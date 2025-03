El desafío de la confianza en el Mundo Crypto

El ecosistema cripto evoluciona. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

En los últimos años, el ecosistema de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento exponencial, pero también ha enfrentado crisis que han puesto en jaque la confianza de la gente, como por ejemplo el caso de FTX o el reciente caso $LIBRA.

Todos estos escándalos y fraudes han alimentado la percepción de un mercado volátil y riesgoso, pero, ¿hasta qué punto estos eventos afectan realmente el desarrollo del ecosistema cripto? Como todo mercado una crisis siempre afecta pero a pesar de ello, la tecnología blockchain sigue evolucionando y generando oportunidades para la innovación como ocurre en el espacio de Finanzas Descentralizadas (DeFi).

¿Cómo podemos lograr un espacio en donde el inversor se sienta protegido ante este hermoso pero salvaje mundo de las criptomonedas? Ese es el gran desafío de la industria cripto y los Estados. Encontrar un punto de equilibrio entre regulación y descentralización.

Para lograrlo de la mejor manera es importante que los gobiernos se asesoren correctamente por aquellas personas que realmente trabajan en el espacio para darle valor. Muchas de las equivocaciones que se ven al momento de hablar de esto es querer regular la tecnología en sí, lo cual es algo imposible de hacer dada su naturaleza.

Lo importante es centrarse en regular a las empresas que quieran desarrollar negocios a través de esta tecnología, y que presenten los correspondientes documentos y balances para poder llevar un control sobre ellas con el fin de que no haya malversación de fondos.

A medida que el ecosistema cripto evoluciona, también lo hacen sus mecanismos de seguridad y transparencia. En estos últimos años hemos podido ver cómo cayeron los casos de hackeos y estafas, aunque no del todo por lo que queda mucho trabajo por hacer.

Cuando se entra al espacio cripto por primera vez, seguramente escuchamos la frase “not your keys, not your coins” (Si no tienes las llaves -claves-, no son tus monedas), algo que en la diplomatura de la Universidad Blas Pascal se enfatiza siempre.

Es normal que cuando alguien se adentra por primera vez a este mundo lo haga vía un exchange, y no está mal que así sea ya que la experiencia es muy amena. Pero los usuarios tienen que entender que comprar las criptomonedas y dejarlas ahí, no las hace suyas.

Para obtener verdaderamente la propiedad de las mismas hay que retirarlas a una billetera propia. Aprender a manejar su propio dinero en sus billeteras conlleva una gran responsabilidad. En caso de hacerlo erróneamente no hay con quien quejarse ni vuelta atrás al momento de realizar transacciones.

Pero una vez que se aprende, el ecosistema cripto ofrece mucho más que tan solo comprar y vender criptomonedas sino que también invita a participar de un mundo financiero descentralizado. Cualquiera que se adentre en el mundo DeFi debe siempre investigar en detalle cómo es que se logra la tasa generada que ofrecen las diferentes aplicaciones y para eso es clave que exista una buena educación financiera.

Ver un post de una persona, por más confiables sus títulos, no significa que no pueda estar equivocada o desinformada. Es por esto que en este espacio siempre mencionamos el acrónimo “Dyor” (do your own research), que significa al español “hace tu propia investigación”. Esto implica leer, educarse con gente idónea, y por último, pero no menos importante, siempre hacerse cargo de las decisiones de inversión que uno toma.

A pesar de los problemas y crisis que surgen en este espacio, continúan avanzando con tendencias que consolidan a Defi en el sistema financiero global. La tokenización de activos dentro de DeFi es algo que cada vez gana más fuerza, y genera un puente entre el mundo financiero tradicional y las finanzas descentralizadas.

Por ejemplo, la tokenización de activos de finanzas tradicionales, como bonos del tesoro de los Estados Unidos, propiedades, etc. creció de manera exponencial, alcanzando un valor de mercado on chain de $17.64b según la página RWZ.xyz y todavía tiene más espacio por crecer.

El mundo de las criptomonedas sigue enfrentando desafíos en términos de confianza, regulación y educación, pero también ofrece oportunidades sin precedentes para la innovación financiera.

Es por esto que la conversación sobre el futuro de los criptoactivos debe centrarse en promover regulaciones acordes al sector, mejorar la seguridad y fomentar la educación financiera.

A medida que el ecosistema evoluciona, es fundamental acompañar este crecimiento con un enfoque responsable y alineado con los principios de descentralización e inclusión financiera, y no limitar o atacar por no querer entenderlo.