Opinión

Por qué las empresas y figuras de alto perfil necesitan equipos legales integrados y especializados

La protección integral de la reputación exige estructuras interdisciplinarias capaces de anticipar, coordinar y responder de manera estratégica en un entorno digital cada vez más desafiante

Jorge Monastersky

Por Jorge Monastersky

Guardar
En Argentina, las agresiones en
En Argentina, las agresiones en redes sociales se duplicaron en dos años, con más de 1,3 millones de publicaciones mensuales que contienen insultos o difamaciones, según monitoreo de Ad Hoc sobre interacciones digitales (Foto: NA)

En el ecosistema digital actual, la reputación no se construye únicamente tras años de trabajo; puede destruirse en minutos. Cuando se trata de empresas o personas de alto perfil -dirigentes, ejecutivos, artistas, deportistas o influencers-, el impacto se multiplica. Una mala gestión de crisis reputacional puede afectar la imagen personal, los contratos comerciales, la cotización bursátil, el valor de marca y las relaciones estratégicas.

En Argentina, las agresiones en redes sociales se duplicaron en dos años, con más de 1,3 millones de publicaciones mensuales que contienen insultos o difamaciones, según monitoreo de Ad Hoc sobre interacciones digitales. A nivel global, el 90% de los usuarios evita marcas asociadas a escándalos o polémicas públicas, y el 87% modifica decisiones de compra ante críticas negativas en redes.

La gestión de crisis reputacional dejó de ser exclusiva de la comunicación institucional. Exige el involucramiento activo de abogados especializados, con comprensión tanto del marco legal como de la dinámica viral que puede desencadenar una crisis digital.

Muchas compañías y figuras públicas cuentan con equipos de prensa, pero carecen de estructuras interdisciplinarias preparadas para responder legal y estratégicamente ante crisis digitales. Esta separación entre comunicación y asesoría jurídica retrasa decisiones clave, expone a errores irreversibles y genera vacíos que los adversarios o el algoritmo pueden aprovechar.

La gestión de crisis reputacional dejó de ser exclusiva de la comunicación institucional

En el caso de personas de alto perfil, el riesgo adquiere matices aún más delicados. Viven de lo que se dice sobre ellas. Su imagen representa capital simbólico y contractual. Una acusación no gestionada a tiempo puede traducirse en pérdida de patrocinios, rescisión de contratos, aislamiento mediático o cancelaciones públicas.

Debe decirse sin eufemismos: las cancelaciones no constituyen un juego de redes sociales. Funcionan como violencia simbólica que vulnera derechos constitucionales fundamentales.

En estos procesos, se invierte la carga de la prueba: la persona debe demostrar su inocencia, cuando la presunción de inocencia es un principio esencial. Se ignoran el derecho de defensa y el debido proceso. Los tribunales son reemplazados por el juicio público, sin reglas, plazos ni posibilidad real de reparación.

Los tribunales son reemplazados por
Los tribunales son reemplazados por el juicio público, sin reglas, plazos ni posibilidad real de reparación (Foto: Maximiliano Luna)

Por ello, las consecuencias de no actuar con rapidez y precisión ante una crisis no solo son mediáticas. Pueden arrasar con carreras, prestigio y hasta afectar la salud psíquica de quienes quedan en el centro del escándalo.

Una respuesta efectiva en las primeras horas permite contener daños. Una demora o una declaración sin el asesoramiento adecuado puede amplificar la exposición y motivar conflictos legales. Resulta indispensable articular:

  • Abogados expertos en reputación, derecho digital y penal, preparados para activar recursos legales de forma urgente.
  • Responsables de comunicación estratégica, trabajando junto al asesor jurídico en la definición de mensajes y sus tiempos.
  • Peritos en redes y análisis de big data, que monitorean en tiempo real los flujos y anticipan riesgos.
  • Consultores psicológicos o coaches, encargados de la contención emocional y consistencia discursiva del cliente. Esta modalidad es más eficaz y respeta los derechos individuales.

El nuevo rol del abogado en crisis reputacional exige más que saber jurídico puro. Se requiere:

  • Lectura estratégica del contexto.
  • Capacidad de coordinación interdisciplinaria.
  • Comprensión de la lógica digital y la narrativa viral.

Un profesional con experiencia puede contener el conflicto, evitar errores que abran frentes legales innecesarios, preservar evidencia útil, e intervenir antes de que el daño se torne irreversible.

Más del 80% del valor de marca corporativo puede depender de la imagen, y el 41% de las crisis originadas en redes carecían de protocolo de respuesta (Deloitte)

No existe margen de improvisación. La reputación pasó a ser un activo intangible central. Según Deloitte, más del 80% del valor de marca corporativo puede depender de la imagen, y el 41% de las crisis originadas en redes carecían de protocolo de respuesta.

En figuras públicas, la falta de estrategia puede desembocar en un silenciamiento injusto. Con frecuencia, no hay oportunidad para “volver a explicar” ni reparar lo que el algoritmo ya dispersó.

El abogado especializado en crisis reputacional cumple un papel estructural, no accesorio. No solo se trata de frenar el daño legal: su tarea previene que una tormenta digital destruya años de trayectoria.

Para empresas y personas de alto perfil, el trabajo conjunto y multidisciplinario representa una necesidad ineludible. En un entorno donde las redes sociales transforman una sospecha en condena en cuestión de minutos, actuar con rapidez, experiencia y prudencia puede marcar la diferencia entre la caída y la reconstrucción.

El autor es abogado especializado en manejo crisis, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, posgrado en Derecho Procesal Penal

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialPrestigio personal y empresarialAbogados integralesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La justicia social emana de la sociedad libre

La cooperación voluntaria y el respeto por la naturaleza de los vínculos humanos permiten que cada individuo reciba lo propio, sin imposiciones externas ni restricciones forzadas

La justicia social emana de

La política recalienta la previa electoral mientras la escasez de pesos sacude las tasas de interés

Alianzas inéditas y un debut provincial sin cronograma compartido reconfiguran la competencia. El ajuste monetario endurece condiciones para bancos y dispara movimientos en la plaza cambiaria

La política recalienta la previa

Minería argentina: el precio de no saber

El RIGI es una oportunidad para abastecer la demanda de minerales para la transición energética, pero es necesario complementarlo con regalías que tengan en cuenta precios y rentabilidad

Minería argentina: el precio de

Déficits, castigos y agenda

Trump viene ejecutando un plan agresivo de negociaciones comerciales, aranceles diferenciados y políticas de promoción de la industria nacional

Déficits, castigos y agenda

Día del orgasmo: cómo surgió la iniciativa para visibilizar la brecha sexual entre el hombre y la mujer

Los varones logran eyacular en el 95% de sus relaciones sexuales pero las mujeres solo en el 65% de las veces. Pedir y probar son buenas recetas. Las expertas recomiendan salir del orgasmocentrismo

Día del orgasmo: cómo surgió
ÚLTIMAS NOTICIAS
La producción de crudo creció

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky advirtió que Putin continúa

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

Lula vetó una parte de una ley que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para proyectos de infraestructura en Brasil

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”