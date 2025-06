El desafío del programa nuclear de Irán

La central nuclear de Bushehr, en Irán

El programa nuclear de Irán ha dejado de ser considerado exclusivamente para fines pacíficos de acuerdo con el Organismo de Energía Atómica (OIEA). Por segunda vez en dos décadas, la Junta de Gobernadores de la OIEA confirma que Irán incumple con las obligaciones pertinentes lo que permite presumir que estaría sobrepasando el umbral para poseer armas nucleares al contar con instalaciones que producen material fisible (Natanz y Fordow, uranio enriquecido y Arak plutonio) y misiles en condiciones de lanzar un ataque con armas nucleares. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha calculado que Irán podría contar con suficiente material para construir 9 armas nucleares.

En el 2006 el OIEA había denunciado a Irán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por no haber podido garantizar la finalidad pacífica del programa nuclear iraní. Y, en mayo 2025, el OIEA había advertido que Irán se encontraba llevando a cabo actividades nucleares no declaradas en tres centros nucleares desconocidos por el organismo internacional incluyendo una instalación para producir uranio enriquecido. El carácter clandestino de la nueva instalación de material fisionable refuerza su fin militar tal como ocurrió en el 2009 con la planta subterránea en Fordow.

La capacidad industrial de producir uranio enriquecido con la que cuenta Irán no es compatible con un uso civil ni guarda relación creíble con las necesidades del programa energético nuclear iraní que cuenta con una única Central Nuclear de Bushehr, de mil megavatios, y dos reactores de agua ligera en construcción por parte de Rusia. El secretismo iraní en torno del programa nuclear que gerencia la Guardia Revolucionaria Islámica es motivo de grave preocupación como lo son también los desarrollos de misiles balísticos que constituyen el mayor inventario de Medio Oriente con un alcance estimado de 2 mil kilómetros. Los ataques de Irán contra Israel en 2024 dejaron en evidencia el peligro que representa la capacidad misilística de Irán en particular si la carga no fuera convencional.

Estas circunstancias refuerzan la necesidad de que la comunidad internacional actúe con mayor firmeza para frenar definitivamente las intenciones proliferantes iraníes al tiempo de evitar que el comportamiento de Teherán sea imitado por otros países de Medio Oriente. Desde esa perspectiva, sería recomendable que la acción diplomática para empezar a encontrar un principio de solución al comportamiento clandestino e ilegal de Irán respecto al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se encauce principalmente sobre una base técnica que garantice la seguridad tecnológica, la seguridad física y la no proliferación en Irán.

De conformidad con su Estatuto y los antecedentes de la labor diplomática de su Director General, el OIEA sigue siendo la única institución técnica internacional que cuenta con la capacidad idónea de encauzar y retrotraer los incumplimientos nucleares iraníes y evitar una escalada político militar de alcance impredecible. También para promover el diálogo, la estabilidad regional y evitar que el TNP sea, en definitiva, la víctima mayor del enfrentamiento militar entre Irán e Israel.