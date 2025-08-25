Opinión

‘Majo con sabor’ revela sobre su exrelación con Gino Assereto: “No comparto su forma de vivir”

La influencer gastronómica reveló que está enfocada en sus proyectos y que ya cerró por completo ese capítulo

Carol Ruiz

María José Vigil niega estar deprimida por el fin de su relación con Gino Assereto. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La influencer gastronómica María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con sabor’, rompió el silencio tras el fin de su relación con Gino Assereto y dejó en claro que no está atravesando ningún cuadro de depresión ni nostalgia, pese a que en un inicio la separación sí la afectó.

La creadora de contenido fue entrevistada en el programa Amor y Fuego, donde se sinceró sobre los motivos que la llevaron a dar por concluida la historia con el exchico reality. Con un tono sereno y reflexivo, ‘Majo’ aseguró que no existe posibilidad de retomar el romance y que ha decidido mantener un “contacto cero” con Gino, a fin de cerrar por completo esa etapa.

No lo voy a odiar, no le voy a tener rencor. Lo acepto como es, pero no comparto su forma de vivir en muchos aspectos”, expresó, dejando entrever que las diferencias de estilo de vida marcaron el rumbo definitivo hacia la separación.

'Majo con sabor' rompe su silencio sobre Gino Assereto: "No comparto su forma de vivir". Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

En su relato, la influencer gastronómica comentó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que lo más sano era dar un paso al costado. “Cuando se acaban las cosas, se acaban. No íbamos por el mismo camino y lo más bonito es dejarlo todo bien y que quede ahí”, explicó con firmeza, descartando cualquier posibilidad de reconciliación futura.

Un detalle que llamó la atención fue cuando Majo reveló que, después de la ruptura, Gino decidió bloquearla de sus redes sociales, algo que la sorprendió por completo. “Sí sabía que nuestra relación se había acabado porque fue de mutuo acuerdo, pero del bloqueo no. Se loqueó, no puedo decir nada más, se loqueó”, declaró entre risas nerviosas, dejando claro que ese comportamiento aún le resulta inexplicable.

Respecto a las especulaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto bajón emocional tras el fin del romance, la influencer lo negó con firmeza.

‘Majo con sabor’ rompe su silencio sobre Gino Assereto: “No comparto su forma de vivir”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Admitió que, como cualquier persona, sintió tristeza al comienzo, pero afirmó que supo manejar la situación y que ya se encuentra en otra etapa de su vida.

Sí me deprimió en el momento, pero cada quien debe deprimirse en el momento adecuado, saber en qué momento y luego seguir con tu vida, porque no vas a hundirte por algo que se puede solucionar, no te puedes morir de amor”, aseguró con un tono realista y empoderado.

La creadora de contenido, que ha ganado gran popularidad en las plataformas digitales gracias a sus recetas y consejos culinarios, aprovechó para dejar un mensaje a quienes atraviesan una situación similar: el fin de una relación no significa el fin de la vida. Para ella, la clave está en cerrar ciclos sin rencores y seguir adelante con los proyectos personales y profesionales.

Asimismo, manifestó que, pese a todo, conserva admiración por algunas cualidades de su expareja. “Lo admiro por la persona que es por muchas cosas y siempre le voy a desear el bien. No tenemos contacto, creo que mejor es el contacto cero, si se acaba algo ya no se abre la puerta”, recalcó, confirmando que la etapa con Gino está completamente terminada.

‘Majo con sabor’ rompe su silencio sobre Gino Assereto: “No comparto su forma de vivir”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Las declaraciones de ‘Majo con sabor’ han despertado comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios la felicitan por mostrar madurez y claridad en un momento que suele ser complicado para cualquiera. Algunos destacan que ha sabido poner límites, mientras que otros celebran que no se victimice ni dramatice la situación, sino que enfrente el cierre con serenidad.

