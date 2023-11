Qué debe pasar con el Ministerio de Educación

Aula vacía en una escuela de Buenos Aires. Por qué el área debe seguir siendo un ministerio. (Reuters)

Presidente Javier Milei, ha dado Usted los primeros pasos para constituir su gabinete ministerial y lo ha hecho con una cautela, prudencia y discreción que desmienten varios excesos de la campaña electoral. Créame que se lo agradezco.

Por ello mismo me atrevo a solicitarle que reconsidere la configuración del futuro Ministerio de Capital Humano, donde quedaría subsumida el área de Educación.

Más allá de una objeción personal y estilística al uso de la palabra “capital” al referirse a la política destinada a formar ciudadanos capaces, ilustrados, conocedores críticos de la realidad complejísima de nuestro presente, así nacional cuanto planetario, preparados para una acción colectiva única en la historia de la humanidad que deberá enfrentar las consecuencias del cambio climático, me permito recordarle que los problemas de la educación argentina tuvieron un ministerio de competencia específica en toda la historia constitucional argentina e incluso durante los gobiernos militares a partir de 1930. Hubo una sola excepción, entre 1966 y 1969, en el gobierno de facto del general Onganía, cuando la educación nacional quedó bajo la órbita de una secretaría, de no muy “felice recordación”, según podría haberse dicho en el Siglo de Oro español.

Volver a esa noble tradición nacional y conservar el Ministerio de Educación, acompañado quizá, pero no necesariamente, por el área de Cultura que no parecería estar desubicada como dependencia de la jefatura de gabinete, volver -insisto- a lo que fue una marca del progreso argentino sería un gesto y una resolución de parte suya que nos anudaría históricamente a nuestro antiguo prestigio de país con un sistema educativo universal y avanzado, al mismo tiempo que garantizaría una apertura lúcida a la construcción de un futuro prometedor.

He notado que posee Ud. una justa admiración por lo que fue la empresa civilizatoria de la República en los años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por ello mismo me asalta la duda de que una disolución del área educativa en un super-ministerio no vaya en el mismo sentido de la emulación del progreso argentino que, en rigor de verdad, la mayoría del pueblo argentino anhela.

Ud. ha de tener en mente buenos nombres de funcionarios potenciales para ocupar esa cartera esencial de la administración pública y de una de las mayores políticas generales de Estado, nombres que se encuentren a la altura de figuras del siglo XIX, precisamente, como Juan María Gutiérrez, Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Eduardo Wilde, Joaquín V. González, Rosario Vera Peñaloza o Pablo Pizzurno.

Me permito citar los nombres de algunos ciudadanos del presente que muy bien podrían figurar junto a aquella constelación de educadores, por cierto excepcional en nuestra historia, quienes poseen hoy el conocimiento y la fuerza de espíritu necesarios para resucitar y renovar la potencia cultural de la mejor instrucción pública del pasado: Guillermina Tiramonti, Mariano Narodowski, Ricardo Estévez, Juan José Llach, Alieto Guadagni, Antonio Battro, y, entre los más jóvenes, María Eugenia Paz, Graciela Morales, Nahuel Hollman, Diego Bergues, Patricio Triñanes Barrientos o Julián Kronn Díaz, docentes destacados como los más inspiradores del país en el año 2021, elegidos a partir de casi 3000 candidatos.

Reciba Ud. mi saludo respetuoso y mis deseos de éxito en su presidencia por el bien del pueblo argentino.