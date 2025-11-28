Opinión

La era del dinero sin papel y del Estado sin poder

Emerge una verdad contundente: quien domine el lenguaje de la inteligencia artificial —el arte del prompt— controlará también la productividad, el valor y la influencia global

Guardar
Antes un papel valía porque
Antes un papel valía porque existía un Estado capaz de respaldarlo. Hoy la confianza migra hacia infraestructuras digitales

“La moneda es un acto de imaginación colectiva”, escribió Keynes. Y hoy esa imaginación está siendo reescrita a una velocidad que los Estados no logran acompañar. La inteligencia artificial, las criptomonedas y la digitalización total de la economía no son simples innovaciones: configuran un nuevo orden cultural que desafía el corazón mismo del contrato social. Por primera vez desde la modernidad, la actividad económica comienza a funcionar por fuera de la arquitectura estatal que la sostuvo durante dos siglos.

El billete, ese objeto tan simple como cargado de simbolismo, pierde su cuerpo. Y con él, su relato. Antes un papel valía porque existía un Estado capaz de respaldarlo. Hoy la confianza migra hacia infraestructuras digitales, algoritmos y plataformas que operan sin fronteras ni bancos centrales. La IA automatiza decisiones antes reservadas a instituciones humanas; las criptomonedas producen valor sin necesitar autoridad pública alguna. El dinero deja de ser una promesa política para transformarse en movimiento puro: datos en circulación.

En medio de esta transición, resuena la frase de Rosalía: “No me da miedo morirme, me da miedo vivir con miedo.” Resume el clima emocional de un tiempo que avanza más rápido que nuestra capacidad de entenderlo. El temor ya no proviene de la economía, sino de la pérdida de sentido. ¿Qué implica trabajar cuando una IA puede imitar o superar nuestras capacidades? ¿Qué significa ahorrar cuando la moneda ya no tiene cuerpo? ¿Qué supone ser ciudadano cuando la identidad se desdobla en bases de datos privadas? ¿Y cuánto vale tu trabajo —cuánto valés vos— cuando la inteligencia deja de ser exclusivamente humana y puede replicarse sin límite?

Argentina ofrece un ejemplo revelador. Uno de los países con mayor informalidad adoptó, sin intervención estatal planificada, un sistema de pagos digital que transformó la vida cotidiana. Fue Mercado Pago —no el Banco Central— quien impulsó la mayor revolución financiera reciente: millones de personas empezaron a operar sin efectivo. La tecnología ocupó un espacio que el Estado nunca logró cubrir, generando una moneda de facto dentro de otra en crisis. Y frente a ese desplazamiento silencioso, la pregunta deja de ser retórica: ¿qué poder real posee hoy en el sistema financiero una plataforma privada que modificó las reglas sin pedir permiso?

China representa el camino opuesto. Allí, Estado y tecnología se integran en WeChat, donde pagar, tributar, conversar o solicitar crédito sucede dentro de un mismo ecosistema. El dinero como dato no emancipa: ordena, disciplina, clasifica. Si Argentina digitalizó por necesidad, China lo hizo por control. En ambos modelos, el billete físico pierde relevancia.

Europa, en cambio, intenta resistir. Alemania conserva el efectivo como refugio político. Para los alemanes, el papel moneda simboliza privacidad, autonomía y un límite frente al avance simultáneo del Estado y de las plataformas tecnológicas. El efectivo no es nostalgia: es defensa de la intimidad económica.

El futuro ya llegó. El desafío de los Estados no es resistir, sino acompañar la transformación del sistema económico-financiero global. Requiere comprender la economía del dato, la nueva materia prima que estructura la riqueza, el poder y la desigualdad. Necesita profesionalizarse, anticipar riesgos, diseñar regulaciones inteligentes y proteger a los sectores más vulnerables. Todo esto mientras el sector privado innova, escala y redefine las reglas a una velocidad que las instituciones públicas aún no pueden igualar.

Pero la fractura no es solo institucional: es, sobre todo, una crisis de fe. Una generación dejó de encontrar en las instituciones el lugar donde se resguarda el sentido del mundo, y en ese vacío floreció la sensibilidad libertaria de esta industria: rechazo al poder central, exaltación de la autonomía radical y desconfianza de toda intermediación. Ese humus cultural permitió la irrupción de Milei. No surgió de la política tradicional, sino del derrumbe simbólico de la confianza colectiva. Su “populismo libertario” expresó un deseo de ruptura antes que de representación. Al asumir el poder, no reformó el sistema: lo tensionó desde adentro, mostrando que la crisis argentina no era administrativa, sino espiritual. Y ahí la conexión con el imaginario de esta industria es evidente: ambos fenómenos nacen de una sociedad que dejó de creer que el Estado pueda garantizar un horizonte y que se aferra a la promesa —a veces ilusoria— de una libertad absoluta.

Estamos viviendo una transición en la que billetes, instituciones y certezas se desintegran al mismo tiempo. La política deberá construir un nuevo relato que sostenga la confianza colectiva en un mundo donde la economía ya no tiene cuerpo y la inteligencia ya no es exclusivamente humana. En este escenario emerge una verdad contundente: quien domine el lenguaje de la inteligencia artificial —el arte del prompt— controlará también la productividad, el valor y la influencia global. En el siglo XX el poder pertenecía a quienes manejaban la industria; en el XXI lo tendrán quienes sepan dialogar con la inteligencia que organiza esa industria. El prompt es el nuevo capital simbólico, la alfabetización estratégica del futuro. Quienes lo dominen llegarán a la cima.

La moneda seguirá siendo un acto de imaginación colectiva. La cuestión es quién escribirá esa imaginación: los Estados, las corporaciones tecnológicas o los algoritmos que diseñamos para simplificar la vida y que ahora reconfiguran el mundo. Y como advierte Jackson Lamb, el personaje más lúcido de Caballos Lentos: “En este negocio, lo único peor que no ver venir el desastre es no entenderlo cuando ya lo tenés enfrente.”

La política, si quiere sobrevivir, deberá empezar a comprenderlo.

Temas Relacionados

Javier MileiInteligencia ArtificialChinaEstados UnidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Loan: por qué la unificación de la causa y su elevación a juicio marcan un antes y un después

Las pruebas del expediente serán analizadas en un debate público. La Justicia federal dispuso que la audiencia preliminar se haga el próximo 27 de febrero

Caso Loan: por qué la

Reforma laboral sin reforma educativa: la ecuación que no cierra

De nada sirve tener un mercado competitivo si no contamos con el talento necesario

Reforma laboral sin reforma educativa:

La aceleración sin sincronía amenaza a los CEOs argentinos: el problema no es la IA, es la brecha de capacidades

Mientras los CEOs argentinos muestran optimismo frente a la aceleración económica, una brecha significativa entre intención y ejecución expone el verdadero desafío: sincronizar liderazgo, procesos y capacidades internas con un entorno en constante cambio

La aceleración sin sincronía amenaza

Educación financiera y limitación estructural

Existe un problema estructural que limita el retorno de cualquier esfuerzo educativo y, en realidad, de cualquier política pública en nuestro país: la informalidad

Educación financiera y limitación estructural

Sin plan para las secuelas de la motosierra

Desde 1983, la democracia argentina no logró cumplir el anhelo de garantizar alimentación, salud y educación para todos

Sin plan para las secuelas
DEPORTES
Los jugadores del Benfica eligieron

Los jugadores del Benfica eligieron a sus candidatos para campeón de la Fórmula 1: la respuesta de Otamendi sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña

Insólito: el presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo a los 51 años y batió un récord

Festival de volcadas y asistencias “mágicas” de Campazzo: las perlitas en el debut de Argentina en las Eliminatorias ante Cuba

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Qatar

TELESHOW
Shakira eligió la chacra de

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio internacional desafía la

Un estudio internacional desafía la teoría de la sequía y revela nuevas causas del colapso maya

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Los presidentes de Congo y Ruanda viajarán a Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz mediado por Trump

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

Prueban que los residuos de tabaco impactan en los niños, aunque vivan en casas libres de humo