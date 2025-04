Chile regula mientras Argentina prohíbe: ¿en qué sector necesitamos innovar?

Vapeadores (imagen ilustrativa)

Tras años de incertidumbre regulatoria, Chile ha promulgado la Ley N.º 21.642 y su decreto reglamentario que establecen normas claras para los sistemas electrónicos de nicotina, comúnmente conocidos como vapeadores, y para los productos de tabaco calentado. Esta legislación histórica representa un importante paso adelante para los productos innovadores de nicotina en Latinoamérica. También ofrece valiosas lecciones para los países vecinos, en particular Argentina, que sigue aferrándose a políticas prohibicionistas en desacuerdo con las tendencias mundiales y la evidencia científica.

El enfoque equilibrado de Chile: regulación, no prohibición

La ley chilena logra un equilibrio razonable entre las preocupaciones legítimas de salud pública y los derechos de los consumidores adultos a acceder a alternativas innovadoras al cigarrillo que pueden salvar vidas. Los aspectos clave incluyen:

Distinción clara del cigarrillo: la ley separa explícitamente los sistemas electrónicos de nicotina y los productos de tabaco calentado, de los productos con combustión.

Límites de nicotina basados en la evidencia: una concentración máxima práctica de nicotina de 45 mg/ml en lugar de restricciones arbitrarias.

Protección sin prohibición: Prohibir la venta a menores de edad y, al mismo tiempo, preservar el acceso de los adultos a través de diversos canales de venta al por menor.

Información al consumidor: Permitir la publicidad regulada, preservando el derecho fundamental de informar a los consumidores sobre las alternativas.

Mecanismos de control: Se pasa a la formalidad un mercado que hoy está presente en la ilegalidad, asegurando la calidad de estos productos y sus componentes.

Este enfoque reconoce una verdad fundamental que los reguladores argentinos siguen ignorando: los productos innovadores de nicotina pueden ser hasta un 95 por ciento más seguros que el cigarrillo y prohibirlos arbitrariamente desafía tanto el sentido común como la evidencia científica.

Dos caminos para Argentina: ¿Suecia o Venezuela?

Argentina se enfrenta ahora a una clara elección entre dos modelos regulatorios, con resultados muy diferentes. Suecia ha logrado lo que muchos consideraban imposible: reducir las tasas de tabaquismo a solo el 5,3 por ciento, alcanzando efectivamente el estatus de país libre de humo décadas antes de los objetivos de la Unión Europea (UE). Este notable logro se debe a lo que llamamos el enfoque de las 3As de los productos innovadores de nicotina:

Accesibilidad: Hacer que una amplia variedad de productos esté disponible a través de diversos canales de venta.

Aceptabilidad: Garantizar la diversidad de productos a través de diversos sabores y niveles de nicotina.

Asequibilidad: Mantener productos alternativos económicamente competitivos con los cigarrillos.

Los resultados suecos son espectaculares: un 21,2 por ciento menos de muertes relacionadas con el tabaquismo, un 31,3 por ciento menos de muertes por cáncer y un 36 por ciento menos de muertes por cáncer de pulmón en comparación con las medias de la UE.

En cambio, Venezuela ejemplifica el enfoque prohibicionista fallido con puntuaciones de cero en las 3As para los productos de vapeo, según la plataforma Path to Smoke-Free. Su tasa de tabaquismo sigue siendo obstinadamente alta, del 17 por ciento, lo que pone de manifiesto cómo las políticas restrictivas sobre alternativas a menudo no consiguen reducir el consumo de cigarrillos.

Historias de éxito globales

Más allá de Suecia, numerosos países han demostrado el potencial de adoptar productos de nicotina innovadores. Japón ofrece un estudio de caso convincente donde las ventas de cigarrillos se han desplomado un 52 por ciento tras la introducción de productos de tabaco calentado. De manera similar, en Inglaterra, la prevalencia diaria del tabaquismo ha caído al 10,4 por ciento en 2023, frente al 16,4 por ciento de hace solo ocho años, gracias a la adopción pragmática de alternativas como el vapeo. Esta tendencia positiva también se observa en Estados Unidos, donde las tasas de tabaquismo han disminuido a un ritmo acelerado desde la introducción del vapeo en 2007, especialmente entre los menores de 55 años, confirmando así un patrón global donde la innovación en productos de nicotina contribuye significativamente a la reducción del cigarrillo.

El camino a seguir

Con una prevalencia del tabaquismo del 21,7 por ciento, Argentina no ha logrado abordar su problema de tabaquismo únicamente con métodos tradicionales. La prohibición de los productos innovadores de nicotina en Argentina no tiene base científica. Es puramente ideológica. Representa un vestigio del pasado. Esta postura contradice la visión económica de la administración actual. Un gobierno que correctamente promueve la desregulación y las soluciones de mercado en otros sectores no debería mantener prohibiciones obsoletas en este ámbito.

El modelo chileno ofrece un camino intermedio: una regulación razonable que reconoce las preocupaciones legítimas al tiempo que preserva el acceso de los adultos a alternativas que pueden salvar vidas. Los países que han adoptado alternativas innovadoras al tabaquismo han visto reducciones dramáticas en las tasas de tabaquismo y los daños asociados a la salud. Es hora de que Argentina haga lo mismo.