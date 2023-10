Lo inexplicable es la explicación de la Argentina

El candidato presidencial de Unión por la Patria obtuvo la mayor cantidad de votos en las generales y competirá en un balotaje contra Javier Milei (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Si se parte de ese axioma, uno se siente mejor. Prueben. Alcanza con un pensamiento rudimentario aunque veraz. Aquí tendría que haber una comodidad razonable, suficiente, y aunque no sería justo proscribir la melancolía -además de inútil- alcanza con darse cuenta del desastre en el que estamos encenegados, es decir, oscuros sin una moderada alegría necesaria como el aire y el agua. Pobre Borges, que vio a Buenos Aires eterna y lo cantó con emoción.

Esto es un desastre. Los incluidores -neologismo inaugurado- mandaron a la intemperie a millones, los enviaron a la exclusión con sus propuestas apolilladas y paranoicas pero, queda claro, muy rendidores para robar millones de dólares en cada minuto de gestión, desde las cunitas que se rompían, el Fútbol para Todos, las vacunas, las monjas disfrazadas que abrieron las puertas de un monasterio de utilería para asir las bolsas llenas de dólares, muchísimos, relojes de mucho valor, lo que viniera. El portador del tesoro embolsado fue un funcionario importante montado en una moto y con un fusil automático. Cierto Almodóvar sucio se desarrollaba al ritmo del estancamiento, los hombres, mujeres y chicos sin dientes.

La lista es larguísima. Un desastre.

Lo inexplicable como explicación se encarna, por ejemplo, en Sergio Massa, inteligente, rápido, duro. Pudo ser ministro de Economía de un país desesperante con cifras de terror, sigue siéndolo, y separar al candidato que gane en las elecciones generales como si no integrara la patrulla perdida de un país cuyos gobernantes se han escondido pero de ningún modo se han esfumado: la Provincia de Buenos Aires refrenda al balbuciente Axel Kicillof.

En el llamado Conurbano se desenvuelven cada día vidas angustiadas, con calles de tierra -el setenta por ciento del país, pobrecito, tiene calles y rutas de tierra- donde el narco señorea, la seguridad para circular por este mundo con algo de paz es un chiste cruel, un número abrumador de intendentes conforma unos sujetos groseros, riquísimos, poderosos, con su corte de culatas, secretarias bien macizas, boxeadores sonados y holgazanes empleados como espiones. Cuando viajan, y viajan todo el tiempo en aviones privados o usan helicópteros para llevar y traer a los niños del colegio, en ocasiones, dejan la responsabilidad del cargo a la madre. Nadie se sorprende. No nos sorprendemos de nada. Desastre total.

Kicillof y Verónica Magarario obtuvieron la reelección en la provincia de Buenos Aires (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Insaurralde se largó a Marbella y navegó con gato –servicio a bordo-. “Correte, pibe, déjame a mí”- sin pedir permiso ni dar aviso. Con gran escándalo, no solo sigue en carrera sino que, además, ganó fácil en Lomas de Zamora donde su candidato a intendente, Otermín, tuvo el 48 por ciento de los votos.

Lo inexplicable es la explicación de la Argentina. Digamos de una vez que ha sido legión que Insaurralde es admirado por el barco, la chica o, si se prefiere, “lo que comes, Martín. Sos un fenómeno y estás forradísimo. Vos, que hacías lo que podías”, en cualquier orden. ¿O no dijo alguna vez el crepuscular y sonrojante presidente electo que saltarse una fila, adelantarse a otros no tenía nada malo, que no era ningún delito? No, no lo es: apresar pajaritos es una acción provocada por el pajarito, que es un tonto, un pardillo, legaré una palabra de uso en España como aporte a la moda ridícula del “a ver...”, “de la puta madre” (el “la” no va en el habla de los españoles) que un buen día se ha pegado al de nosotros.

No se festeja que se mantenga la democracia -una encuesta fresca revela que la mitad de una muestra encuestada muy amplia no tendría ningún reparo en refugiarse bajo un régimen autoritario- y Milei consigue romper una bipolaridad de vieja data con una propuesta liberal extrema, el anarco-liberalismo: ningún Estado, para acelerar con propuestas polémicas -hasta bastantes límites- y se fortaleció con habilidad y magnetismo reclamados por los canales para subir el rating del raro.

Entró placé, como en el hipódromo, mientras el binomio Massa y Rossi alcanzó la punta, un gasto colosal en la campaña, tal vez lo que el anterior presidente uruguayo llama mitología del peronismo, el mismo candidato principal triunfante con destreza y una puntita de mando duro que se ve por ahí, una simpatía móvil. ¿Es peronista el candidato ganador en la primera vuelta? Bueno, todos tenemos un gen, como mínimo, por el tiempo, por elección o por sus mutaciones que lo mantienen cerquita.

Luego de haber quedado en tercer lugar, Bullrich le ofreció su apoyo Milei en el comienzo de la campaña rumbo al balotaje (inakiigutierrez)

Cualquiera de estos apuntes ocurren en un lugar que, a mi juicio, se ubica en el cuarto mundo. Diría, más o menos, hacia los sesenta del siglo pasado mientras Franco estaba al poder, ya que están tan encantados con España. Hay una antigua sed de muchos viajeros en relación con la situación pero, para comprar cosas, se pierden la oportunidad de ver otras realidades, otros humanos. Ya no se lee. Leer es un súper poder desperdiciado por vanidad y cancherismo idiota.

Ahora, en el desastre, Patricia Bullrich acuerda con Javier Milei arrimar el ascua a la sardina con el fin de cortar la prolongación del sector K, porque se llega a temer la construcción de un partido único con maquillaje. Y se produjo un escándalo desproporcionado: traiciones, reclamos y despechos.

¿Por qué? El movimiento político funciona de manera plástica y con adaptación a las circunstancias. Se han pasado cincuenta años mentando a La Moncloa sin tener ninguna idea. No saben que Churchill hizo una guerra de espanto con Stalin para parar a la bestia hitleriana, donde se contaba con adeptos arriba y abajo con riesgo de ver a la esvástica en la Casa de Gobierno.

No puede decirse qué dará esa aproximación, pero horrorizarse es de una miseria intelectual asombrosa.

En fin, en noviembre se verá y serán días ardientes.

La Patria está en peligro.

Como siempre.