Carlo Acutis, apóstol de los cibernautas

“…Sabemos, porque lo hemos experimentado, que sólo un encuentro personal y no anónimo con Jesús cambia la vida. Sabemos, porque es nuestra experiencia cotidiana, que el amor hay que cultivarlo frecuentando, escuchando y conviviendo a diario. Sabemos que lo virtual nunca podrá sustituir la belleza de los encuentros cara a cara. Pero el mundo digital está habitado y debe ser habitado por los cristianos. Porque incluso también la web, un territorio en el que a veces parecen prevalecer la voz más alta y la contaminación de las noticias falsas, puede convertirse en un espacio de encuentro y escucha.” (Papa Francisco, pres. libro, Vatican news, 20/06/2022).

“Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida” (Carlo Acutis, Sitio oficial)

La experiencia es el método de conocimiento más importante. Se dijo que “…enciende ante todo la vela, y luego por medio de ella muestra el camino”. Método fructífero (permite aprovechar los frutos) y revelador (de lo que nos permite ver).

Un niño y joven cibernauta anglo-italiano

El beato Carlo Acutis fue un niño y joven influencer nacido en Londres. Posteriormente vivió en Milán, Italia y tuvo una vida terrena breve, maravillosa y santa. Es un ejemplo extraordinario de “experiencia religiosa”. Desde muy pequeño compartió con los demás niños la atracción de la comunicación por medio del lenguaje informático, los videojuegos y el fútbol. Nació en 1991 y falleció en 2006 a los 15 años. En la web www.carloacutis.com se pueden encontrar detalles de su vida que ha dado y sigue dando la vuelta al mundo. Al mismo tiempo de esa pasión por la computación se caracterizó por una gran vocación y experiencia religiosa con Jesús y en comunión con sus santos ejemplares, San Francisco de Asis, San Antonio de Padua, Santa Bernadette Soubirous y los santos Francisco y Jacinta Marto.

La experiencia religiosa y el ciberespacio

La “experiencia religiosa”, consiste en la experiencia de estar “religado” a Dios, lo que significa tener “un vínculo substancial” con nuestro Creador, que nace de la fe, de la revelación y creencia en la existencia de un “tu” Supremo. Esta creencia en Dios le da al “ser religioso” una participación en la naturaleza divina de tal forma que el hombre se hace parte del todo. Después de eso, que es lo primero, ser religioso implica muchas otras cosas más como comportamientos y prácticas cuyas enseñanzas se imparten de unos a otros mediante la difusión de la Palabra, es decir, del Evangelio.

“Todos somos discípulos misioneros” -dice el papa Francisco en su exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y explica: “En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible “in credendo”. Cuando cree no se equivoca…” (Nro. 119).

Carlo creyó siempre en Jesús Hijo de Dios vivo y conoció su ejemplo y se evangelizó a sí mismo y a quienes lo rodeaban. Sus padres no eran practicantes y tampoco la empleada de su casa que profesaba otra religión, sin embargo caminaron con él y recorrieron santuarios y participaron de celebraciones en la Iglesia e invitaron a otros a seguir ese camino.

Y el pequeño influencer encontró en la fe su proyecto de vida y practicó y difundió por las redes las enseñanzas del Evangelio.

Su alimento más importante era el cuerpo y la sangre de Cristo (Mateo 26: 26-46: dijo Jesús a sus discípulos: “Tomen y coman; esto es mi cuerpo…” y luego: ”…Beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre…”); a su solicitud a los 7 años fue autorizado a tomar la primera comunión y desde entonces comulgaba a diario y se “lanzó a lo que estaba por delante” (Pablo a los Flp. 3, 12-13). Su destino será formalizado el 7 de septiembre próximo cuando el papa León XIV consagre el Santo Patrono de sus amigos los influencers.

Después de la Eucaristía -decía Acutis -el Santo Rosario es el arma más potente para combatir el demonio”.

Entre otras iniciativas evangelizadoras que imaginó e impulsó fue una Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos.

En el proceso de canonización a la intercesión de Carlo Acutis se le atribuyen dos milagros

Iniciado el proceso de su santificación el papa Francisco autorizó al Dicasterio de las Causas de los Santos y promulgados los decretos relativos al reconocimiento de un primer y de un segundo milagro atribuidos a la intercesión del beato Carlo Acutis estos fueron comprobados y Francisco lo beatificó.

El primer milagro comprobado ocurrió cuando en Brasil a la madre de un menor de cuatro años llamado Matheus le anunciaron que padecía un mal de carácter congénito denominado páncreas anular y que no tenía cura.La malformación del páncreas le provocaba vómitos constantes que no le permitían la ingesta de alimentos ni de bebidas. Luciana Vianna, su madre, por consejo del padre Tenorio y otros familiares después de agotar todos los recursos pidió ayuda al párroco de una parroquia en Campo Grande estado de Mato Grosso do Sur que tenía reliquias de primer grado de Carlo Acutis. Ingresaron la madre y el abuelo quien llevaba al niño enfermo en brazos y lo puso en contacto con los elementos de Acutis: una prenda y una estampa al tiempo que se invocaron su intercesión y aproximaron al niño a las reliquias y este le pidió a Carlo que acudiera en el auxilio de Dios para que cesaran los vómitos. A partir de ese instante cesaron los vómitos y el niño pudo asimilar la comida de manera normal reponiendose completamente.

El 23 de mayo de 2024, el papa Francisco autorizó al Dicasterio de las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo al reconocimiento de un segundo milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, que fue el de la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años que sobrevivió a un grave accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. Desde el 2018, Valverde estudiaba en una universidad en Florencia y el 2 de julio del 2022, sufrió una grave caída en bicicleta, le practicaron una craneotomía de urgencia con la extracción del hueso occipital derecho para disminuir la presión intracraneal con pronóstico reservado. Los médicos indicaron que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir y que su evolución sería en el mejor de los casos muy lenta.

Una mujer, que entonces trabajaba como secretaria de la madre de la joven, comenzó a pedir a Carlo Acutis por su recuperación. Pocos días después, el 8 de julio, Liliana -la madre de Valeria- viajó en peregrinación a Asís, a la tumba del joven beato y dejó una carta con el relato de lo sucedido.

Ese mismo día, Valeria comenzó a respirar por sí sola y al día siguiente los médicos notaron la milagrosa recuperación en la movilidad de los miembros superiores y del habla. El 13 de julio respondió a órdenes motoras y el 14 de julio le retiraron la cánula traqueal. El 18 de ese mismo mes fue trasladada de terapia intensiva a cuidados sub intensos y poco tiempo después fue dada de alta.

En el año 2023 Acutis fue uno de los llamados santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y el 7 de septiembre será canonizado, es decir que será declarado formalmente “santo” por el papa León XIV.

En el Jubileo los Misioneros Digitales “hacen lío”

El papa León XIV con evangelizadores digitales

El Jubileo de los Misioneros Digitales el martes pasado 29 de julio reunió en el Vaticano a mil cien influencers de 146 países que comparten el mensaje del Evangelio en las redes sociales y que el próximo mes tendrán -Dios mediante -su santo patrono. Son jóvenes que en el mundo siguiendo el consejo del papa Francisco en la catedral de Río de Janeiro en julio del 2013 están “haciendo lío”. Existiendo uno para el otro físicamente próximos unos a otros o en el ciberespacio, pero siempre en Dios.

El Papa León XIV en su saludo invitó a volver al corazón del Evangelio e interactuar “… evangelizando en el mundo digital.”

La verdad del Evangelio

En un tiempo donde tantos buscan visibilidad, el papa León XIV puso el acento “…en la verdad del Evangelio que no se puede reducir a eslogan, ni adaptar al algoritmo sin riesgo de traicionarla. Evangelizar no es simplemente estar en las redes, sino hacerse cargo de lo que se comunica y para quién. No somos voceros de nosotros mismos, sino portadores de una Palabra que arde por justicia y misericordia.”

No perder de vista la centralidad de los pobres

“La cultura digital ha generado una nueva geografía de la vida cotidiana. Ya no hay dentro o fuera de internet y el mundo online es el espacio donde millones se informan, rezan, opinan y construyen sentido. En ese mapa, la presencia cristiana no puede limitarse a la piedad superficial ni a la repetición de fórmulas que seducen a los convencidos. Tampoco puede contentarse con el aggiornamento estético, como si bastara con mostrar un catolicismo moderno, simpático o atractivo. Además, hay un riesgo es que se pierda de vista la centralidad de los pobres, el clamor por la justicia, la dimensión social del Evangelio.”

La presencia cristiana en las redes debe comprometerse frente a las injusticias y frente al odio

“Buscar siempre la carne sufriente de Cristo”, dijo también el Papa, es quizás el criterio más exigente para discernir si lo que hacemos en redes es evangelización o autopromoción. ¿Dónde están los pobres en nuestros posteos? ¿Dónde están los migrantes, las víctimas de violencia, los descartados, los que viven en villas y asentamientos, los niños que no acceden a la educación, los ancianos solos, los presos, los enfermos sin cuidados, las mujeres víctimas de trata, los pueblos originarios invisibilizados, los jóvenes sin futuro, los trabajadores informales que viven al día? Una presencia cristiana en redes no puede ser muda ante las injusticias ni complaciente con los discursos de odio o indiferencia. La profecía no se mide en métricas, sino en valentía.”

León XIV llamó a construir “redes que abran espacio al otro... redes que liberen, que salven, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos”.