Opinión

Milei, camino a octubre: desafío de campaña por el revés en el Congreso y limitaciones del propio discurso

Las últimas derrotas legislativas impactaron por la amplitud de las votaciones. Inquietan como antecedente para el capítulo de los vetos y los proyectos de los gobernadores. El Presidente utilizó la cadena nacional para responder: síntoma político y tono de batalla electoral

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Guardar
Javier Milei, en cadena nacional.
Javier Milei, en cadena nacional. Mensaje contra el Congreso

Javier Milei eligió el camino del mensaje por cadena nacional para descargar un discurso desafiante sobre el Congreso. Resultó el primer síntoma del impacto provocado por la última andanada de Diputados, que agranda el reto que enfrentan sus últimos vetos. Acompañado por la primera línea del equipo económico, el Presidente escenificó una respuesta política antes que práctica, algo así como el primer acto de campaña luego del cierre de alianzas electorales, con el usual formato “anti-casta”. Y en esa línea, trató al Congreso como un todo opositor, una exageración absoluta aunque con un punto cierto: ilustra una reacción extendida frente a su modo de entender el poder.

Nadie, ni el más hábil exponente del archipiélago opositor, puede adjudicarse como jugada exclusivamente propia haberle provocado a Olivos una docena de derrotas en una sola sesión de Diputados. La franja más dura de bloques tiene que operar muy bien y sin fisuras para arañar el quórum, es decir, 129 legisladores sentados en sus bancas a la hora establecida. Esta semana volvió a ir más allá: sumó treinta a ese número en el momento de las votaciones y, otra vez, llegó a anotar en el tablero la cifra excepcional de los dos tercios. Mucho de lo que terminó pasando, sin dudas, tiene que ver con el oficialismo, sus limitaciones para asegurar un juego político más razonable, no sólo en el Congreso.

Existe un antecedente cercano y hasta mayor, asociado de manera directa a lo que ocurrió en la Cámara baja. Se trata del increíble acuerdo de todos los distritos del país para impulsar dos proyectos que exponen malestar de arrastre por la falta de respuesta a reclamos vinculados con cierto deterioro de la coparticipación y congelamiento de obras públicas. Ese entendimiento global de los gobernadores derivó en dos iniciativas -reparto de ATN y distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos- que aprobó el Senado y dio ahora su primer paso en Diputados.

No hubo en la previa gestos de Olivos para desarmar ese increíble, heterogéneo y hasta contradictorio frente. Quizás, la apuesta a una rápida dispersión en base a acuerdos individuales. Transcurrió bastante más de un mes desde la movida inicial en ese tablero. Tiempo cruzado por versiones de tratativas con jefes provinciales que dejaron poco y nada.

Lo que sucedió esta semana tiene mayor volumen porque, en rigor, es doble el antecedente: en aquella sesión, el Senado dio impulso efectivo a los proyectos de los gobernadores y, también, sancionó las leyes de recomposición de jubilaciones, emergencia del sistema de discapacidad y moratoria previsional. Ese último texto es el que tiene menos posibilidades de superar los vetos formalizados el lunes por Milei, que deben enfrentar el capítulo del Congreso. El punto es qué puede ocurrir con los otros dos rechazos presidenciales: son temas de diferente impacto social y serán tratados en el anticipado clima de campaña.

Vale un repaso de las votaciones de esta semana en Diputados. Son las pinceladas de un cuadro delicado para el oficialismo frente a la exigencia de nuclear al menos un tercio de los diputados para sostener los vetos presidenciales. Eso mismo hace más que frágil la chance del proyecto -ruidoso, de mínima-- que el Presidente dijo que enviará al Congreso para penalizar a legisladores que “atenten” contra el equilibrio fiscal.

Son significativos los números registrados por el tablero y la composición al desgranar los resultados.

El proyecto de financiamiento universitario fue aprobado con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Además del conjunto mayoritario de los impulsores -UxP, Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre, entre otros-, sumaron a la mayoría de los integrantes de la bancada de la UCR, un puñado del PRO, peronistas que jugaban como aliados (de Tucumán, de Salta), provinciales de buenos puentes con el Gobierno. Algo parecido ocurrió con la emergencia en pediatría -con foco en la situación del Garrahan-, que alcanzó los dos tercios: 159, contra 67 y 4 abstenciones.

Sesión en Diputados. Nueva tanda
Sesión en Diputados. Nueva tanda de derrotas para el oficialismo

En los dos casos, fueron notables algunas ausencias, además de abstenciones. Allí, se destacaron algunos integrantes del PRO y diputados alineados habitualmente con el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero y el entrerriano Rogelio Friderio. En otras palabras, fueron expresiones de espacios radicales y amarillos que en sus distritos sellaron acuerdos con LLA, camino a octubre.

Está claro que el oficialismo no controla ni Diputados ni el Senado, pero no se trata de una cuestión exclusivamente numérica. En otros capítulos de la gestión mileista, se aseguró mediante alianzas amplias el manejo de las dos cámaras. Y aprobó, en algunos casos con cambios, iniciativas vitales para Olivos, como la Ley Bases y el aval a las tratativas con el FMI. Entonces, fueron necesarias negociaciones políticas, en el terreno legislativo y con jefes provinciales.

En las últimas entregas del Congreso resistidas por el Gobierno predominó la cerrazón política, y básicamente ideológica, del oficialismo. Cosechó poco en los contactos retomados y, además, no dio señales de apostar a la división de la extraña convergencia del total de distritos. Se ha dicho: en ese terreno, sólo cuatro o cinco gobernadores se mantienen en posiciones de dureza -con Axel Kicillof en primera línea- y el resto, mayoritario, expone desde posiciones abiertas al diálogo hasta actitudes de socios.

Además de esa lectura más amplia -que incluye y trasciende al Congreso-, las últimas votaciones dejaron al menos otro par de mensajes. Uno podría resumirse como la dificultad de los legisladores para mostrarse abiertamente en contra de temas sensibles, en esta oportunidad especialmente el caso del Garrahan. Y otro, ligado a este, expone interrogantes sobre el tratamiento de los vetos del Presidente a las leyes de recomposición de jubilaciones y atención al sistema de discapacidad.

Todo ocurrió en las horas de inscripción de alianzas para la elección de octubre. El oficialismo anotó su marca en todos los distritos, con el dato saliente del cierre porteño con el PRO, después del trato bonaerense. Otra señal significativa: selló alianzas sólo con cuatro oficialismos locales: además de la Ciudad de Buenos Aires, acordó en Mendoza, Entre Ríos y Chaco. No es difícil advertir la huella de los intentos de disputa por el poder territorial en otras provincias, junto a la tensión por los reclamos de fondos.

En apenas ocho días, va a terminar el plazo para anotar las listas de candidatos. Las negociaciones serán intensas en todos los frentes, a pesar de haber registrado las alianzas. Y diez días después de ese paso, quedará abierta formalmente la campaña. De hecho, la carrera ya comenzó. Milei lo dejó expuesto en la cadena nacional con frases que, si no fuera juego de campaña, hablarían de una situación institucional alarmante: dijo que el Congreso apuesta a la “quiebra nacional” y juega al “sabotaje” del Gobierno.

Fue una ratificación de su línea discursiva. Otra postal había sido dejada por la presentación de la alianza LLA en territorio bonaerense. Allí, fue dibujado un “Nunca más” en la bandera contra el PJ/K. Una consigna bastardeada por el kirchnerismo y ahora embarrada por el mileismo. Mal arranque.

Temas Relacionados

CongresoJavier MileiGarrahanUniversidadesVeto

Últimas Noticias

Por qué las empresas y figuras de alto perfil necesitan equipos legales integrados y especializados

La protección integral de la reputación exige estructuras interdisciplinarias capaces de anticipar, coordinar y responder de manera estratégica en un entorno digital cada vez más desafiante

Por qué las empresas y

La justicia social emana de la sociedad libre

La cooperación voluntaria y el respeto por la naturaleza de los vínculos humanos permiten que cada individuo reciba lo propio, sin imposiciones externas ni restricciones forzadas

La justicia social emana de

La política recalienta la previa electoral mientras la escasez de pesos sacude las tasas de interés

Alianzas inéditas y un debut provincial sin cronograma compartido reconfiguran la competencia. El ajuste monetario endurece condiciones para bancos y dispara movimientos en la plaza cambiaria

La política recalienta la previa

Minería argentina: el precio de no saber

El RIGI es una oportunidad para abastecer la demanda de minerales para la transición energética, pero es necesario complementarlo con regalías que tengan en cuenta precios y rentabilidad

Minería argentina: el precio de

Déficits, castigos y agenda

Trump viene ejecutando un plan agresivo de negociaciones comerciales, aranceles diferenciados y políticas de promoción de la industria nacional

Déficits, castigos y agenda
ÚLTIMAS NOTICIAS
La producción de crudo creció

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: la cosecha

Crisis en Cuba: la cosecha de azúcar no alcanzó las 150.000 toneladas y se convirtió en la peor en más de un siglo

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”