Opinión

Reforma laboral: sin derechos no hay modernización

El cambio tecnológico exige adaptación del sector laboral, pero siempre dentro de un marco normativo sólido que garantice justicia social

Guardar
Soldadores trabajan en un oleoducto
Soldadores trabajan en un oleoducto

El debate sobre la reforma laboral, que ha vuelto a surgir tras las elecciones legislativas, puede ser una gran oportunidad para darle paso a una innovación y modernización necesaria a varios sectores. Pero ningún cambio debe poner en riesgo la columna vertebral de la justicia social: los derechos laborales.

La economía global está cambiando a una velocidad acelerada. Las transformaciones tecnológicas y las nuevas demandas de los mercados requieren de un sector laboral más preparado para los desafíos del futuro. La modernización es inevitable y, de hecho, debe ser bienvenida dentro de un marco normativo adecuado.

Tomemos como ejemplo la industria petrolera y el downstream, que es el sector encargado del refinado, la distribución y la comercialización de los productos derivados del petróleo. Es decir, la etapa final de la cadena de valor del gas y del petróleo. Esta es una de las áreas más afectadas por los cambios tecnológicos.

Las refinerías están implementando procesos más automatizados, donde la inteligencia artificial juega un rol clave en la optimización de la producción. No es solo cuestión de eficiencia económica; también es una cuestión de adaptarse a una demanda de productos más limpios y procesos más sostenibles.

Ahora bien, esto no significa que el empleo de los trabajadores del downstream deba ser sustituido por máquinas. Al contrario; hemos asegurado que los trabajadores reciban capacitación continua, que aprendan a manejar estas nuevas tecnologías y que se les garantice un lugar irremplazable en esta modernización.

Lo que no podemos permitir es que la modernización ocurra sin una regulación clara que resguarde los derechos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los salarios. Si éstos dos ejes (trabajadores y salarios) no son los pilares fundamentales del modelo económico, el problema es el modelo económico.

En este contexto, el papel de las pymes es fundamental y no puede ser subestimado, ya que son la columna vertebral del sector productivo argentino, las principales generadoras de empleo formal y el motor de las economías regionales. El verdadero obstáculo para su crecimiento no radica en las regulaciones laborales, sino en la ausencia de una política económica que fomente la inversión productiva y la industria nacional.

La modernización es bienvenida, pero siempre respetando la dignidad del trabajo. La flexibilización de los contratos laborales, que junto con la negociación salarial individual es uno de los puntos más peligrosos y preocupantes de la reforma que se avecina, no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de los trabajadores.

¿Por qué modernizar implica atacar la negociación colectiva libre o precarizar la representación sindical? No, modernizar es precisamente lo contrario: capacitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías, integrarlos en los procesos de toma de decisiones, premiar los salarios con beneficios impositivos. Y principalmente, acompañar a las pymes en ese proceso.

El futuro del trabajo debe ser con derechos, con justicia social, donde la modernización y la innovación sean herramientas para mejorar nuestras condiciones de vida, no para debilitarlas. Creemos en la vocación de diálogo, y más aún si el objetivo es avanzar en una agenda común hacia un futuro más próspero para todos, pero siempre con la seguridad de que nadie quedará atrás.

Temas Relacionados

Reforma laboralderechosEmpleoDesempleo

Últimas Noticias

La educación en el precipicio

La inversión proyectada en el Presupuesto 2026 representa un retroceso crítico en relación a los estándares previos

La educación en el precipicio

Europa ya no cree en Europa

El multiculturalismo, pensado para integrar, ha producido fragmentación jurídica y cultural, con focos de conflicto y desafíos a la autoridad del Estado de derecho

Europa ya no cree en

La guerra comercial: el empate entre Trump y Xi que marca el siglo XXI

El acuerdo entre EEUU y China en Busan estableció una tregua temporal, pero no resolvió la rivalidad de fondo por el liderazgo tecnológico y económico global

La guerra comercial: el empate

El concepto de pobreza en el cristianismo

Equiparar la pobreza económica con virtud cristiana puede distorsionar el verdadero sentido de las enseñanzas evangélicas y perjudicar a los más vulnerables

El concepto de pobreza en

El ataque a Gadafi, un antecedente para Maduro

La presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela revive el recuerdo de la operación en Libia de 1986

El ataque a Gadafi, un
DEPORTES
El exigente plan de trabajo

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

El historial de los Superclásicos de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors

El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

Un robo, “apuntes secretos” y el barrendero “héroe”: así River comenzó a ganarle a Boca la final de la Libertadores 2018

Los futbolistas que se juegan su futuro en River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

Identificaron el cadáver devuelto por

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén israeloargentino

“El cambio comenzó, aunque no se vea”: la transformación silenciosa de la sociedad cubana bajo el control estatal

El legado amargo de Luis Arce: crisis económica y el fin de un ciclo político en Bolivia

Autoconfianza a prueba de dudas: 7 tácticas para líderes inseguros que sí funcionan

Rosalía cambia su forma de cantar: qué es el “bricolaje lingüístico” y por qué está revolucionando la música