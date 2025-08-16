Opinión

La campaña domina cada paso del Gobierno: el papel de Milei, la apuesta bonaerense y la movida financiera

El Presidente se expone como principal pieza en la pelea bonaerense, con previsible discurso para polarizar con el kirchnerismo. Y las medidas a la carrera para contener el dólar suman otro dato fuerte. La economía y no sólo la política, definitivamente en modo electoral

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Guardar
Javier Milei, junto a Luis
Javier Milei, junto a Luis Caputo y su hermana Karina. Economía y campaña

Con dos pinceladas fuertes, el Gobierno terminó de reproducir el cuadro político tradicional de cualquier oficialismo frente a los desafíos electorales: la campaña domina cada paso de la gestión, empezando por la economía, y expone en primera línea al Presidente. El acto inaugural para la batalla bonaerense, parada previa y determinante en la ruta de octubre, confirmó la letra básica del discurso -polarizar con el kirchnerismo- y el papel central de Javier Milei. Casi al mismo tiempo y de mayor lectura como síntoma, fue difundida una nueva andanada de medidas para contener el dólar y su efecto real o por contagio en los precios.

En rigor, resultó pardójica la semana económica, al menos en la evaluación de consultores y en el circuito empresarial, si se toman en cuenta el dato del IPC y las últimas disposiciones del Banco Central. Fue calificado como un registro positivo el 1,9% de inflación de julio: destacan que a pesar de la nueva y leve alza respecto de junio y mayo, el componente núcleo se mantuvo contenido (1,5%). En paralelo, asomó claramente la inquietud por las resoluciones que fueron anunciadas, a la carrera, como reacción frente al escaso resultado de la licitación de papeles de la deuda realizada el miércoles último.

Ese capítulo económico viene acompañado además por versiones que circulan en medios financieros y políticos. Todo empezó con la orden de desarmar el enorme paquete de las LEFI, hace poco más de un mes. Más allá del señalamiento como origen de esta última etapa de “volatilidad”, el punto es que se habría tratado de una decisión con sello de Olivos antes que de Economía. No se trata, por supuesto, de algo a contramano de la lógica de poder, sino del modo en que trascendió, tema que en cualquier caso -como hecho real o creencia difundida- alimentó el circuito inquietante de los mercados.

El dato de fondo, en todo caso, es la necesidad de mantener controlada la inflación. El precio del dólar ocupa el primer renglón de las decisiones. No extraña entonces lo que haga Economía y, subordinado, el Central. Lo último: subir los encajes bancarios por segunda vez en menos de un mes, presionar con el control -de hecho, los informes exigidos pasan a ser diarios- aumentar las multas y forzar la participación en otra licitación, el lunes, fuera de agenda.

De arrastre vienen además las intervenciones en el dólar futuro y, cada vez más preocupante, la escalada de tasas. Algunos consultores económicos, en general con los cuidados del caso, advierten que ese conjunto expone un elevado costo para sostener el “equilibrio” en términos económicos. La política extiende el interrogante al plano social; más precisamente y aún desde la óptica oficialista, el tema sería cuánto impacta en los niveles de confianza y evaluación de la gestión, ya en proceso electoral.

El oficialismo despliega un mensaje difícil en el arranque de campaña, porque necesita desactivar inquietudes, mostrar fortaleza -no sólo en el terreno financiero-, y a la vez insistir con un estado potencial de fragilidad de la economía frente a lo que llama “riesgo kuka”, algo que amplía a la oposición en general, al calificar cualquier revés legislativo como un atentado contra el equilibrio fiscal. Ese recurso del temor expresa, en versión violeta, otro clásico político para reclamar votos en la elección de medio término.

Acto de lanzamiento de campaña
Acto de lanzamiento de campaña de LLA. El kirchnerismo, en la mira

Milei expone así una estrategia elemental -con antecedentes efectivos en otros gobiernos-, que en el caso bonaerense resulta más compleja. La pelea que viene en la provincia facilita le elección de un único oponente, el kirchnerismo, para polarizar. Pero ese objetivo, a explotar pensando en octubre, tiene un paso previo: darle sentido excluyente de castigo al gobierno de Axel Kicillof, es decir, actuar como si se tratara de una disputa con listas únicas para tota la provincia cuando, en realidad, la competencia es con listas en cada una de las ocho secciones electorales. Un terreno donde juegan también su capital los intendentes.

El discurso estaba claro antes de que Milei subiera al escenario de La Plata. El Presidente desplegó un mensaje de confrontación dura y excluyente con el kirchnerismo, mientras los militantes coreaban insultos. Avanzó en esa línea y finalmente dejó de lado el autocompromiso de moderación: “termos” y “cabezas de pulpos” fueron algunas de las descargas.

Pero el tema del discurso no se agota en el grado de beligerancia presidencial, que por momentos parece perder efectividad o, al menos, provoca menos repercusión. Ese punto, sin plantearlo expresamente, fue abordado en la cena que mantuvo Milei con legisladores fieles hace una semana, en Olivos. Allí, según trascendió, hubo una especie de exhortación a que diputados más o menos destacados se muestren activos en la batalla del discurso con la oposición y frente a las críticas en general. En otras palabras, y también como en otros tiempos, salir a dar la pelea pública.

El grueso de las encuestas sigue arrimando a Olivos datos favorables y también señales preocupantes. En líneas generales, muestran la persistencia de un fuerte deterioro en la calificación de exponentes de la oposición, en un cuadro de fragmentación exhibido también en la oferta electoral. Milei, que sigue mejor posicionado, no escapa al proceso de desgaste y, en esta coyuntura, la mayoría de los sondeos lo anotan con mayor imagen negativa que positiva.

Las encuestas más elaboradas, o al menos los informes más amplios y no sólo los fragmentos difundidos, van más allá de la cuestión puramente electoral. Conviene no interpretar linealmente los números, porque conviven, por ejemplo, datos positivos para el Gobierno en cuanto a la inflación y a la vez malestar o descripción negativa sobre la situación personal en materia económica. Del mismo modo, es registrado cierto crédito al ajuste pero al mismo tiempo rechazo a los vetos en rubros sensibles como jubilación o discapacidad.

Esa última pelea, la de los vetos, tendría su definición en Diputados, el miércoles, si la oposición corona con quórum y mayoría el pedido de sesión formalizado en el arranque del fin de semana. Se verá si Olivos avanza seriamente en la negociación con gobernadores, como acaba de insinuar para interrumpir la cadena de derrotas legislativas. Todo es campaña.

Temas Relacionados

Javier MileiCampañaDólarkirchnerismoInflación

Últimas Noticias

Desastre, elecciones y expectativas

América Latina enfrenta bajo crecimiento, inseguridad y desafíos para reformas. Chile, Bolivia, Argentina y Perú presentan escenarios dispares, marcados por incertidumbre política y económica

Desastre, elecciones y expectativas

Boom de importaciones: oportunidades y amenazas para consumidores y productores locales

La apertura del mercado argentino a productos importados de bajo costo genera entusiasmo y también temor. ¿Estamos frente a una nueva era de acceso o ante una crisis silenciosa para la producción local?

Boom de importaciones: oportunidades y

Trabajar desde el ser: el verdadero diferencial en el mundo del negocio

Vivimos en una cultura que necesita redefinir qué entendemos por rendimiento. Más horas no garantizan mejores resultados, más presión no asegura innovación y más correos no significan más impacto

Trabajar desde el ser: el

El laberinto de la política con epicentro en Milei

De cara a las elecciones de medio término, el Presidente encuentra que debe superar su base del 30% del electorado, mientras un grupo de gobernadores busca hacerle frente. Las promesas hechas al FMI para después de los comicios

El laberinto de la política

Sarampión en Argentina: cómo se explica su reaparición y qué respuestas se necesitan

Una enfermedad que en el país había sido eliminada en el año 2000, volvió a registrarse con 34 casos confirmados al 30 de junio

Sarampión en Argentina: cómo se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Neuquén: Figueroa, con el PRO

Neuquén: Figueroa, con el PRO entre sus aliados, pulsea de frente con Milei y busca aprovechar la feroz interna del PJ

El espacio Provincias Unidas y la postura de los gobernadores generaron división y desconcierto en Diputados

Estado presente, ¿sí o no?: debate caliente (y ficticio) entre el mayor referente de Milei y un Premio Nobel heterodoxo

Escala el conflicto en PBA por la candidatura de Randazzo y la UCR podría quedar afuera de Provincias Unidas

Semana financiera: bajaron el dólar y también las acciones, en un mercado en alerta por las altas tasas

INFOBAE AMÉRICA
Israel informó que sus tropas

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El huracán Erin se aproxima al Caribe: las autoridades advirtieron fuertes lluvias, inundaciones y oleaje peligroso en varias islas

‘Alien: Earth’ reinventa el horror con niños inmortales, metáforas de Peter Pan y una isla llamada Neverland

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

TELESHOW
Alan Lezcano: “Mi mayor éxito

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”