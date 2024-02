Un libro en blanco: innovación y creatividad en el nuevo ciclo lectivo

Uso innovador de espacios del aula: Rediseñá el espacio físico de tu aula para promover una mejor interacción y colaboración entre los estudiantes. Esto puede incluir la creación de rincones de lectura, estaciones de trabajo temáticas o áreas dedicadas a la exposición de proyectos. El objetivo es optimizar el uso del espacio disponible para facilitar un aprendizaje más dinámico y participativo. No hablamos de espacio, sino de diseño.

Debate y Oratoria: La oratoria no es solo la habilidad de hablar claramente, es el arte de comunicar un mensaje de manera que cautive y mantenga el interés de la audiencia. Cuando los estudiantes carecen de estas habilidades, sus presentaciones pueden no lograr su objetivo, independientemente de la calidad del contenido. Enseñar a hablar en público en las escuelas no solo mejora las presentaciones en clase, sino que también prepara a los estudiantes para futuras situaciones en la vida, como entrevistas de trabajo, presentaciones profesionales o liderar iniciativas comunitarias. Dominar la oratoria es dominar el arte de influir y motivar, es empoderar a los estudiantes para que sus ideas sean escuchadas y respetadas.