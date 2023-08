Final abierto

Javier Milei, en el Consejo de las Américas en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Recordaba aquel pensamiento que describía “en la mayoría de los hombres, las convicciones se corresponden con las conveniencias”, un contenido que explica este presente dividido entre los que viven del Estado del resto de la sociedad. Las burocracias engendran justificaciones sin lograr ocultar su impotencia. Las razones supuestamente ideológicas aburren, los Kirchner lograron el milagro de convertir a las mayorías populares en minorías dogmatizadas. El peronismo es el envoltorio, los negociados, los acomodados y los derechos humanos son parte del contenido. Los nombramientos se convierten en el nervio de esa burocracia rentada y fracasada cuya única ideología es justificadora. Una pretendida izquierda que abusa de los beneficios de ocupar el Estado engendra dos derechas de verdad, una donde el componente radical la aferra a la democracia y la otra, de la peor calaña, que define al voto popular como la raíz de todos los males. Mientras Brasil nos invita a los BRICS, desafío que merece ser debatido con seriedad alguna mirada colonial imagina que el dólar seguirá siendo eterno símbolo imperial. Cuba fue una enfermedad anti Estados Unidos pero como la alcahuetería es la contracara y la dependencia mental es la misma, no logramos ser otra cosa que un reflejo de lo ajeno.

Milei es sin duda la reivindicación de las peores dictaduras, aquellas donde además de creerse superiores se pasaban de puro brutos, lo bueno es que el ejemplo está en su persona misma. Macri asombra en su enamoramiento con el nuevo actor, coinciden en su odio por los radicales que no implica otra cosa que aversión por la democracia. Los radicales sufren el duro golpe del maltrato de los que ellos mismos ayudaron a existir. Jorge Macri gana por poco, muy poco, pero decide no darse por enterado. El kirchnerismo entró en su decadencia al perder primero Córdoba y luego el resto para finalmente terminar refugiado en el conurbano. Los muchachos del PRO dejaron pasar la ocasión de quedarse con Córdoba y Santa Fe y retrocedieron hasta en Buenos Aires, ahora arriesgan su propia identidad al separarse de las propuestas con historia y formación política abrazándose a los sectores abiertamente anti democráticos. Parecía que iban a evolucionar, no les daba para tanto.

Las nuevas derechas, Trump, Bolsonaro y Netanyahu, expresan el final del humanismo, al borde de negar la característica identidad de occidente al imponer el comercio sobre la integración social. Me aburre escuchar que “Europa está en decadencia” como si la razón de la vida no fuera otra que el poder y la riqueza. El fracaso de Cuba dejó al marxismo sin destino, Putin y China no soportan ninguna exigencia sobre derechos humanos. Pensando en términos de la región, Brasil sigue imponiendo su proyecto y lamentablemente nosotros después de la última dictadura extraviamos el nuestro.

Hay tres candidatos, dos dentro de la cordura y uno abrazado a la demencia. Patricia Bullrich necesita mostrar que no depende de Macri tanto como Massa liberarse de Cristina. Nada es casual, cuando el desastroso gobierno de Menem desarmó al Estado regalando las empresas públicas dejó “el huevo de la serpiente”, los empresarios se convirtieron en los verdaderos dueños de la política, y se organizan para poder apropiarse de lo que queda. Para eso inventaron a Milei, para repartirse los restos del naufragio. Estado y privado son instrumentos de una sociedad, poco y nada tienen de ideología, claro que unos utilizan al Estado para robar y otros lo hacen desde las empresas que le robaron a la sociedad. Al no existir idea de patria cada quien se lleva lo que puede. Mi generación se equivocó al elegir la guerrilla y terminar en atroz derrota, luego vino la democracia y las vocaciones políticas se convirtieron en empresarias, finalmente hoy los negocios y los dineros mal habidos nos conducen a terminar de disolver la integración social que disfrutamos hasta el mismo día de la última dictadura.

Milei dice cien años, Macri culpa a Perón, otros cuestionan las formas de gobierno donde no logran robar lo suficiente y a esa limitación la denominan “populismo”. El peor y más degradado mercantilismo invadió nuestra realidad, Milei es la expresión más clara de nuestra propia decadencia. Sería comparable a Trump pero en versión de país secundario, un triste espejo de lo peor. Asombra la naturalidad con que adhieren a tan delirante modo, es cierto que la cordura habita demasiado cerca de la mediocridad sin embargo, las excusas nunca sirven para salir de los laberintos. Cuando los intereses particulares son más importantes y fuertes que lo colectivo, es que estamos en riesgo de disolución nacional. Milei expresa ese nivel de egoísmo de los enriquecidos sin generar riqueza alguna, los otros dos no son ningunos genios, pero al menos intentarán devolvernos el destino de ser patria. Entramos en zona de riesgo, asumamos cada quien su propia responsabilidad.

