Cerca de Israel, lejos de Hamas: todos los candidatos con una sola excepción

Los cinco candidatos a presidente en el segundo debate (EFE/Tomás Cuesta/Pool)

Las posturas quedaron claras desde el primer momento. Los candidatos tuvieron que definirse en el segundo debate presidencial, el del domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Hacía treinta horas que las imágenes con los asesinatos, las persecuciones a tiros, las violaciones y escupidas a las mujeres y los secuestros de jóvenes y niños daban vueltas frenéticas por la autopista digital. Hamas consumaba una nueva y perversa escalada terrorista, matando a más de 1.500 ciudadanos israelíes, los de otros países incluyendo a argentinos, y secuestrando a otros dos centenares para arrastrarlos como rehenes a Gaza. El mundo volvía a la pesadilla de otra guerra.

Cuatro de los cinco candidatos coincidieron en hacer una declaración condenando el salvajismo de Hamas. Pero el pronunciamiento no pudo ser unánime. No alcanzó con que Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y hasta Sergio Massa, quien podría haber estado condicionado por la política anti israelí de Cristina y el kirchnerismo, acordaran hacer un gesto antes de comenzar a debatir.

La candidata de la izquierda, la abogada de origen judío Myriam Bregman, prefirió hacer en soledad una mención lavada a los muertos civiles de ambos bandos y criticar la política de “apartheid” (así la definió) de Israel. Como si una organización terrorista y un país, por más criticable que puedan ser sus gobiernos, fueran lo mismo.

Myriam Bregman habla durante la primera edición del debate presidencial 2023

El sábado pasado, en una entrevista con CNN radio, el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, no pronunció el nombre de la candidata Bregman pero le envió un mensaje inconfundible.

“Si no se condena a aquellos que atacan inocentes, que violan y matan mujeres, se está a favor de los asesinos. Acá no se puede estar en el medio”, sentenció. Estaba enojado el diplomático.

Este último miércoles, el conflicto entre Israel y Palestina, y la violenta incursión de Hamas en los kibbutz cercanos a la frontera con Gaza volvió a estar en los equipos de campaña de los candidatos presidenciales. Fue en el debate que el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) y la Universidad Flacso Argentina organizaron para debatir sobre la política exterior de los candidatos. Estuvieron los tres posibles cancilleres de acuerdo a quien gane las elecciones: Gustavo Martínez Pandiani, por Sergio Massa y Unión por la Patria; Diana Mondino, por La Libertad Avanza, y Federico Pinedo, por Juntos por el Cambio.

No hubo sorpresas de parte de los dirigentes opositores. El más contundente fue Pinedo quien, sencillamente, fue al punto en su primera frase: “No se negocia con un grupo terrorista”, señaló el hombre que fue presidente por doce horas en la lamentable transición que Cristina Kirchner le dedicó a Mauricio Macri en 2015. En su presentación, tampoco se privó de castigarlo a Alberto Fernández cuando completó su idea: “La política exterior argentina no puede depender de los valores de un Presidente o de una Vicepresidenta”. No fue necesario hacer nombres.

Un par de días antes del debate de los aspirantes a canciller, había comenzado a correr la versión sobre una posible oferta de Patricia Bullrich a Macri para que se convirtiera en el eventual ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno cambiemita. Pero fue la propia candidata, también en CNN Radio y ante una consulta del periodista Pepe Gil Vidal, quien desmintió en forma rotunda esa posibilidad. “Mauricio es un ex presidente y, en todo caso, le pedirá consejos para que me ayude con su experiencia, pero quien fue jefe de estado no puede estar después como ministro de un gabinete”, explicó. Por eso, Pinedo se mostró muy tranquilo y respaldado durante la exposición en la sede del CARI.

Con menos experiencia en la función pública, la economista Diana Mondino dejó en claro que en un gobierno de Javier Milei no habrá dudas en cuanto a la posición que adoptaría sobre el conflicto en Medio Oriente. “Tenemos que seguir viviendo en una democracia liberal”, fue el concepto con el que pretendió englobar la posición de la Libertad Avanza. De todos modos, no se salvó de una estocada que le dirigió el massista Martínez Pandiani: “En política exterior, la motosierra es muy peligrosa”.

Gustavo Martínez Pandiani, por Sergio Massa y Unión por la Patria; Federico Pinedo, por Juntos por el Cambio; y Diana Mondino, por La Libertad Avanza (@oeiarg)

Milei ha sido el candidato que más ha sobreactuado su postura sobre política exterior. En el comienzo de la campaña electoral, explicó que los dos aliados fundamentales de un gobierno suyo serían EE.UU. e Israel. Y fue más allá, para sorpresa del gobierno de Benjamin Nietanyahu. Aseguró que, de ser presidente, ordenaría el traslado de la embajada argentina en ese país a Jerusalén, la ciudad santa de judíos, cristianos y musulmanes, donde Palestina tiene un reclamo territorial sobre la zona este.

Es la misma decisión que tomó Donal Trump en diciembre de 2017, cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos. El traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv, donde están casi la totalidad de los países del mundo, a Jerusalén supone un clavo más de tensión en una región en estado de erupción permanente. Aún con esos antecedentes, Milei se pronunció a favor de hacer el mismo movimiento sin detenerse demasiado a evaluar las posibles consecuencias. Habrá que ver si, después del ataque mortífero de Hamas y la respuesta israelí sobre parte de Gaza, mantiene ese objetivo en caso de llegar a la Casa Rosada.

Pero el intento de acercamiento de Milei a Israel no se ha quedado solo en el eventual traslado de la sede diplomática argentina. El candidato presidencial asegura que está en tránsito hacia una posible conversión al judaísmo. Este año visitó la sede de la organización jasídica Jabad Lubavitch, en el barrio neoyorkino de Brooklyn, y semanalmente asiste a las clases de su rabino de cabecera, Shimo Axel Wahnish, con quien estudia la Torá y recibe lecciones de espiritualidad. Todas esas iniciativas no han evitado que un grupo de dirigentes de la colectividad judía argentina, algunos muy cercanos al kirchnerismo, hayan salido a pedir públicamente que no voten a Milei en las elecciones.

Durante la discusión en el CARI, quien más captó la atención para escuchar sus definiciones sobre el momento sensible en Medio Oriente, fue Martínez Pandiani. Con tres décadas en política exterior, este diplomático de carrera que fue subsecretario para América Latina y el Caribe y ahora es embajador en Suiza, se sumó en estos días a la campaña en apoyo del candidato Massa.

“La política exterior debe ser pragmática, sin ideologismos ni caprichos personales”, dijo en el CARI, donde lo escuchaban otros embajadores con expectativas diplomáticas y dirigentes que conocen a la perfección la influencia decisiva que tienen Cristina Kirchner y La Cámpora sobre la estructura y las ramificaciones de la Cancillería. Hace algunos meses, Martínez Pandiani debió practicar ciertos malabares con el idioma para defender la participación de la Argentina en la Cumbre de la CELAC y explicar que los gobiernos totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de “la diversidad” de las democracias dentro del continente.

Recordó a otro ejercicio de flexibilidad conceptual. En la década del ‘80, el histórico y reconocido canciller de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, tenía una metáfora magnífica para hablar de la Unión Soviética (todavía no había caído el Muro de Berlín) y de la Cuba de Fidel Castro. “Son democracias de partido único”, decía, para satisfacer la sensibilidad del progresismo.

Los aspirantes a canciller expusieron sus principales ideas (@CARIconsejo)

En defensa de Caputo, hay que reconocerle que advirtió antes que muchos otros la inminencia del derrumbe del comunismo soviético, pero esa clarividencia no alcanzó para sostener a aquel gobierno alfonsinista arrinconado al final por la crisis social y económica.

Cuando le tocó hablar de Israel y el conflicto de estos días, Martínez Pandiani infló el pecho para recordar que Massa “condenó el ataque de inmediato y va a incluir a Hamas en el listado de organizaciones terroristas”. Lo dijo como si fuera todavía un dirigente del Frente Renovador, el que en 2013 venció a Cristina y criticaba a “los ñoquis de La Cámpora”, y no el funcionario de un gobierno cuya vicepresidenta no mencionó la palabra terrorismo cuando se pronunció el sábado 7 de octubre luego de que se difundieran los asesinatos y secuestros cometidos en Israel.

Massa asegura en su campaña que, si es elegido presidente, será él quien diseñe todas las políticas incluyendo la política exterior. Será interesante comprobar cómo logra desarticular el dominio de Cristina sobre todo el territorio de la diplomacia argentina.

Tan convincente ha sido Cristina, que ha logrado convertir al propio Presidente en otro defensor de las autocracias de estos tiempos.

Quizás por eso, se lo vio en Beijing a Alberto Fernández aprovechar unos segundos de su mandato desfalleciente para acercarse al ruso Vladimir Putin y mendigarle un apretón de manos al responsable principal de miles de muertes en Ucrania.

Al próximo presidente del país en llamas no solo le tocará reparar el daño inmenso sobre las finanzas, la economía y la pobreza. También deberá tener la claridad y la convicción para ubicar a la Argentina otra vez en el sendero de las naciones que buscan su destino sin negociar una ventana al futuro en medio de los cadáveres.