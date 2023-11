Acciones para liberar secuestrados

Fotografía de algunas de las personas secuestradas por Hamas (Reuters)

Desde el 7 de octubre un conjunto de argentinos (mujeres, niños, ancianos, algunos enfermos) se encuentran secuestrados en la Franja de Gaza. Son 20, de un total de 240 personas que hoy están en manos de los terroristas. Es decir, el 10% de los rehenes son compatriotas.

No será por la vía de la diplomacia tradicional que se obtendrá su liberación. Hamas es mantenida, armada e instrumentada por Irán.

Los miles de millones de dolares que gasta en los misiles que lanza sobre Israel no son parte de su presupuesto. Se los provee la teocracia de Teheran. Al igual que los que poseen los huties en Yemen o Hezbollah en Libano y Siria.

El actual Gobierno nacional tiene una íntima relación con Irán y con dos países sudamericanos más ligados a Teheran: Bolivia y Venezuela.

En el caso boliviano Argentina le dio asilo a Evo Morales luego de los acontecimientos que culminaron con su salida del poder. “Alberto Fernández no sólo me salvó la vida, también salvó el proceso de cambio”, dijo el ex presidente de Bolivia. Por otro lado, el presidente llama” mi hermano” a su par boliviano, Luis Arce.

En el caso del dictador Nicolás Maduro, constituye un personaje muy cercano al poder " real” irani, que ha instalado en Venezuela dos fábricas de drones.

Para salvar a los argentinos víctimas de Hamas se necesita que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se comprometan en acciones personales para obtener un resultado humanitario.

La invasión de la frontera israelí, perpetrada por la agrupación terrorista Hamas el 7 de octubre dejó una masacre con más de 1.400 muertos. Además, permanecen cautivas 240 personas, entre los que se hallan argentinos.

En esas circunstancias, la necesidad de una reacción por parte de las autoridades del gobierno argentino es urgente.