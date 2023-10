Milei, Massa y Bullrich apuestan al voto emocional que desafía a las encuestas

Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich se disputarán la Presidencia este domingo

“En la sociedad argentina hay una suerte de fatiga, sin saber exactamente qué es lo que hace falta hacer y con una confusión entre lo que se desea y lo que se puede. Los argentinos estamos pasando por momentos muy difíciles en el campo económico y en el campo político. No es que el país quiera suicidarse, pero hay una parte muy grande del país que no sabe realmente qué hacer. Hay una gran cantidad de votantes que están mirando hacia el infinito. Que discuten poco, que conversan poco y esto lleva hacia una situación realmente grave. Eso no ocurre en otros países, pero ahora en Argentina justamente está ocurriendo”.

La definición le corresponde a Marcos Aguinis, enorme escritor, psicoanalista, neurocirujano y uno de los intelectuales más respetados del país en llamas. A los 88 años, sus novelas y sus ensayos trazan una parábola sobre la Argentina y sus estados de ánimos emocionales, que la llevan desde la euforia a la depresión a lo largo de las décadas sin pasar jamás por el remanso de la estabilidad. Ni en términos políticos, y menos en los económicos.

Aguinis escribió aquella “Carta esperanzada a un general” hacia el final de la última dictadura militar. Y concibió “la matriz del infierno” hacia el epílogo del menemismo. Del mismo modo que construyó “El atroz encanto de ser argentino” un año después del 2001, para cerrar con una segunda parte del ensayo y denunciar anticipadamente la tentación autoritaria del kirchnerismo.

Pero esos votantes “mirando hacia el infinito” de los que habla Aguinis son mayoría en esta elección presidencial del domingo 22 de octubre. No hay una sola encuesta que pueda vaticinar con seguridad quién será el próximo presidente, o la próxima presidenta, porque los argentinos han llegado a esta instancia decisiva con la incertidumbre como bandera. La mayoría de los sondeos plantean una distancia tan breve entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich que la conclusión es que cualquiera puede quedarse perfectamente con la victoria.

Los comicios se abrirán a partir de las 8 de este domingo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pero el resultado más repetido en las consultoras que hacen encuestas es que habría balotaje entre Milei y Massa, quedando relegada Bullrich. Los mismos encuestadores que construyeron este escenario admiten que la volatilidad del voto es tan grande que puede haber un cisne negro, como sucedió en las PASO.

En aquella ocasión, ninguno de los encuestadores logró anticipar el cisne negro de las primarias: el triunfo de Milei, que ganó en diecisiete provincias de todo el país y se convirtió en la sensación. El candidato de la Libertad Avanza lo complementó con una primera semana posterior en el prime time de los principales medios de comunicación del país y esas primeras mediciones lo ubicaron estratégicamente cerca de ganar en la primera vuelta. Un escenario que después pareció diluirse.

Los debates presidenciales dejaron sensaciones importantes, pero no concluyentes.

El primero de ellos reveló que ninguno de los candidatos opositores (Bullirch pero sobre todo Milei) terminaron de aprovechar el enorme escándalo de las imágenes del yate “Bandido” y la modelo Sofía Clerici que acompañaron la travesía del hasta ese momento jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por el Mar Mediterráneo. El funcionario peronista debió renunciar a su cargo y a su candidatura de concejal en Lomas de Zamora, pero hasta ahora no ha sufrido consecuencias judiciales. Si hay impacto electoral por el terremoto mediático, solo se sabrá después de contar los votos.

El segundo debate, en cambio, transmitió la imagen de una candidata, Patricia Bullrich, más enérgica, más incisiva y claramente la que logró obtener mayor diferencia al apuntar sobre las cuestiones que más complicaban a sus adversarios. La vergüenza del caso Insalurralde y la economía con inflación y dólar disparado (que mortificó a Massa), y la cercanía de Luis Barrionuevo como argumento para desmitificar el eslogan de Milei contra la casta política que tanto rédito le dio en las PASO.

Pero las últimas semanas transcurrieron con una dinámica que comenzó a instalar la idea de que ninguno de los tres candidatos favoritos se podía despegar. Al contrario. Las semanas de octubre que precedieron a la elección de este domingo consolidaron una imagen de empate técnico en la que coincidieron la mayoría de los encuestadores.

Patricia Bullrich en su cierre de campaña (Franco Fafasuli)

La intención de voto de Milei, Massa y Bullrich los fue acercando hasta llegar a un final aparentemente cerrado. El libertario entre tres y cinco puntos por encima del 30% de los sufragios. El ministro de economía y candidato oficialista en el territorio del 30% y la candidata de Juntos por el Cambio, creciendo por encima del 25% para acercarse cada vez más a Massa. Esa fotografía no puede terminar en otro escenario que no sea el balotaje.

La pregunta que surge es inevitable. ¿Hay alguna circunstancia que pueda modificar ese cuadro de situación y que se les esté escapando a los encuestadores, tal como sucedió en las PASO?

Allí es donde comienza a dibujarse el factor emocional como disparador de un voto que los sondeos de opinión no estén registrando. Y si los candidatos en pugna con posibilidades de convertirse en presidente son tres, también son tres los cisnes negros emocionales que pueden modificar las proyecciones que los encuestadores le entregaron a quienes pagaron las encuestas.

1.- Emoción Milei

El primer cisne negro podría ser el que se vislumbró inmediatamente después de las PASO. Los votantes de Milei, eufóricos, ratificaron su decisión de votarlo también en esta primera vuelta. La euforia podría llevar a nuevos votantes, que no se animaron a elegir la boleta del libertario en las Primarias, a hacerlo esta vez despojados de toda sensación de vergüenza. Y hay analistas que prevén también un crecimiento del candidato de LLA en el sector Sub 35, un segmento muy refractario a responder encuestas y al que cuesta incluir en los sondeos de opinión. La sumatoria de todas estas voluntades podría construir una mayoría que le permita a Milei superar el 40% de los votos para ganar en primera vuelta, siempre que obtenga una diferencia de más del 10% sobre cualquiera de sus adversarios.

Javier Milei cerró su campaña en el Movistar Arena ( REUTERS/Matias Baglietto)

2.- Emoción Bullrich

A partir de los triunfos de los candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Chaco y Mendoza, los encuestadores más cercanos a Patricia Bullrich comenzaron a hablar del factor recuperación para que la candidata se convirtiera en la principal adversaria de Milei. A eso le sumaron el impacto por el desempeño de la candidata en el segundo debate presidencial y el anuncio de que Horacio Rodríguez Larreta será el jefe de gabinete de su gobierno si ella es elegida presidenta. El equipo de campaña de Bullrich asegura que el verdadero cisne negro sería la recuperación de la candidata para meterse con comodidad en el ballotage e, incluso, la posibilidad de hacerlo en forma holgada y encabezando el orden en la intención de voto.

3.- Emoción Massa

En el equipo de campaña del candidato de Unión por la Patria también tienen su propia versión de cisne negro. Creen que la hiperactividad del ministro de Economía; la multiplicidad de sus medidas populistas para reactivar el consumo; el respaldo en la elección de este domingo de gobernadores e intendentes que no lo acompañaron en las PASO y la ausencia absoluta en la campaña de Cristina, Máximo Kirchner y Wado de Pedro podrían contrarrestar el efecto corrosivo de los casos resonantes de corrupción (Insaurralde y “Chocolate” Rigau); de la inflación descontrolada (12,7% en septiembre) y de la enésima disparada del dólar (superó la barrera de los 1.000 pesos en la última semana). Por eso, hablan también de un Massa que se metería con comodidad en el balotaje y se ubicaría al tope de la intención de voto. Sería el ejemplo más contundente de los tres en condiciones de elevarse a la categoría de milagro electoral.

Sergio Massa en uno de sus últimos actos de campaña (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este domingo, cuando comience a develarse cómo se distribuyen los votos entre los candidatos presidenciales, los argentinos de los que habla el gran Aguinis habrán dejado de mirar al infinito.

Sus emociones electorales tendrán entonces el formato estadístico, matemático y definitorio de un voto que transformará a uno de ellos en el elegido para conducir a esta sociedad tan seducida por la idea de arrojarse hacia el abismo.