9%) y Cuentas de Jugadores y Otro (2%).

Portales de internet (10%)

El 28% elige el portal oficial del club. Atrás se ubican los deportivos TyC Sports (22%) y Olé (18%). Cuarto (primer medio generalista) eligieron a Infobae (13%). Luego se ubican Otro (7%), Bolavip (5%), Clarín (3%), Doble Amarilla (2%), Crónica (1%) y El Popular (0%).

Amigos (9%) y estadio (2%)

El 71% prioriza el contacto personal, el 26% el digital y el 3% Otro.

WhatsApp (8%)

El 44% opta por los grupos de amigos. El 31% el canal de Boca oficial, el 20% canales de difusión y el 5% Otro.

Youtube (6%)

Con el 26% sorprende Flavio Azzaro (actual streamer de fútbol, ex periodista tradicional de TV) y marca el camino.

Lo siguen: Boca oficial (22%), Davoo Xeneize (21%), Otro (13%), Duka (12%) y Toto Bordieri (6%).

Google (5%)

Es el buscador de los smartphones por excelencia. El 84,53% de los argentinos ingresa a Google, que acapara el 94,46% del mercado. El 91,8% utiliza motores de búsquedas, el 55,9% IA y el 98,3% mensajería (We Are Social, 2025).

Radio (5%)

El 35% la escucha principalmente en el auto. El 45% sintoniza La Red y el 15%, Mitre. ¿Las transmisiones partidarias? El 15% opta por la de Julio Pavoni en Continental y el 6% por la de Daniel Mollo en Del Plata.

TV Aire (4%)

Con un 22% lidera Telefé. Luego, Canal 13 (18%), América (12%), TV Pública (10%) y Canal 9 (7%).

El 54% la consume por cable. Pero hoy no tiene el suceso de diez años atrás, cuando el 25% la elegía y el 18% aún compraba diario papel.

Facebook (4%)

Tiene preeminencia, con un 27%, la fan page oficial de Boca. A poca distancia se encolumnan dos cuentas partidarias: con el 22%, Planeta Boca y con el 21%, La 12 Tuittera. Siguen: TyC Sports (14%), Olé (12%) y Otro (4%).

Tik Tok (3%)

Con el 19%, la batuta la lleva Davoo Xeneize. Continúan: Boca oficial (17%), Planeta Boca (13%), Tato Aguilera (12%), La 12 Tuittera (11%), Cuentas de Medios (9%), Olé (8%), Cuentas de periodistas (7%), Cuentas de Jugadores (3%) y Otro (2%).

Diarios (1%)

De los fieles al diario papel, el 47% eligen el deportivo Olé. Lo secundan Clarín (29%), Crónica (8%), Popular y Otro (ambos 8%).

El 38% no los consume. El 32% prefiere acceder a las versiones digitales a través de su smartphone.

Redes oficiales

Son las más elegidas para informarse: el 29% cree en ellas. El 28% opta por el portal oficial de internet, el 27% lo hace por el Facebook y el 20% se inclina por el Instagram oficial.

No Leales

El 80% no considera ser leal a ningún medio, periodista o red social, aunque la minoría que es leal, elige con el 22% a Davoo Xeneize.

Apuestas

El 87% prefiere no apostar en los partidos. Si bien la gran mayoría de los hinchas manifiesta no apostar, hay una tendencia a la suba de los apostadores, especialmente entre los más jóvenes. Es un problema creciente.

Generaciones

Se puede observar en la muestra de cada segmento etáreo la baja del consumo de medios tradicionales y de imágenes en vivo y el incremento del acceso a medios digitales y redes sociales.

También se eleva el uso de pantallas, visionado de recortes, memes e informes periodísticos a medida que baja la edad.

Preocupa la suba exponencial de las apuestas en los más chicos. Pasa del 98% que no apuesta en los Bommers, al 70% en la Generación Alfa.

Veamos las características salientes de cada generación en comparación con las demás:

-Generación Silent (77 a 97 años)

El único representante de la encuesta es Roque, un jubilado de 84 años que vive en La Boca. Ya no va más a la cancha. Se mantiene al tanto de la vida del club de vez en cuando por Facebook (Planeta Boca), grupos de amigos de WhatsApp y el canal de cable TyC Sports. No participa en redes sociales, ni apuesta, ni le cree a nadie. Le gusta ver los partidos en vivo por TV paga.

-Baby Boomers (61 a 80)

Los que más consumen medios tradicionales (cable, diario papel y radio). También valoran y le creen a sus amigos como fuentes informativas. Los que más se informan continuamente, no se sienten leales a nadie. Los que más acceso a las Smart TV tienen. Tradicionalistas, prevalecen a la hora de informarse con sólo una pantalla y de ver los partidos en vivo. Muy participativos en los comentarios y en la publicación de información en las redes sociales. Para ellos, es mala palabra apostar.

-Generación X (44 a 60)

Mayores usuarios de Facebook de todas las edades junto con los Millennials, aunque prefieren más X o Instagram. Miran bastante cable y son los más escépticos de ser leales y crédulos informativamente. Tampoco apuestan.

-Generación Y o Millennials (31 a 43)

Lideran el uso de Facebook con la Generación X. Con los Centennials están en la cima de la utilización de Instagram y WhatsApp. Son los que más importancia le dan a la información que intercambian en el estadio. Se adscriben a la tendencia general de ser poco leales informativamente. Son los que más uso le dan al smartphone y a las dos pantallas. Son la franja etárea que menos comentarios hace en redes.

-Generación Z o Centennials (16 a 30)

Los mayores usuarios de X, Youtube, Instagram y WhatsApp (estos últimos dos compartidos con los Millenials). Son los que más “se encuentran” la información navegando por las redes y los que lideran los rubros de tres y cuatro pantallas (esta última con los Boomers). Mayores consumidores de memes y los que más apuestan (23%). En redes sociales la mayoría sólo mira.

-Generación Alfa (1 a 15 años)

Los que menos se informan continuamente, poco crédulos y los que más confían en las redes oficiales del club. Consumen Smart TV casi al nivel de los Boomers. Mayoría de visionado en dos pantallas, en ninguna y de recortes de partidos. Se imponen cómodamente en el rubro de los que apuestan “algo” y segundos en “mucho”. En redes sociales lideran entre los “sólo miran”, pero también entre los que “comentan mucho” y “publican mucho”.

-Mujeres

Prefieren Instagram, X y amigos para informarse. El diario papel pasa desapercibido. La mayoría se informa continuamente y encuentra información navegando. No son leales a medios informativos. Observan preferentemente dos pantallas, imágenes en vivo y recortes. Mayoría sólo mira en redes sociales y un 13% apuesta.

Veo Veo

Una tendencia llamativa, que no sabemos cuál va a ser su evolución en el futuro: pudimos inferir en nuestro estudio que se está desinflando el consumo de imágenes en vivo.

De los 1052 encuestados, 812 ven imágenes en vivo. Pero sumados, 961 miran recortes, memes e informes.

Si ponemos la lupa rubro por rubro, 394 sólo ven partidos en vivo y 304 sólo miran recortes, memes o informes (nada de vivo).

En porcentajes, de los encuestados, el 23% prefieren observar los recortes de los partidos, el 18% consume los informes de los periodistas y el 12% los memes. El 55% dice informarse continuamente. El 56% sólo le importa mirar en las redes sociales. El 49% manifiesta que a las noticias “las encuentran“ de manera digital, sin necesidad de esforzarse mucho.

Exclusivos

Hay 190 hinchas que sólo se informan de una manera y eligieron una sóla opción informativa en la encuesta. En la cima de este ranking, cien de ellos sólo lo hacen por Instagram, X o portales de internet. Sólo 19 miran exclusivamente TV por cable, es decir, observan los partidos en vivo.

Cibernéticos

Son los que manifestaron mirar cinco pantallas o más. Entre sus características globales, podemos subrayar que son hombres que no apuestan, se informan continuamente, miran partidos en vivo, no son leales a ningún medio, miran cable, utilizan smartphone, son de CABA o Conurbano, socios de Boca y van a la popular.

Celebrities

En el deporte, a nivel mundial, el 23,2% observa a los influencers. En Argentina, podemos considerar tanto a Tato Aguilera como a Davoo Xeneize como influencers y celebrities del “Mundo Boca”, ya que ambos trascienden el ámbito digital.

Como conclusión, a partir del análisis de los resultados de la encuesta, se observa que la muestra compuesta por 1.052 hinchas presenta una fuerte conexión con la información vinculada al club. Este comportamiento evidencia un vínculo identitario arraigado, característico del hincha contemporáneo, que se manifiesta a través de prácticas de hiperconexión informativa mediadas por tecnologías digitales. En el contexto de la modernidad líquida, dicha información se configura como un mecanismo de proximidad simbólica con el club, independientemente de la distancia física o espacial.

Un hallazgo relevante del estudio es la paradoja entre la elección del medio y el grado de credibilidad otorgado. Aunque Instagram aparece como la principal vía de acceso a noticias sobre el club, una parte significativa de los encuestados mantiene una postura crítica o desconfiada respecto de la veracidad de los contenidos consumidos en sus dispositivos móviles.

En el recorrido teórico del trabajo convergen dos enfoques: por un lado, una perspectiva tecnicista asociada al marketing digital y la lógica de la optimización del contenido; y por otro, una mirada crítica que problematiza los procesos mediáticos y las dinámicas socioculturales asociadas al consumo digital. Estas perspectivas se articulan en torno a dos ejes de análisis centrales: las prácticas de consumo de redes sociales y la reconfiguración de los modos de producción de contenidos en un ecosistema fragmentado y multiplataforma.

En este sentido, el estudio evidencia una transformación del vínculo entre el hincha y los medios de comunicación. La figura tradicional asociada al consumo de radio, televisión o prensa gráfica cede lugar a un hincha-usuario que concentra su experiencia informativa en el smartphone, dispositivo que se convierte en su principal interfaz de acceso, pertenencia e interacción con el universo del club.

Como pudimos vislumbrar en el análisis de los resultados de la encuesta, Boca y el fútbol son parte de una tendencia general donde la tecnología y las redes sociales juegan un papel determinante.

Ante la confirmación de la preeminencia de las redes sociales y los medios digitales como fuentes de información, nos sentimos en la obligación de alertar sobre el peligroso cóctel que significan el fútbol y las redes sociales, especialmente en los de menos edad.

Estamos jugando un partido con las redes sociales con la cancha totalmente inclinada en nuestra contra y actuamos con ingenuidad. Entender los mecanismos manipuladores de las redes es un buen punto de partida. Podemos ganar o perder, pero al menos no vamos a jugar con la cancha totalmente inclinada. (Bilinkis, 2025)

La tesis, denominada Trabajo de Investigación Final (TIF), fue el corolario del seminario “Desafíos de la televisión en tiempos de Streamers y youtubers. El Periodismo audiovisual frente a un escenario en transformación. El nuevo espectáculo de la información y sus audiencias” dictada por el docente Mariano Besada, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el segundo cuatrimestre de 2025.

Estrellas históricas

Resumen histórico de la relación de los hinchas de Boca con la información, tanto sea por la ausencia de cobertura o por su aparición en diarios, radios, TV, medios digitales y redes sociales.

Gráficamente, se realizó mediante cuarenta estrellas con texto y fotos, desde 1905 a la actualidad.

*El autor es Lic. en Comunicación Social de la UBA y docente universitario en la UNLP