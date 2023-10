La Democracia cumple 40 años

Marcelo Stubrin saluda durante un homenaje a Raúl Alfonsín (Foto: Nicolás Aboaf)

Agridulce evocación. El más largo período de estabilidad institucional y vigencia plena de la Constitución de nuestra historia está empañado por demasiadas asignaturas pendientes, el predominio de gobiernos populistas y el proceso electoral que ha desembocado en una segunda vuelta en la que compiten dos candidatos que no lucen condiciones para sacarnos de esta difícil situación.

Para muchos, el triunfo de Alfonsín del que hoy se cumplen cuatro décadas, fue totalmente inesperado. En efecto, nunca el peronismo había sido derrotado mano a mano sin mediar proscripciones o condicionamientos. Se vaticinaba un nuevo gobierno débil que podría prontamente sucumbir cuando llegara el turno del nuevo golpe militar.

La situación financiera del Estado era una catástrofe agudizada por el Pacto Sindical Militar, el que apostando a un triunfo del candidato del Justicialismo había cometido todas las irresponsabilidades imaginables dejando exhaustas las arcas del Estado con recursos que no permitían afrontar los compromisos del segundo mes del nuevo gobierno.

De modo que Alfonsín se calzó “las botas de las siete leguas” y emprendió de manera simultánea todas las iniciativas destinadas a fundar la democracia sobre bases sólidas en las que reinara con plenitud la Constitución Nacional: nueva Corte Suprema de Justicia de notable calidad e independencia en su jerarquizada integración; procesamiento de las cúpulas militares y guerrilleras para restaurar con el imperio de la ley la noche de terror y violencia que azotó a la Argentina por más de una década; paz con Chile para superar el bochorno de la Dictadura que se negaba a aceptar la mediación Papal; normalización de la vida sindical para comenzar con las negociaciones colectivas; normalización de las Universidades Nacionales que aumentaron su matrícula y comenzaron uno de los períodos más florecientes de su historia; extraordinario desarrollo de las potencialidades de nuestro sistema científico técnico enriquecido con miles de científicos que regresaron del exilio; vigencia plena de las libertades personales; eliminación de la censura cinematográfica.

Se llevaron a cabo políticas sociales de gran significación como el PAN Programa Alimentario Nacional y el Plan de Alfabetización. Se encauzó lo que entonces se denominaba puja distributiva. El presidente de la República transmitía firmeza, humanidad y compromiso. Un modelo de honestidad política y decencia personal. Su ejemplaridad teñía el país.

Por eso resulta extremadamente injusta la reivindicación parcial de su gobierno. En sus seis años de mandato, los maestros enseñaban, el sistema de salud curaba, la policía prevenía y reprimía el delito, las tarifas públicas eran razonables, los científicos investigaban y los empresarios producían. Profundas y perdurables transformaciones se produjeron en esos años.

La perspectiva de los años demuestra que Alfonsín creó la Presidencia y fundó la democracia cuya continuidad institucional sobrevivió a graves situaciones por las que atravesamos en las cuatro décadas. Ello no nos exime de afrontar los pendientes acuciantes de una sociedad estancada, que no crece, que empobrece a sus habitantes, que excluye, segrega y expulsa a sus hijos. Precisamente por eso, frente a este complejo y frustrante proceso de elección presidencial, quienes asuman el legado de Alfonsín están obligados a enfocarse en la misión que les asignó el cuerpo electoral: ejercer la oposición; defender a los argentinos de eventuales abusos de poder; garantizar el éxito de los diez gobernadores y cientos de intendentes para que no sean discriminados por gobiernos atropelladores.

Para finalizar me atrevo a afirmar, como integrante de un partido de tres siglos, que tenemos paciencia histórica, perseverancia, voluntad de concentrarnos en resolver los problemas argentinos y que no nos encontrarán jamás en negociaciones espurias que nos conduzcan al poder por vías desviadas que no sean fiel producto de la voluntad popular.