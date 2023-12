La guerra en Gaza abre dos caminos: el de la paz o el del infierno

El ataque terrorista se extendió por más de tres meses (REUTERS/Ammar Awad)

“Paz, por favor, paz... dijo el Santo Padre y agrego: La guerra siempre es una derrota, todos pierden. Todos no, hay un grupo que gana mucho: los fabricantes de armas. Estos ganan bien, a costa de la muerte de otros.” (Papa Francisco, 29/11/23).

“Condeno sin reservas” -dijo Antonio Guterres -los ataques de Hamas del 7 de octubre, pero “la violencia perpetrada por Hamas no puede justificar en ningún caso el castigo colectivo del pueblo palestino” (secretario General de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. 7/12/23)

El papa Francisco entre guerras

Al final de la audiencia general del pasado 29 de noviembre, Francisco cuando no podía hablar después de que un funcionario de la Secretaría de Estado leyera catequesis pidió el micrófono y lanzó un llamamiento por el drama en Oriente Medio: “Que continúe la tregua en Gaza, se libere a todos los rehenes y se permita el acceso a las ayudas”. “Por favor paz…paz…”. Claro que el Papa rechaza la paz de los cementerios.

En contacto casi diario con la parroquia de Gaza

Francisco confirma que está en contacto con la parroquia latina de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, escenario en días pasados del asesinato de dos mujeres por parte de francotiradores y donde son párrocos el sacerdote argentino padre Gabriel Romanelli y el vicepárroco Youssef Asaad.

El papa Francisco (EFE/FABIO FRUSTACI)

“He hablado con la parroquia de allí, no hay agua, no hay pan. La gente sufre... Sufre la gente sencilla, la gente del pueblo, no los que hacen la guerra. Pidamos la paz”, denunció Francisco.

Hablaron los que hacen la guerra

El líder de Hamás manifestó: “No habrá entrega de rehenes hasta que no haya un alto al fuego” y Netanyahu afirmó: “La guerra continuará hasta que Hamas sea eliminado!” ¿Hamás o el pueblo palestino?

El pueblo judío y los pueblos musulmanes son nuestros hermanos

La reacción israelí tras el ataque de Hamas el 7 de octubre ha consistido en ataques aéreos y bombardeos sobre la Franja de Gaza. Benjamín Netanyahu -ante la mirada mas o menos indiferente de las grandes potencias ordeno, en la Franja de Gaza la persecución de los milicianos de Hamas y al mismo tiempo bombardeos a las ciudades: una matanza de civiles inocentes que quedara grabado en la historia de la humanidad. Hoy se estiman 1.200 las victimas israelíes y entre 18 y 20.000 las victimas del pueblo palestino.

Como se sabe la guerra no comenzó el 7 de octubre próximo pasado con el bárbaro y condenable ataque terrorista. El conflicto entre árabes de Palestina y sionistas de Israel nació mucho antes y se desato hace 75 años el 29 de noviembre de 1947 cuando la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 conocida como el Plan de Partición con Unión Económica de Palestina que se tradujo al año siguiente en una guerra civil, división dispuesta arbitrariamente por la Sociedad de las Naciones predecesora de la ONU tras el desmembramiento del Imperio Otomano, por voluntad de los vencedores Reino Unido y Francia. Entonces, la Declaración de Belfour mediante se incremento la inmigración judía y desde entonces los sionistas ultranacionalistas aspiran a la Gran Israel. Mientras que los sucesores de los filisteos habitan esa franja desde hace mas de tres mil años y resisten la expulsión. Palestina nunca reconoció el Estado de Israel e Israel nunca reconoció el Estado Palestino. Los territorios de Palestina están separados entre si Cisjordania y la Franja de Gaza y delimitados por murallas que controla el Ejercito israelí. Los palestinos viven bajo la humillante dominación del Estado israelí. Su paso de Hebron (Cisjordania) a Jerusalén o de Jan Yunis (Gaza) a Ramallah (Cisjordania) debe ser autorizada por el Ejercito Israelí.

Los israelíes piden no mas muertes (REUTERS/Ammar Awad)

En un mundo de países ciegos decir “dos mas dos es igual a cuatro es un acto de heroísmo”

Y un gran homenaje al mal decía A. Camus en La Peste. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, -haciendo una correcta lectura del sentimiento mayoritario de la que “debió invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU e agencias de la organización ya no pueden cumplir con su mandato humanitario en el enclave por la enorme violencia reinante, en medio de un debate en el cuerpo sobre un eventual cese del fuego en la Franja”.

“Condeno sin reservas” -dijo Guterres -los ataques de Hamas del 7 de octubre, pero “la violencia perpetrada por Hamas no puede justificar en ningún caso el castigo colectivo del pueblo palestino”

Y en la reunión extraordinaria del Consejo, convocada después de que invocara por primera vez el artículo 99 de la Carta de la ONU para tratar un asunto que “podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

El error no se supera con otro error

“Si bien el lanzamiento indiscriminado de cohetes hacia Israel por parte de Hamas y el uso de civiles como escudos humanos son violaciones de las leyes de la guerra, ese comportamiento no absuelve a Israel de sus propias violaciones”, insistió Guterres, describiendo una vez más “una situación humanitaria “en el punto límite” en la Franja de Gaza.

“La situación se está deteriorando rápidamente hacia una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles para los palestinos en su conjunto y para la paz y la seguridad en la región. Este resultado debe evitarse a toda costa”, escribió el líder lusitano secretario General de la Asamblea de la ONU en su carta al presidente del Consejo para justificar la invocación del artículo 99.

Antonio Guterres (Foto: Europa Press/Contacto/Christopher Pik)

“El mundo y la Historia nos están mirando. Es hora de actuar”, añadió ante los miembros del Consejo, a los que les pidió que “presionen por un alto el fuego humanitario inmediato”.

La guerra contra el terrorismo no puede ser la guerra contra el pueblo palestino

El sentimiento generalizado de quienes se oponen a las medidas de Netanyahu para combatir el terrorismo es precisamente que esa persecución no justifica una barbarie análoga, también cruel, injusta, dañina y a veces mortal contra otro grupo humano o comunidad de gente inocente. No debe emplearse la fuerza y la violencia, la tortura y el asesinato contra el cuerpo social en el cual se ocultan los bacilos del mal del terrorismo. Atacar y/o eliminar el cuerpo social para eliminar al terrorismo es como matar al enfermo para eliminar el bacilo. Mucho menos cuando se trata de los segmentos mas débiles de la población como son los ancianos, las mujeres y los menores. Observadores acreditados de la realidad de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza afirman que ese territorio se esta convirtiendo en un “cementerio para miles de niños” (Unicef). Y esto es intolerable y será siempre intolerable.

La opinión pública israelí esta dividida

El escritor y periodista Gideon Levy en el periódico israelí Haaretz del 8.10.2023 describe la contraofensiva ordenada por Netanyahu en los siguientes términos: “Disparamos a personas inocentes, les arrancamos los ojos y les destrozamos la cara, los saqueamos, y llevamos a cabo una limpieza étnica …. ¡Y todo estará bien! Ayer ya hablaban de aniquilar barrios enteros de Gaza, de ocupar la Franja de Gaza y de castigar a Gaza “como nunca antes se había castigado”. Pero Israel lleva castigando a Gaza desde 1948, sin detenerse ni un momento. 75 años de abusos y ahora le espera lo peor. Las amenazas de “aplanar Gaza” sólo prueban una cosa: que no hemos aprendido nada. La arrogancia llegó para quedarse, incluso cuando Israel una vez más ha pagado un alto precio.”

Y deberá pagar un precio aún mayor si como dice el presidente Israel decide ocuparse de modo permanente de la seguridad de la franja después de eliminar a Hamás. ¿O acaso el propósito sea lisa y llanamente transformar el enclave en colonia? O ¿expulsar definitivamente a la población hacia Egipto u otros países árabes? No parecen ser estos caminos meras fantasías sino que constituyen firmes ideas de los ultranacionalistas de la coalición gobernante.

Pero volviendo a Levy, este afirma que “Benjamín Netanyahu tiene una gran responsabilidad por lo sucedido y debe pagar el precio, pero el asunto no comenzó con él y no terminará después de su partida. Ahora debemos llorar amargamente por las víctimas israelíes. Pero también debemos llorar por Gaza… que no ha conocido ni un solo día de libertad.”

¿Genocidio?

La Real Academia Española define el termino “genocidio”, del lat. tardío holocaustum como ‘holocausto, sacrificio con quema de la víctima’, y este del gr. ὁλόκαυστον holókauston./1. m. Gran matanza de seres humanos./2. m. Exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos llevado a cabo por el régimen de la Alemania nazi”. Es la matanza de seres humanos cualquiera sea la razón o motivo que la provoca.

Son miles los niños muertos

El papa Francisco se refirió el viernes 15 a los miles de niños muertos en la guerras de Gaza, Ucrania y Yemen, y dijo que “su recuerdo” invita a “tocar el corazón de tantas personas, especialmente de aquellos que pueden detener el torbellino de la violencia”. “¿Saben cuántos niños han muerto en Gaza en esta última guerra? Más de 3.000. Es increíble, pero es la realidad. Y en Ucrania son más de 500, y en Yemen, en años de guerra, miles”. Según fuentes palestinas los niños muertos por la contraofensiva israelí en Gaza sumarian casi diez mil. El Papa pidió amor “en la familia, en la parroquia, en la escuela” y en los lugares cotidianos “para ayudar a todos a creer que todavía es posible cambiar de rumbo, elegir la vida y volver a la esperanza”, en un mensaje dirigido a los países desgarrados por los conflictos.

Los niños son víctimas de los bombardeos (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

A los niños víctimas de los bombardeos se suma el flagelo de los “niños-soldado” a quienes se refirió recientemente el Papa denunciando en en las distintas guerras que hay en el planeta se estima que hay 350.000 niños soldado que son incorporados a los bandos en pugna, tratados brutalmente y obligados a cometer crímenes horrendos. Por eso mismo es que se infunde el odio al extranjero y se fomenta el no-encuentro con el otro excepto para eliminarlo.

A los niños que son víctimas de los bombardeos a las poblaciones y a los niños que fueron absorbidos por el conflicto como milicianos para morir se debe sumar aquellos que mueren diariamente por falta de alimentación o asistencia médica dada la escases de alimentos y de hospitales.

La Fundación Apostólica Scholas Ocurrentes y una experiencia de niños para dirigentes

Este cronista explicó en notas anteriores los encuentros llevados a cabo por esta fundación apostólica que recorre el mundo llevando una idea del arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio y dos de sus amigos que hoy son sus directores: José María del Corral y Enrique Palmeyro. Se trata de la realización de encuentros de menores de un promedio de 17/18 años de edad de diferentes culturas, barriadas, naciones, razas, condiciones sociales.

“En el año 2017 -nos dice Maripí Seguro, directiva de la fundación Scholas Ocurrentes -las autoridades israelíes aceptaron la realización de las jornadas de Scholas gracias a la generosidad de los directivos de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Se hicieron en Jerusalén. Participaron jóvenes de diferentes ciudades tanto de Israel como de Palestina. Al principio fue difícil (el diálogo entre los niños Israelíes y palestinos). En primer lugar, porque desde la Universidad misma nos pidieron comenzar desde un enfoque más “racional”, es decir, tratando de generar espacios de diálogo y “comprensión” mutua. Sin embargo, al tratarse de un conflicto de tantos años, con una carga tan fuerte para todos, ese diálogo resultó imposible. En ese momento, decidimos ser fieles a nuestra propia metodología y priorizar los lenguajes del corazón y de las manos, es decir, el arte, el juego. Una vez que los jóvenes empezaron a jugar, a conocerse, a escucharse, a crear juntos, se dieron cuenta que del otro lado había jóvenes como ellos, con dolores, preocupaciones y vivencias similares. Los jóvenes terminaron los días de trabajo habiendo creado canciones, pinturas, poesías en conjunto y habiendo también pensado, debatido y consensuado algunos proyectos que puedan ayudar a encontrar una solución al terrible conflicto. Cuando vieron los resultados, los referentes de la Universidad Hebrea de Jerusalén escribieron una carta al Santo Padre agradeciéndole porque pudieron aprender de la propuesta educativa que Él creó. Los jóvenes, por su parte, agradecieron “que no vinieran a hablar sobre el conflicto, sino que nos acompañaron a vivir la solución”.

Según se afirma, el máximo líder palestino y premio nobel de la Paz, Yaser Arafat, reconocía que había sido un error histórico separar de una manera radical a judíos y árabes. “Si no se conocen es mas fácil alimentar el odio entre ellos”, decía quien fue uno de los arquitectos de los acuerdos de Paz de Oslo de 1993.

Atrapado con salida

Netanyahu se encuentra atrapado por su propio discurso y la presión de sus aliados internos de extrema derecha. Sin embargo debe saber que insistir obstinadamente en esta dirección lleva a los pueblos israelí y palestino al mismo infierno. Como proponen el Papa Francisco y Joe Biden, hay una salida más racional y que pondría definitivamente fin a las guerras y abriría la esperanza de una fraternidad entre ambas comunidades. La de “los dos estados”. Lo contrario volcará gran parte de la opinión pública del mundo y en especial de Estados Unidos, de los propios israelíes, de los demás pueblos árabes y de las juventudes de Europa y los campus universitarios del Norte y de Centro y Sudamérica a favor de la condena del terrorismo y al mismo tiempo condenando la represalia contra el pueblo palestino.