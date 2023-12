El DNU de Milei y lo que debe resolver la política

El día de la asunción de Javier Milei

La traición del movimiento nacional entregó el poder al enemigo, a aquellos que Perón llamaba vendepatria. La idea de no tener ferrocarriles, ni bancos, ni petróleo, no consiste en reducir el Estado. Es la idea de achicar la Nación y convertir una patria en una factoría. La Argentina supo tener, como sabemos, flota fluvial, ferrocarriles, aviación, un tren rápido a Tucumán, construido por los argentinos, incluida su locomotora. La destrucción posterior al Golpe de Estado del 55 que derrocó a Perón no tuvo por objetivo el ahorro del gasto público, sino la opresión del pueblo.

Los ricos dignos no abundan en nuestro país, aquellos que, siendo conservadores, guardan una pasión por su patria. Se dio tal vez en Brasil o en Estados Unidos. Entre nosotros, los kirchneristas, ocuparon el Estado con corrupción y exceso de empleados que se convirtieron en el imaginario social en una carga. Esa sociedad se harta de esto que vive como una usurpación y termina, no linealmente, claro está, votando a quien le promete destruir privilegios y prebendas de la casta. Muchos humildes terminaron votando a Milei, tardaron en asumir que la casta eran ellos.

Ya he señalado en esta columna en otras oportunidades que cuando ganó Alfonsín, era más popular que Luder. Milei lo era más que Alberto Fernández y luego de su mal gobierno, en estas nos encontramos: un grotesco de vendepatrias que intentan convencer a la sociedad de que estamos reduciendo el déficit por la vía del ahorro en los gastos del Estado.

Es que si el Banco Nación da ganancias, los miembros de este gobierno pueden discutir Aerolíneas, pero no pueden ni siquiera debatir sobre el litio y el petróleo. La idea de factoría, de colonia está en la mente de estos empleados del extranjero y de siete u ocho delincuentes. Me refiero a los empresarios que multiplicaron su poder en tiempos de Menem y al comprobar que habían dejado algo sin robar, volvieron al lugar del hecho, de donde se habían llevado lo que creían era la totalidad. Como quedaba algo, ahora vienen por ese resto.

La miseria de la gente va a ser absoluta. Cuando los ricos no tienen límites, es porque los pobres tampoco van a ver su miseria acotada.

Este es el país que estamos construyendo día tras día. ¿Qué significa que no hay plata, como se deleitan en repetir hasta el hartazgo Milei y su penoso equipo? Lo que no hay es dignidad, valor desconocido para ellos que, además, degradan en quienes lo poseen, convirtiéndolo en lo que llaman “odio, envidia y resentimiento”.

No obstante, es necesario admitir que algunos de los planteos de Milei y su DNU son razonables: hay excesos de los gobiernos anteriores que son prebendas de eso que LLA denomina casta, y nosotros podemos llamar empleados.

Pero todo el dinero se lo llevan las privatizadas, empresas que eran propiedad de los argentinos y fueron saqueadas miserablemente por personajes expertos en leyes de elusión de juicios. Vale mencionar también a ese conjunto de ex militantes que se hicieron peronistas para representar a los pobres, se enriquecieron con Menem y Kirchner en ese proceso y ahora, sin tapujo alguno, representan a los ricos. Lucen cierta autenticidad en su pretenciosa perversión.

Son unos cuantos y los medios de comunicación de los poderosos los exhiben como sus trofeos. Parecen decir: “Si ustedes quieren un destino, sean traidores como estos, y los premiamos con el reconocimiento que la prensa sabe dar a quienes están a su altura”.

Estos seres despreciables son varios y provienen de todas las provincias, y expresan en su fanatismo la fe de los conversos.

Lo más dramático es que los ricos pagan muy bien a sus periodistas y a sus economistas mientras que los pobres no tienen esa capacidad de pago, con lo cual la realidad en la que viven y vivirán se vuelve muy dolorosa y hay escasez de héroes que defiendan a los humildes. Haber salido del espacio del mal no implica automáticamente ingresar al campo de la virtud.

A mis años, nunca viví una navidad y un final de año con tamaña desesperanza. En las excesivas paginas del DNU sobran prebendas para los poderosos, están hechos a su pedido, graciosas concesiones a los que nada necesitan. Entiendo a quienes lo votaron, quisiera acompañar la inocencia de sus expectativas, la realidad y la experiencia me lo impiden. Necesitamos forjar algo nuevo, la política, que nos permita salir de este dilema entre dos fracasos. Si lo logramos, entonces si podremos saludarnos con un “Feliz año nuevo”.