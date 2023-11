¿Un debate decisivo?

El candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa, a la derecha, y Javier Milei, abanderado de Libertad Avanza, participan en el debate presidencial, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Buenos Aires. (Luis Robayo/Pool via AP)

La clave para desempeñarse en un debate televisivo, es centrarse en el mensaje que uno quiere dar y no enredarse en contestar a las preguntas del adversario. Desde esta perspectiva, Massa fue más eficaz, en llevar a Milei a su propio terreno, sobre todo en la segunda y tercera parte de la primera mitad.

La visión ideológica de cada uno quedó claro: estatismo vs privatismo. Massa centró su rol. En seriedad, previsibilidad, experiencia. El candidato libertario se centró en la crítica al sistema político tradicional. Mencionó a la “casta” en pocas oportunidades.

Massa logró que su propia gestión no fuera el centro de la discusión. Jugó a su favor lograr que su rol como Ministro quedara en segundo plano, frente al de candidato. Fue un logro no menor. Milei pudo no haber tenido la iniciativa, pero logró el que posiblemente fue su objetivo principal: no aparecer descontrolado ante las cámaras.

El candidato de Unión por la Patria mantuvo su estrategia de desvincularse del Kirchnerismo. El de La Libertad Avanza lo cuestionó en esto, pero no demasiado a fondo. Golpes de impacto hubieron.

Massa mencionó la separación de su adversario del Banco Central como supuesta causa de su intensión de disolver dicha institución. Cuando el ministro-candidato defendía la educación pública, Milei le recordó que había estudiado en la universidad privada y que había tardado dos décadas en recibirse.

La palabra “mentira” se usó reiteradamente, aunque más en boca de Milei. Su adversario lo usó menos, pero también la usó. El candidato libertario, ratificó su proyecto económico más polémico: la dolarización. Posiblemente su adversario no los refutó adecuadamente. Es que ante todo, es inconstitucional. A propósito, la Constitución como valor, estuvo ausente en el debate, pese a su trascendencia.

El cierre de Milei fue mejor. Es el momento que logró presentarse como hombre de gobierno, lo que no había sucedido en varios pasajes.

Pero la pregunta central es: ¿Definió el debate la elección presidencial del 19 de noviembre? Probablemente no. No tuvieron victorias totales ninguno de los dos. Sólo parciales, en respuestas, ataques y manejo de gestos y silencios.

El debate inició la semana decisiva. Lo cuatro días de campaña que quedan por delante pueden ser tan decisivos o más que el debate.

No son pocos los que definen o cambian su voto durante la veda, es decir entre la mañana del viernes y la del domingo.

*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría