90 días de guerra y 90 días de dolor

El humo generado por una explosión en el centro de Gaza durante el conflicto desatado por el ataque del grupo terrorista Hamas en la frontera con Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Un célebre profesor de Derecho Comercial nos explicaba la historia de la mentira en las prácticas comerciales y cómo la costumbre había impuesto la legalidad de la exageración de las virtudes y el ocultamiento de ciertos defectos de los productos objeto del tráfico comercial. Una delgada línea separaba la picardía admitida de la transgresión de la legalidad. Si los conflictos internacionales estuvieran sujetos a esos criterios, descubriríamos que los países poderosos transgreden la verdad imponiendo sus intereses sobre los países débiles todos los días.

Te puede interesar: El momento en que Israel abatió a un comandante de las fuerzas de élite de Hamas en un ataque aéreo en Gaza

La prensa y los modernos medios de las redes sociales exponen las conductas de unos y otros. Acaso son nuevos protagonistas de los conflictos. Advertidos de ello, los Estados y los grupos de interés compran -cuando están en venta -las voluntades de quienes controlan el poder de los medios de comunicación. Hoy por hoy mucha propaganda de guerra inunda la prensa con cantidades, números y fotos de atrocidades y al mismo tiempo hay mucho silencio o mucha información silenciada. Esto hoy se comprueba a través de las redes sociales y la comunicación directa de un punto al otro del globo.

Israel vs. Hamás

Mucha desmesura en unas cosas y falta de prudencia en lo que importa para la búsqueda de la verdad. Ante la crueldad en el ataque del grupo terrorista Hamás a poblaciones civiles israelíes del 7 de octubre con un saldo de 1.200 personas asesinadas; ante la crueldad en los varios ataques diarios de Israel a pueblos palestinos desde el 8 de octubre y a lo largo de los últimos 90 días con un saldo de 23.000 personas asesinadas, vemos en la información una mirada que ve todo blanco o todo negro.

Te puede interesar: Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano tras el disparo de sesenta proyectiles hacia su territorio

Lejos de un pormenorizado análisis de esta etapa del conflicto árabe-israelí y las posibles soluciones, vamos a hacer unas breves reflexiones sobre cómo contribuyen los medios de comunicación para profundizar los asesinatos y desgracias o para encontrar un camino hacia la paz.

Los medios de comunicación y el conflicto árabe-israelí

Creemos que los medios de comunicación en general -pudiendo hacerlo, sin perder de vista la verdad informativa -no aportan mucho para que las tendencias destructivas de los pueblos y sus dirigentes se transformen en algo positivo a favor de la paz sino al contrario. Algo especialmente grave cuando hoy en Oriente medio está en juego la paz de muchos pueblos y la paz del mundo.

Te puede interesar: Estados Unidos habló sobre la muerte de Saleh al Arouri: “Israel tiene el derecho de perseguir a los líderes de Hamas”

Entendemos que los medios de comunicación aportan para que se intensifique el conflicto a favor de una u otra parte. Es decir, alimentan el conflicto por sobre la unidad. La aniquilación de uno sobre el otro, es decir la guerra que concluye con un vencido y un vencedor.

Para quienes creemos en Dios y para otros que tal vez no creían, hombres notables como Sigmund Freud o Albert Einstein, hay que evitar la guerra porque siempre es un mal. ¿Cómo? por medio del diálogo y las normas (éticas y jurídicas).

Jorge Bergoglio afirma que “… nunca el camino de resolución debe ser la guerra, porque eso implicaría que uno de los dos polos de tensión absorbiera al otro”. (Sobre el cielo y la tierra, Ed. Sudamericana, pag. 200). “Los polos en tensión -prosigue -se resuelven en un plano superior, mirando el horizonte, no en una síntesis pero si en una nueva unidad, en un nuevo polo que mantenga las virtualidades de los dos, las asuma, y así fuera progresando” (idem).

Dejemos de lado el supuesto lamentablemente frecuente en el que los medios de comunicación pertenecen a alguna de las partes contendientes porque en tal caso pasan a ser armas. Aunque digan lo contrario dejan de ser medios de comunicación.

Connotación de algunas expresiones de los medios de prensa

En principio nos referimos a las palabras empleadas en medios de prensa gráfica u oral aunque también nuestra opinión sea aplicable a la difusión de las imágenes de guerra por televisión u otros medios de representación con referencia al conflicto árabe-israelí.

Frente a los bombardeos a ciudades de la Franja de Gaza por parte de los misiles y aviones israelíes no se habla de “asesinatos” en masa de la población sino de “muertes” y los “muertos” o “heridos” no serían personas “asesinadas” sino “víctimas” de la guerra. Sin embargo, está claro que quien envía un misil o pone una bomba en un domicilio o sobre una plaza pública y mata a alguien comete un homicidio y es un asesino.

Desde la ultraderecha fundamentalista que respalda y presiona a Netanyahu para echar a los palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania hay medios que hablan de “limpieza étnica” “devastación” o “nakba” del pueblo palestino y otros medios que hablan en cambio de “respuesta al atentado del grupo terrorista” de donde la devastación causada debería entenderse como una “vindicta pública”, un acto que transforma a las fuerzas armadas israelíes en “justicieros”, aun cuando esté clara su condición de homicidas.

Coherente con ello, los bombardeos israelíes sobre ciudades palestinas no provocan “masacres” sino “muertes” a diferencia de las víctimas del atentado del 7 de octubre que cayeron en un acto terrorista que es calificado en tal caso con propiedad como “masacre”.

Confundiendo -deliberadamente -la parte con el todo algunos medios igualan y consideran indistintamente muchas veces a terroristas y a palestinos de la población civil, sean estos niños, hombres y mujeres mayores y/o ancianos.

Las imágenes son atroces pero si uno observa bien el conductor que comenta la noticia nunca califica a los muertos bajo los escombros de gente asesinada sino de “víctimas”. En el caso de la ejecución de Al-Arouri en su oficina de Beirut, jefe de la organización Hamás, los medios no hablan de una “ejecución” sino de “muerte” aunque informen que fue una operación israelí con la utilización de drones.

¿Desplazamiento forzoso o “voluntaria emigración”?

Burlando la opinión pública internacional los ministros de Netanyahu Ben Gvir y Bezalel Smotrich llaman al “desplazamiento” de los palestinos tras los devastadores ataques israelíes “la solución humanitaria de una voluntaria emigración”.

A quienes huyen de una guerra que se transformó en una persecución en masa, de personas echadas de sus tierras y expulsadas de sus hogares, no se puede emplear tal impiedad, falta de respeto, agravio, odio, codicia y animo vil. Para nuestros hermanos judíos son los frutos de la oscuridad. Es la ausencia de luz que introduce a ciertos hombres que desafían al Señor (libro del profeta Isaías Nro. 45:7).

Desde luego que el desplazamiento de la población hacia Egipto u otros sitios es un tema que la ONU asume, no sabemos si con la fuerza suficiente y debería impedir con urgencia esa emigración forzosa. Solamente una impotencia inconfesable puede admitir que en el siglo XXI sucedan estas cosas.

La Media Luna Roja egipcia, campamento para desplazados

La primera fase del campamento de desplazados que la Media Luna Roja egipcia estableció en la localidad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, se ha completado y ahora espera ampliarla hasta acoger unas 5.000 personas. Son tiendas equipadas como para alojarse temporariamente. Este campamento es la demostración de que a pesar de los ataques israelíes a sus semejantes en otras naciones hay autoridades y pueblos solidarios iluminados por el amor interhumano. Se trata de carpas para 5 ó 6 personas y cuentan con aseos públicos. A las familias se les dará agua, comida, medicamentos, y “todo lo que crea una vida digna para los desplazados del norte de Gaza” dijo Zayed, jefe del campamento.

Están procurando que se agilice la entrada de camiones diarios que traen ayuda humanitaria a pesar de que Israel pone no pocas trabas para que ingresen algunos productos como material anestésico para hospitales o bombonas de butano por lo cual hacemos los reclamos ante las oficinas de la ONU.

Cáritas de El Líbano: 20.000 desplazados de la Franja de Gaza

El padre Michel Abboud es presidente de Cáritas libanesa y cada día, desde que comenzaron los bombardeos en la Franja de Gaza, ve aumentar el número de compatriotas que abandonan los pueblos y ciudades de la frontera con Israel para huir principalmente a la capital, Beirut, o a los asentamientos cercanos al Monte Líbano. “Ya son más de 20.000″, dice, “y hemos empezado a crear centros equipados para acogerlos. Por ejemplo, hay escuelas que ya acogen a muchas familias…”.

Cáritas Jerusalén

Esta delegación de Cáritas cuenta con dos centros de salud en Gaza: uno en el pueblo de Taybeh y otro en la ciudad de Gaza. El centro de Taybeh atiende a una población rural, a menudo aislada de los servicios sanitarios por los bloqueos militares. El centro de Gaza dispone de una clínica móvil que actúa en paralelo al centro fijo, llegando a las zonas más afectadas por los bombardeos. Ambos centros ofrecen atención médica primaria, servicios de laboratorio, farmacia, vacunación, salud mental y apoyo psicosocial. “Trabajamos día y noche asistiendo a heridos y familias que ya no pueden permanecer en sus hogares muchos de los cuales fueron destruidos por los bombardeos israelíes” cuenta Jacob uno de los voluntarios de la entidad de tan solo 19 años.

La noticia local y la absolución o la condena de los medios

Sergio Pikholtz, actual renunciante a la vicepresidencia de la DAIA Argentina manifestó que entre los palestinos muertos no hay “inocentes” a excepción de los menores de 4 años. La noticia aunque escandalosa fue tratada con suma discreción.

¡Una burla a la humanidad! Según el sujeto serían terroristas o asesinos o blancos de los bombardeos israelíes todos los palestinos mayores de 4 años aunque no pertenezcan, ni adhieran, ni sepan quienes son el grupo terrorista Hamás. Con el agravante de que según la información la excepción de los menores de 4 años mereció de su parte un “tal vez”. ¿Se puede aceptar semejante animalidad? (con el perdón de los animales salvajes). “Hay un lugar en el Talmud que dice que el hombre cuenta con características angelicales y animales. Los ángeles son seres totalmente espirituales pero no tienen voluntad propia, cumplen un mandato de Dios. El hombre, en cambio, tiene voluntad propia, características de los animales y también espirituales. Y unas características entran en conflicto con las otras de manera constante.”(Abraham Skorka, Sobre el cielo y la tierra, Ed. Sudamericana, pag. 201). El hecho de que Pikholtz y quienes sienten como él tengan atrofiadas las características espirituales (y de la inteligencia, agregamos) no deja de ser una patología muy grave. El problema es que esa misma patología es la que da lugar a los regímenes nazis, antisemitas, fundamentalistas, totalitarios ocultos tras la careta ideológica que fuere, a dictaduras como las dictaduras cívico-militares que padecimos los argentinos.

Vale aclarar que la prestigiosa institución de la DAIA, tras esa afirmación de claro tono fóbico, antiétnico y genocida, tomó cartas en el asunto y apartó al sujeto. Es de esperar que la renuncia no le sea aceptada antes de aplicársele un correctivo y que el repudio a sus dichos por parte de tan grata institución se haga público.