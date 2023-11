El balotaje y la ética de la responsabilidad

Javier Milei y Sergio Massa

Este 19 de noviembre estamos ante un escenario en el que para ayudarnos a decidir puede resultar útil plantearse y reflexionar, como lo hizo Raúl Alfonsín para explicar algunas de las decisiones más difíciles a lo largo de su vida política, la tensión weberiana entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones.

El resultado de las elecciones del 22 de octubre nos coloca en el dilema ético de definir el futuro del país entre dos opciones que no representan la idea de sociedad que los radicales queremos para nuestro país. Confronta por un lado el candidato del gobierno actual y por el otro, su consecuencia. El candidato del gobierno de una inflación galopante responsable del deterioro económico y social de la nación. El gobierno que en estos cuatro años planteó temas disociados de los problemas que sufrimos todos los días los argentinos, como por el ejemplo el juicio político a la Corte Suprema de Justica de la Nación, agrandando día a día la perdida de confianza de la sociedad con la política y las instituciones del estado.

Y como alternativa tenemos al emergente de estos largos años de crisis económica y social y de desafección de la ciudadanía con la política. Por primera vez tenemos un candidato que pone en discusión aquel pacto democrático implícito que los argentinos sellamos el 30 de octubre de 1983. Un candidato con evidente inestabilidad emocional, con ideas y propuestas tan irrealizables, como ridículas y peligrosas. Que grita, agravia y denigra a sus adversarios, y que creció de manera estrepitosa desde la antipolítca. Un hombre que basa su propuesta en llevar al extremo el escenario político, que violenta la conversación pública, que logró que discutamos con una sorprendente naturalidad cuestiones como la creación de un mercado de órganos, la venta de niños, la liberación de la venta de armas, la dolarización, la eliminación del Banco Central, la privatización del acceso a la salud y a la educación, la ruptura de relaciones con naciones que son fundamentales para nuestro comercio e industria, que habla livianamente de vender YPF y Vaca Muerta, que niega el terrorismo de estado de la última dictadura militar con los mismos argumentos que utilizaba la defensa de los represores en el histórico juicio a las juntas, que duda cuando le preguntan si cree en la democracia, entre muchas otras cosas, no puede nunca ser el represente de la idea de cambio que necesitamos los argentinos y menos aún el cambio que proponemos los radicales a sociedad.

¿Cómo resolvemos este dilema cuando la opción al gobierno actual defiende ideas que ya por si solas alcanzan para no votarla y encienden una señal de alarma de cuales podrían ser la consecuencias de un eventual gobierno de La Libertad Avanza? Si nos paramos desde el plano de la ética de las convicciones según la cual para Weber debemos actuar en función de nuestras ideas y nuestros sentimientos sin importar las consecuencias de nuestro accionar, la posición correcta para resolver el dilema que nos plantea esta elección puede ser el voto en blanco. Sería una postura más cómoda y que no nos obligue a elegir entre la presunta continuidad de los que están y su alternativa que es evidentemente peor a juzgar por su plataforma política, sus propuestas y los rasgos autoritarios de su liderazgo. En cambio, si resolvemos el dilema planteado desde la ética de la responsabilidad, según la cual en determinados momentos los decisores políticos deben actuar en función de un fin superador, teniendo en cuenta que las acciones que podamos emprender puedan tener consecuencias no deseadas ni compatibles con los objetivos que procuramos conseguir, en un escenario de paridad como el actual, sería necesario votar por la opción que evite que llegue al gobierno quien promueve ideas que de plasmarse en políticas públicas agravarían aún más la situación actual, y generarían nuevos problemas esenciales para la vida democrática que hoy no tenemos. Será un ejercicio más difícil, tendremos nuestra conciencia en tensión al momento de decidir, pero al final del camino estaríamos contribuyendo a cumplir con el fin superador de que no llegue al gobierno una fuerza política extremista y ahorrando a la sociedad de los tremendos costos de una nueva frustración. En definitiva, la ética de las convicciones no se contrapone con la ética de la responsabilidad sino que se complementan dado que estamos decidiendo nuestro futuro prevaleciendo el interés general a nuestra propia autocomplacencia.

No debemos perder de vista de que se trata de un balotaje, ya no tenemos la posibilidad de elegir el proyecto de país que proponemos, ya lo hicimos y la ciudadanía nos colocó en otro lugar. Nuestra responsabilidad está ahora en evitar que la “solución” sea peor que el problema. Como radical comparto plenamente la posición institucional de nuestro partido de dar libertad de acción a nuestros votantes y el firme compromiso de ejercer con claridad el rol de oposición que nos encomendó la sociedad en las urnas el 22 de octubre gane quien gane. Pero en mi derecho de ejercer esa libertad, en una elección en la que todo parece indicar que se va a resolver por márgenes muy estrechos, estoy convencido de que debe primar nuestra responsabilidad histórica de evitar conducir a la sociedad argentina al abismo de la locura del sálvese quién pueda y al deterioro de la convivencia democrática, aún cuando para que ello ocurra, sea necesario votar por una opción de la que fuimos, somos y seremos rigurosos opositores.