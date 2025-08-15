Trabajar desde el ser: el verdadero diferencial en el mundo del negocio

Algunas compañías ya incorporaron prácticas como espacios de reflexión, coaching individual o programas de bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el hacer fue el centro de la productividad. Hoy, los líderes y equipos más efectivos no son los que más hacen, sino los que mejor se conocen, eligen y se sostienen.

Porque en un entorno cada vez más exigente, trabajar desde el ser ya no es opcional: es una ventaja competitiva.

Vivimos en un tiempo en el que el cambio es constante y la incertidumbre, la norma. Las habilidades técnicas ya no alcanzan: se necesita autoliderazgo para navegar el caos sin perderse en él. En este escenario, conocerse a uno mismo no es una cuestión de desarrollo personal aislado, sino una herramienta de gestión clave.

Estamos acostumbrados a medir la productividad por resultados visibles: horas trabajadas, tareas completadas, metas alcanzadas. Pero… ¿qué pasa con lo invisible? Con el costo interno que muchas veces tiene ese hacer constante. Con lo que se sacrifica en nombre del “cumplir”.

Muchas veces, el precio de estar siempre en “modo acción” es el agotamiento silencioso, la desconexión emocional o la pérdida de propósito. Las estadísticas sobre burnout, rotación de talentos y desmotivación son apenas síntomas de una cultura que necesita redefinir qué entendemos por rendimiento.

En los últimos años, y especialmente después de los cimbronazos que nos dejó la pandemia, se volvió evidente que el viejo paradigma del rendimiento a cualquier precio ya no funciona.

Más horas no garantizan mejores resultados. Más presión no asegura innovación. Más correos no significan más impacto.

Entonces, ¿qué es lo que sí marca la diferencia?

La forma en que nos paramos frente al trabajo. La consciencia con la que tomamos decisiones.

La calidad de nuestra energía. Lo que nos conecta con lo que hacemos.

En otras palabras: trabajar desde el ser.

Esto implica cambiar de eje. Dejar de correr detrás del hacer para empezar a preguntarnos desde dónde estamos haciendo.

¿Estamos en piloto automático o actuando con intención?

¿Trabajamos para demostrar o desde el deseo de aportar?

¿Nos sostenemos en nuestras fortalezas o en el miedo al error?

Las personas que trabajan desde su centro tienen algo difícil de imitar: coherencia. Y esa coherencia genera confianza, contagia compromiso y favorece los vínculos genuinos. En un mundo saturado de máscaras y performances, lo auténtico se vuelve un bien escaso y altamente valioso.

Trabajar desde el ser no es un lujo espiritual. Es una práctica que nos devuelve claridad, foco, presencia y, sobre todo, sustentabilidad en el tiempo. Porque nadie puede liderar bien ni rendir al máximo si está desconectado de sí mismo.

Algunas compañías ya están incorporando prácticas como espacios de reflexión, coaching individual o programas de bienestar emocional, no como beneficios aislados, sino como parte de su estrategia. En ellas, los líderes no solo se forman en habilidades duras, sino también en inteligencia emocional, gestión del estrés y empatía. ¿El resultado? Equipos más comprometidos, resilientes y alineados.

Las empresas que ya lo entendieron están haciendo espacio para estos temas. Se ve en líderes que se animan a frenar, a repensar sus formas, a escuchar más y controlar menos. Se ve en organizaciones que valoran la pausa como parte del proceso, y no como una amenaza al resultado.

Trabajar desde el ser no solo mejora los resultados en el corto plazo. También previene crisis internas, fomenta culturas organizacionales más humanas y permite que las personas sostengan su motivación más allá de las circunstancias. Porque cuando hay sentido, hay energía para sostener el hacer.

El mundo del negocio necesita más personas presentes, creativas, enteras. Y para eso, hace falta más que contar con métodos. Hace falta trabajo interior.

No se trata de elegir entre ser o hacer. Se trata de integrar: hacer desde el ser.

Esa es, hoy, la verdadera productividad. Y también, el verdadero liderazgo.