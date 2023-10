Se vino el estallido

Javier Milei y Mauricio Macri

El resultado de las elecciones generales del pasado domingo 22 de octubre confirmó las tendencias previas que indicaban la alta probabilidad de que se consumara un escenario de un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, provocando previsiblemente el estallido de Juntos por el Cambio.

Si bien la implosión de esta coalición conformada bajo el primigenio nombre de Cambiemos entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió para las presidenciales de 2015 -renovada para el fracasado intento reeleccionista de Macri en 2019- era en gran medida esperable, no deja de llamar la atención la rapidez y la forma con que ello ocurrió.

Con lo que propios y ajenos percibieron como un apresurado, furtivo, literalmente “trasnochado”, inconsulto y excluyente acuerdo, el ex presidente Mauricio Macri y la derrotada candidata presidencial Patricia Bullrich movieron rápidamente sus fichas con el pretendido objetivo de impedir el triunfo de Sergio Massa en la segunda vuelta.

Ahora bien, a juzgar por las reacciones y las consecuencias que parecen derivarse del “acuerdo de Acassuso”, la jugada podría tener precisamente un sentido diametralmente opuesto al proclamado. No solo podría allanar el camino de Massa hacia la Casa Rosada sino que al propiciar la fractura de la hasta hace apenas unas horas principal coalición opositora, aceleraría la reconfiguración del sistema político en términos que podrían favorecer la gobernabilidad y los planes del otrora líder del Frente Renovador.

Es cierto que la reconfiguración del sistema político iba a suceder tarde o temprano, ya que la irrupción de Javier Milei y el auto boicot de un Juntos por el Cambio que tras las legislativas de 2021 parecía estar a las puertas de una cómoda victoria habría de producir eventualmente lógicos y previsibles realineamientos. Lo que nadie esperaba es que sucedieran tan pronto.

La decisión del tándem Macri-Bullrich, y las reacciones posteriores no sólo de la UCR y la Coalición Cívica en pleno sino también de varias de los referentes más encumbrados del PRO (Rodríguez Larreta, Vidal, Frigerio), dejan en claro que la coalición se fracturó definitivamente. Si bien para su disolución definitivamente seguramente faltarán algunos movimientos y procedimientos formales, que seguramente acabarán de plasmarse tras el balotaje del 19 de noviembre, lo cierto que en los hechos la coalición fundada en 2015 se rompió y pareciera no haber la más mínima posibilidad de reverlo.

Cuesta indagar en las motivaciones y razones profundas del ex presidente -y en el acompañamiento de una Bullrich que había sido duramente atacada por el libertario- para emprender está casi solitaria aventura. Es que pareciera ser una decisión tan visceral e intempestiva que no admite razón política alguna y que lleva las especulaciones al terreno de lo personal. El propio Macri abonó esa hipótesis en las pocas entrevistas que concedió en las últimas horas, en donde fustigó duramente a los radicales acusándolos de haber mantenido siempre un diálogo con Massa.

Un argumento que desnuda a todas luces la inquina del ex presidente con el actual ministro-candidato, que según el propio tigrense y otros actores de esa época se remonta a la negativa de Massa a avalar en 2016 el blanqueo de capitales que Macri había decretado y que, inicialmente, no excluía a familiares de funcionarios. A partir de entonces, la historia es conocida, e incluye varios fastidios de Macri por el acompañamiento de legisladores de su espacio a iniciativas del oficialismo articuladas por Massa como presidente de la Cámara de Diputados.

Un verdadero disparate si se tiene en cuenta que no solo Massa tiene una larga historia de acuerdos con sectores del radicalismo -que le permitieron incluso a Morales alcanzar la gobernación de Jujuy-, sino que el propio rol de conductor del Congreso demanda la construcción de consensos y rúbrica de acuerdos que no solo benefician al oficialismo sino también a iniciativas de la oposición. Hablamos, nada más ni nada menos, que de la lógica misma del funcionamiento de los parlamentos modernos: no de acuerdos espurios ni conspiraciones solapadas, sino de acuerdos parlamentarios legitimados por las autoridades de los propios bloques.

Más allá de esto, no faltan quienes le asignan a Macri la paternidad de una tan destructiva como supuestamente “magistral” jugada estratégica. En esta hipótesis, la apuesta del ex presidente por Bullrich fue únicamente la carta para bloquear el ascenso de Larreta, de la misma forma que el permanente flirteo con Milei durante la campaña fue la carta para limitar las posibilidades de Bullrich, todo ello con el objetivo final de aliarse con Milei para recuperar el poder. Si esta estrategia tan elaborada como inverosímil fuese así no pareciera tener muchas probabilidades de llevarlo nuevamente al poder.

Es cierto que en el corto plazo ha recuperado una centralidad y un protagonismo que excede por mucho la imagen -mayoritariamente negativa- con que lo percibe una gran parte del electorado. Sin embargo, más que un pacto, lo que Macri parece haberle ofrecido a Milei es un “abrazo de oso” que lejos de insuflarle nuevos bríos de moderación y gobernabilidad al libertario, pareciera desperfilar fuertemente su espacio y lanzarlo al más crudo y cínico pragmatismo en la búsqueda de votos.

Por el momento, las encuestas muestran que los votantes de JxC rechazan prácticamente en partes iguales a Massa y a Milei, lo que no solo matizaría la importancia del apoyo de Macri sino que redundaría en una oposición aún más dividida. Y, a ¿quién podría beneficiar ello? Sin dudas a un Sergio Massa que no sólo emergió como el favorito tras las generales y ordenó una campaña que -aún con los consabidos escándalos- maneja sin fisuras ni internas expuestas.

No solo porque la fractura de JxC pareciera dar una señal negativa para una franja importante del electorado permitiéndole ir a la búsqueda de sus votantes (sobre todo radicales) sin necesidad de acordar explícitamente con sus dirigentes, sino también porque, si esta frenética campaña le permitiera en algún momento mirar más allá del balotaje, en un eventual gobierno suyo la implosión de la principal coalición opositora y el realineamiento de los “halcones” del PRO con Milei podrían coadyuvar no solo a la gobernabilidad en el corto plazo sino a la configuración de una nueva dinámica política estructurada en dos grandes espacios, uno de derecha liderado por Macri y Milei, y una coalición más de centro construida no tanto en base a criterios ideológicos sino a la construcción de consensos básicos.