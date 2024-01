Paro de la CGT: causa y consecuencia

Paro general de la CGT (Franco Fafasuli)

La CGT carece de prestigio, es cierto, pero en la rebeldía había una necesidad, y lo que se produjo con el paro y la movilización del miércoles 24 fue el encuentro entre esa estructura, con conciencia, y la desesperación de una sociedad que siente que en 45 días le redujeron alrededor del 30% de su capacidad económica.

Un miembro del Instituto de Observación de la Universidad Austral sostenía con penosa solemnidad en televisión que a nadie le habían hecho un paro en tan poco tiempo. Si se tratara de un investigador serio, tendría que haber subrayado que nadie había empobrecido a los argentinos con tanta celeridad.

Lo que el análisis requería no era centrarse en la índole de la reacción, sino en el hecho concreto de que las naftas, las prepagas, la comida, todo sube libremente sobre salarios fijos y deja a la sociedad en una impotencia desesperante. Este joven analista intentaba explicar todo desde la palabra peronismo. Enriquecer o empobrecer no lleva el nombre de un movimiento o de un partido político, pero que al indefendible gobierno de Alberto Fernández no le hicieron un solo paro, ese sí, es un dato de la realidad. Ahí encontraríamos elementos dignos de tener en cuenta: no lo hizo a la misma velocidad que Milei, pero lo cierto es que también él y Massa, lejos de favorecerla económicamente, empobrecieron a la sociedad.

Ahora bien, el sindicalismo es una estructura muy cuestionada por la inmovilidad de sus dirigentes, su enriquecimiento y el tiempo que hace que ninguno de ellos pierda una elección. Perón fundó el sindicalismo, pero no le entregó las obras sociales. Eso lo hizo Francisco Manrique durante el gobierno de Onganía, y en el 73, mediante la Ley Liotta, Perón intentó quitarles a los sindicatos las obras sociales, procurando crear, como en los países europeos, una sola estructura de salud. Va a ser Menem, en su amplia capacidad de traición al pensamiento de Perón, quien instalará las prepagas para las clases acomodadas al margen de las obras sociales sindicales, que quedarán para los trabajadores. En la destrucción de la Argentina, el menemismo no solo quiso privatizar la jubilación, absurdo insostenible aun en su país de origen, Chile, sino que además pretendió dejar en claro que había dos clases de salud. Antes de la dictadura y de Menem, los hospitales eran lugares dignos y prestigiosos – lo son todavía, aunque no dan abasto-, y los argentinos podíamos prescindir de otros servicios de salud. Que quede claro, la destrucción de nuestro país no la llevó a cabo el estatismo, es obra del liberalismo.

Según el liberalismo de mercado, el sindicalismo es una estructura corporativa. No todos los liberales piensan del mismo modo, los hay humanistas y los hay mercachifles. A nosotros, en este momento, nos tocan los mercachifles, los nietos de Álvaro Alsogaray, para quienes todo lo que no es negocio es corporativo. Solo se salva de serlo el monopolio: “El monopolio no es corporativo, es democrático”, proclaman.

Cuando uno paga un servicio como si fuera eficiente, y le advierten que todos los operadores se encuentran ocupados -además de no dar respuesta inmediata al legítimo reclamo-, comprende que la única corporación merecedora de nuestro menosprecio es la que nos saca el dinero y nos destrata. Ese es el monopolio, instalado por la dictadura y por Menem, en que convirtieron a las empresas del Estado, propiedad de todos los argentinos. Quedarían en manos de algunos coimeros de turno.

Es absurdo escuchar a los liberales decir que el plan de Milei -para quien, según explicó en el Foro de Davos, no hay que hacerse responsable del otro- debe aplicarse y esperar su resultado. Si es un plan para enriquecer a los grandes grupos y esquilmar a los asalariados, no necesita tiempo, con 45 días alcanzó para comprobar lo atroz de su resultado empobrecedor. Si aguantamos más, este estado de cosas no hará más que acrecentarse. Por eso, si alguien como Martin Tetaz intenta impedir la quita del 25% de la inflación de diciembre a los jubilados, significa que un hombre digno del radicalismo está señalando ya los límites del exceso.

Liberales y conservadores habían iniciado su tarea de destrucción en el 30 cuando voltearon a Yrigoyen, la prosiguieron en el 55, al derrocar a Perón, continuaron en el 62 destituyendo a Frondizi y llegan al 66, con el derrocamiento del respetable gobierno de Arturo Illia, siempre detrás de intereses ominosos para el conjunto de la sociedad y favorables para sus secuaces. La cadena histórica de este nefasto sector demuestra que siempre hicieron lo mismo. Ahora, Milei aporta una cuota de ideología libertaria y una alta participación de demencia y descontrol, en su pretensión extrema de demostrar que el otro no existe. Su gobierno es la exacerbación del egoísmo y la mala fe. Si el kirchnerismo utilizó al Estado al servicio de amigos, militantes o negociados, este gobierno lo hace sólo al servicio de los grandes grupos económicos. En 45 días, el precio de la nafta en relación al salario de los trabajadores marca una distancia clara, definitoria de esta exasperación individualista por sobre la obligación que impone la justicia social.

Quienes lo votaron apostaban a una esperanza, pero desde su asunción, no ha hecho más que arrebatársela. Un ajuste era necesario, pero Milei no anunció que iba a ajustar las jubilaciones como nervio del destino futuro para dejar libres los ingresos de los grandes grupos.

La concentración económica es el peor daño de la Argentina. Hace 50 años, nuestro país era más rico que hoy porque la distribución de la riqueza ocupaba un lugar central. Hoy tenemos un numeroso grupo de adinerados y millones de empobrecidos. Lo que Milei plantea ideológicamente es que no hay relación entre la causa y el efecto, cuando el verdadero germen de la miseria es la acumulación de la riqueza en pocas manos. Y las privatizaciones son el eje de la apropiación de lo que ayer era colectivo y hoy pasó a ser privado y extorsionador de los humildes.

La movilización del 24 superó todas las expectativas y marca la limitación capital de Milei: son muchos los integrantes del centro derecha que van tomando distancia del gobierno. El problema esencial ya no reside en el kirchnerismo, que tiene su cuota de desprestigio y no puede asumir el lugar de oposición; el problema esencial es la fractura de los votantes de Milei y de aquellos diputados, políticos o pensadores que no llegan a semejante nivel de degradación en su falta de solidaridad con las clases populares. Milei refleja a una minoría absoluta de la sociedad, a aquellos a quienes no les importa que el trabajador y el jubilado se mueran de hambre.

La frase “a nadie se le hizo un paro en tan poco tiempo “, repetida hasta el hartazgo por los comunicadores partidarios de Milei, es la consecuencia. La causa reside en que nadie empobreció a nuestra sociedad en tan poco tiempo, ni siquiera la dictadura que inventó bancos y financieras para destruir la industria. Así, el déficit cero estaría basado en quitarles a obreros y jubilados el 30% de su capacidad de consumo o más.

La marcha fue multitudinaria, la voluntad de exorcizarla de la ministra Bullrich termina siendo grotesca. Si en tan poco tiempo, una movilización tiene tal magnitud, no es porque la oposición o el gobierno anterior tengan poder, sino porque el daño ejercido por Milei muestra que es sin salida, sin destino y está basado en la concepción de que los ricos poseen todos los derechos y el déficit cero se corresponde con la indignidad sin límites.